الأحد, يوليو 16, 2023
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حياتنا

“تزوج 4 إذا أكلتها”.. عماني ينصح المتزوجين بهذه السمكة: خطيرة (شاهد)

القصقوص: سمكة القرش الصغيرة التي تعزز الصحة والقوة

كتب فهمي الورغمي
صياد في سلطنة عمان
تتميز سلطنة عمان بثروتها السمكية البحرية الكبيرة
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وطن – تفاعل عمانيون على موقع “تويتر” مع نصيحة “نادرة” قدّمها مواطنهم يدعى “أحمد جوهر” تتعلق بسمكة الجرجور، المعروفة محلياً حسب اللهجة المتداولة في السلطنة بـ “القصقوص” وهي باختصار دلالة على “صغير أسماك القرش”.

وفي نصيحته التي لفتت انتباه الكثيرين، قال أحمد: “ماشاء الله تبارك الرحمن.. قصقوص صغير أسماك القرش..هوه نفسه الي يعملو منه عوال”، وهو طبق السمك المجفف ذائع الصيت في السلطنة.

وتطرق أحمد لـ “فوائد القصقوص (ومنها) علاج أوجاع الظهر..تقوية العظام.. للمتزوجين خطير جدآ ينصح يتزوج 4 حريم هكذا القصقوص كما نعرفه”.

“سمكة القصقوص” وتفاعل النشطاء

تفاعل عدد من العمانيين مع نصيحة أحمد، وكتب “سلطان بالقرن الجهوري” في تعليقه: “تبارك الله معلومة يديده يزاك الله خير انا على بالي العوال من سمك القرش صغار او كبار سلمت ودمت يا خويه”.

وقال حساب باسم “صحاري” في سياق متصل: “عجبتني ف الشرح جزاك الله خير الغالي”

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القصقوص
القصقوص سمك صغير القرش

ليرّ عليه أحمد قائلاً: “حبيب قلبي ود بلادي.. أحسن تاخذ شي طبيعي يعالج أوجاع ويعطيك باور طبيعي بدل المقويات وووو تعرف من وين يجيبوهن”.

وتايع “ازيدك شي، القصقوص حطه على الفحم واكله مع بصل ابيض بتصير نفس جازورا يعض”.

مثيرا للشهوة الجنسية

والجرجور، جنس أسماك قرشية من فصيلة القرش الكلبي. يمكن أن يبلغ طول الجرجور إلى 159 سم. ويزن أكثر من 13 كجم.

القصقوص
القصقوص مقوي جنسي

ويعتبر سمك قرش الجرجور واحد من بين أنواع السمك المقوي للجنس، و من أكثر الأطعمة إثارة للجدل ويعتبر مثيرًا للشهوة الجنسية.

تقوم أسماك القرش بذلك الدور نظراً لاحتوائها على أحماض أوميغا 3 التي تمنع تراكم الترسبات داخل الشرايين، وبالتالي تزيد من تدفق الدم لجميع أعضاء الجسم.

ومعروف عن السلطنة، ثروتها السمكية البحرية الكبيرة التي تسعى السلطات المعنية للمحافظة عليها لصالح قادم الأجيال.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

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