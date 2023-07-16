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بن مساعد يرد على كويتي تطاول على الأمير عبد العزيز بن سعود

الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد يرد على الاتهامات الموجهة من المغرد الكويتي حامد بويابس لوزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف

كتب خالد الأحمد
الأمير عبد العزيز بن سعود
وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود
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وطن – رد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، على المغرد الكويتي حامد بويابس، الذي أساء لوزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، واتهم جمارك السعودية بالمتاجرة ببضائع كويتية.

وكان المغرد الكويتي حامد تركي بويابس، نشر السبت 15 يوليو، عبر حسابه الرسمي بتويتر، تغريدة تطاول فيها على وزير الداخلية السعودية متهماً إياه بتهريب قوت الشعب الكويتي.

وكتب بحسب نص تغريدته التي أرفقها بمقطع فيديو يظهر تهريب مواد تموينية كويتية إلى السعودية:”المدعو عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وزير الداخلية السعودي.. أنت بالنسبة نكرة ولا أتشرف بمعرفتك!”

وتابع هجومه على الوزير السعودي:”الذي أعرفهُ يقيناً أن مرتزقة من موظفي جمارك وطنك يُتاجرون بقوت شعب الكويت عبر تهريب رخيص! تفضل.

الأمير عبد الرحمن بن مساعد يرد

وفي رده على هذه التغريدة القاسية -بحسب وصف البعض -قال الأمير عبد الرحمن بن مساعد في تغريدة على حسابه في ” تويتر“: “عبد العزيز بن سعود بن نايف.. هذا سليل الأكرمين الشامخ السمح.. عبدالعزيز المرجلة والعزم والصفح.. قولوا لنابحْ رابضٍ لَه على سفْح.. أعلى الجبل ما يوصله لجّة النَّبْحْ!”.

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وفي تغريدة منفصلة أعاد الأمير عبد الرحمن بن مساعد نشر بيان وزارة الداخلية الكويتية، بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مغرد كويتي تطاول على المملكة.

عبد الرحمن بن مساعد
الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد

السلطات الكويتية تتدخل

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد قالت في بيان رسمي نشرته عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل: “بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعي لمغرد قام بالتطاول بعبارات تسيء إلى احد رموز المملكة العربية السعودية الشقيقة، تؤكد الوزارة أنه تم إحالة الواقعة إلى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه من قبل الجهات المعنية.”

وشدد الوزارة في بيانها الذي رصدته “وطن” “أنها لن تقبل الإساءة بالقول أو الفعل وسوف تتعامل بحزم مع كل من يقوم بالإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل.”

حامد بويابس
المغرد الكويتي حامد بويابس يسيء لوزير الداخلية السعودي

وأكدت وزارة الداخلية محافظتها على عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة، مهيبة بالجميع عدم نشر، وتداول كل ما من شأنه التدخل بشؤون الدول الشقيقة.

من هو الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي؟

وعبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، ولد في 4 نوفمبر 1983– وهو وزير داخلية المملكة العربية السعودية ورئيس لجنة الحج العليا.

شغل سابقًا عدة مناصب استشارية بداية بالديوان الملكي، ثم بمكتب وزير الدفاع إلى أن أصبح مستشارًا لوزير الداخلية السابق الأمير محمد بن نايف، وهو أكبر أبناء الأمير سعود بن نايف.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

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