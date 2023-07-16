الأحد, يوليو 16, 2023
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حياتنا

إيفانكا وهي طفلة في صور نادرة.. جمال ساحر ونسخة عن والدتها الفاتنة

إيفانكا ترامب في طفولتها: صور نادرة تكشف عن جمال ساحر وتشابه ملفت مع والدتها الفاتنة

كتب فهمي الورغمي
ايفانكا ترامب ووالدتها
ايفانكا ترامب ووالدتها إيفانا
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وطن – في الذكرى الأولى لوفاة والدتها عارضة الأزياء الشهيرة إيفانا ترامب، شاركت إيفانكا ترامب صوراً تذكارية لهما من مراحل مختلفة من حياتها.

وبدت إيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، جميلة وبريئة الملامح في سنّ مبكرة من حياتها.

كما أظهرت تلك الصور السحر والأناقة اللتين كانت تتمتع بهما والدتها.

إيفانا وإيفانكا ترامب
إيفانا وإيفانكا ترامب

الصور التي شاركتها إيفانكا ترامب (41 عاماً) عبر حسابها الرسمي على انستغرام، أظهرت مدى الشبه الكبير بينها ووالدتها الراحلة، التي تطلقت من والدها عام 1992.

إيفانا وإيفانكا ترامب
مدى الشبه الكبير بين إيفانا وإيفانكا ترامب

وتألقت إيفانا وإيفانكا، في ألبوم الصور على إنستغرام، بإطلالات أنيقة تعود لفترة التسعينات.

حيث تجولتا بين فترات زمنية متفاوتة إحداها خلال مغامرة للتزلج بأحد المنتجعات الشتوية، والأخرى بينما كانت إيفانا طفلة رضيعة في حضن والدتها.

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إيفانا وإيفانكا ترامب
إيفانكا ووالدتها إيفانا ترامب في إحدى مغامرات التزلج

ولإيفانكا ترامب 4 إخوة من والدها، دونالد ترامب، إثنان منهما فقط (هما إريك ودونالد جونيور) أشقاؤها من والدتها الراحلة إيفانا ترامب التي تُوفيت قبل عام من الآن.

إيفانا ترامب
إيفانا ترامب

سبب وفاة إيفانا ترامب؟

في 15 يوليو من العام الماضي، توفيت إيفانا زوجة دونالد ترامب الأولى ووالدة ثلاثة من أبنائه عن عمر يناهز 73 عاماً. ونعاها طليقها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به “تروث سوشال” قائلا:”كانت امرأة رائعة وجميلة وبديعة، عاشت حياة عظيمة وملهمة”.

إيفانا وإيفانكا ترامب
إيفانا وإيفانكا ترامب ومدى الشبه بينهما

وُلدت إيفانا ترامب في الدولة التي أصبحت الآن جمهورية التشيك، وتزوجت من دونالد ترامب في عام 1977. وتطلقا بعد مرور 15 عاماً على زواجهما في 1992. وأنجبا ثلاثة أبناء، هم دونالد جونيور وإيفانكا وإريك.

إيفانا ترامب
تزوجت إيفانا ترامب من دونالد ترامب في عام 1977

وتعتقد الشرطة أن الوفاة عرضية، بحسب وكالة أسوشيتد برس، التي نقلت وقتها عن مصادر قولها إنه عُثر على إيفانا فاقدة الوعي بالقرب من سُلّم في منزلها بمدينة نيويورك.

المصدرأسوشيتد برس - ترجمة وتحرير وطن

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