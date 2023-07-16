بينهم ابن سلمان.. كويتي يحرق صورة الزعماء العرب أمام السفارة السعودية بلندن (فيديو)

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وطن – انتشر مقطع فيديو، نُسب إلى شخص كويتي، وهو يحرق صورة مجمعة تضم عددا من القادة والزعماء العرب، أمام مقر السفارة السعودية في العاصمة البريطانية لندن.

وظهر الشخص الكويتي، في مقطع الفيديو، وهو يحمل صورة مجمعة تضم عددا من القادة، بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس الإماراتي محمد بن زايد.

وقال صاحب الواقعة، إنّ الربيع العربي قادم وسيطيح بكل هؤلاء القادة، واصفا هذه الأنظمة بأنها عملية وخائنة للشعب، مؤكدا أنّ مصير هؤلاء القادة هو الحرق والهلاك.

وأقدم الشخص الكويتي، على حرق ودهس صورة الزعماء العرب، مجددا تهديدهم بأن الربيع الذي سيزيح سلطاتهم قادم.

كويتي يحرق صورة #محمد_بن_سلمان وطغاة العرب أمام سفارة آل سعود في لندن..#محاميه_الشيطان pic.twitter.com/elilM411vm — سعيد العنزي (@saed_anzy) July 15, 2023

ولم يظهر أي شخص في مقطع الفيديو من داخل السفارة السعودية، التي بدت مغلقة خلال تصوير هذه اللقطات.

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دعوة بريطانية لمحمد بن سلمان

وكانت الحكومة البريطانية قد دعت ولي عهد السعودي محمد بن سلمان، لزيارة لندن في وقت لاحق من هذا العام، في زيارة ستكون الأولى لولي العهد إلى لندن منذ مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي على يد عملاء سعوديين في إسطنبول.

ومن المتوقع أن يُجري محمد بن سلمان الزيارة في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، فيما أكّد مسؤول حكومي بريطاني أن التوقيت الدقيق للزيارة سيكون متروكا للسعوديين.

وبعد توقف قسري دام أربع سنوات، أجرى محـمد بن سلمان أول رحلة له إلى أوروبا منذ جريمة القتل في يوليو 2022، حيث زار اليونان وفرنسا.

وفي وقت سابق من ذلك العام، التقى برئيس الوزراء البريطاني آنذاك بوريس جونسون في الرياض حيث سعت لندن للضغط على المملكة الخليجية لزيادة إنتاج النفط في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.