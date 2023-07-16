الأحد, يوليو 16, 2023
الرئيسيةالهدهدبينهم ابن سلمان.. كويتي يحرق صورة الزعماء العرب أمام السفارة السعودية بلندن...
الهدهد

بينهم ابن سلمان.. كويتي يحرق صورة الزعماء العرب أمام السفارة السعودية بلندن (فيديو)

"الربيع العربي قادم": كويتي يحرق صورة الزعماء العرب أمام السفارة السعودية في لندن

كتب خالد السعدي
كويتي يحرق صورة الزعماء العرب
كويتي يحرق صور الزعماء العرب أمام السفارة السعودية في لندن
- Advertisement -

وطن – انتشر مقطع فيديو، نُسب إلى شخص كويتي، وهو يحرق صورة مجمعة تضم عددا من القادة والزعماء العرب، أمام مقر السفارة السعودية في العاصمة البريطانية لندن.

وظهر الشخص الكويتي، في مقطع الفيديو، وهو يحمل صورة مجمعة تضم عددا من القادة، بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس الإماراتي محمد بن زايد.

وقال صاحب الواقعة، إنّ الربيع العربي قادم وسيطيح بكل هؤلاء القادة، واصفا هذه الأنظمة بأنها عملية وخائنة للشعب، مؤكدا أنّ مصير هؤلاء القادة هو الحرق والهلاك.

وأقدم الشخص الكويتي، على حرق ودهس صورة الزعماء العرب، مجددا تهديدهم بأن الربيع الذي سيزيح سلطاتهم قادم.

ولم يظهر أي شخص في مقطع الفيديو من داخل السفارة السعودية، التي بدت مغلقة خلال تصوير هذه اللقطات.

- Advertisement -

دعوة بريطانية لمحمد بن سلمان

وكانت الحكومة البريطانية قد دعت ولي عهد السعودي محمد بن سلمان، لزيارة لندن في وقت لاحق من هذا العام، في زيارة ستكون الأولى لولي العهد إلى لندن منذ مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي على يد عملاء سعوديين في إسطنبول.

ومن المتوقع أن يُجري محمد بن سلمان الزيارة في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، فيما أكّد مسؤول حكومي بريطاني أن التوقيت الدقيق للزيارة سيكون متروكا للسعوديين.

وبعد توقف قسري دام أربع سنوات، أجرى محـمد بن سلمان أول رحلة له إلى أوروبا منذ جريمة القتل في يوليو 2022، حيث زار اليونان وفرنسا.

وفي وقت سابق من ذلك العام، التقى برئيس الوزراء البريطاني آنذاك بوريس جونسون في الرياض حيث سعت لندن للضغط على المملكة الخليجية لزيادة إنتاج النفط في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

أدلة لافتة.. هل جسد مسلسل ملك الأرض الكوري شخصية محمد بن سلمان حقا؟

الهدهد

صندوق الاستثمار السعودي.. خسائر مهولة لذراع ابن سلمان تقوض أحلامه

تقارير

الوليد بن طلال نموذجا.. هكذا يدفع الأمراء ثمن صمتهم على تسلط ابن سلمان

الهدهد

تحرش وممارسات مهينة بحق المعتقلات السعوديات كشفها تقرير أممي

تقارير

إيكونوميست: محمد بن سلمان مستعد لتجاوز المبادرة العربية للتطبيع ولكنه يطلب “مهراً” كبيراً

الهدهد

تعليق ناري من حافظ المرازي على إهانة ابن سلمان للسيسي.. ما علاقة أمير قطر؟

الهدهد

سعودية تتعرى على الملأ ووصلة رقص إباحية برعاية هيئة الترفيه (فيديو)

الهدهد

صورة محمد بن سلمان و”السيسي” في باريس تشعل مواقع التواصل وحديث عن إهانة متعمدة (شاهد)

الهدهد

خطوة برلمانية ألمانية تفاجئ ابن سلمان في فرنسا وتعكر صفو حلم 2030

الهدهد

محمد بن سلمان ينقلب على الشيخ صالح الفوزان وهكذا نكّل به

تقارير

“ابن سلمان” يهين دبلوماسيين إسرائيليين.. هذا ما فعله بعد أن دعاهم لحفل استقبال أقامه في باريس!

تقارير

“إكسبو 2030” يفجر غضبا أوروبيا ضد ماكرون.. بما أغراه قاتل خاشقجي؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

التحفظ على شركات “أبو هشيمة” ومصادرة أمواله دون إيضاح السبب

وجهه لا يُرى من الدماء.. “أنتيم” ملك المغرب يسقط بالقاضية مجددا (فيديو)

حفيظ دراجي يفجر مفاجأة بشأن صفقة رياض محرز والأهلي السعودي

“هدم مئذنة جامع السراجي أمر دُبر بليل”.. رئيس الوقف السني يفجر مفاجأة

بأكتاف عارية.. إطلالة مثيرة لطليقة حاكم دبي رفقة ابنتها (فيديو)

“تزوج 4 إذا أكلتها”.. عماني ينصح المتزوجين بهذه السمكة: خطيرة (شاهد)

كشفت أسرار وفضائح.. صحفية سورية مؤيدة لبشار الأسد تنقلب عليه

“دراجة كان يركبها سيدنا آدم”.. مترجم بعثة حج آسيوية يثير جدلا (فيديو)

فيديو يخلع القلوب من سلطنة عمان.. عاصفة مرعبة تقتلع كل ما يقابلها

الخبراء يحذرون..خمسة أشياء لا تلقيها أبدََا في حوض المطبخ

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC