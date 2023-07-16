إيفانكا وهي طفلة في صور نادرة.. جمال ساحر ونسخة عن والدتها الفاتنة

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وطن – في الذكرى الأولى لوفاة والدتها عارضة الأزياء الشهيرة إيفانا ترامب، شاركت إيفانكا ترامب صوراً تذكارية لهما من مراحل مختلفة من حياتها.

وبدت إيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، جميلة وبريئة الملامح في سنّ مبكرة من حياتها.

كما أظهرت تلك الصور السحر والأناقة اللتين كانت تتمتع بهما والدتها.

الصور التي شاركتها إيفانكا ترامب (41 عاماً) عبر حسابها الرسمي على انستغرام، أظهرت مدى الشبه الكبير بينها ووالدتها الراحلة، التي تطلقت من والدها عام 1992.

وتألقت إيفانا وإيفانكا، في ألبوم الصور على إنستغرام، بإطلالات أنيقة تعود لفترة التسعينات.

حيث تجولتا بين فترات زمنية متفاوتة إحداها خلال مغامرة للتزلج بأحد المنتجعات الشتوية، والأخرى بينما كانت إيفانا طفلة رضيعة في حضن والدتها.

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ولإيفانكا ترامب 4 إخوة من والدها، دونالد ترامب، إثنان منهما فقط (هما إريك ودونالد جونيور) أشقاؤها من والدتها الراحلة إيفانا ترامب التي تُوفيت قبل عام من الآن.

سبب وفاة إيفانا ترامب؟

في 15 يوليو من العام الماضي، توفيت إيفانا زوجة دونالد ترامب الأولى ووالدة ثلاثة من أبنائه عن عمر يناهز 73 عاماً. ونعاها طليقها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به “تروث سوشال” قائلا:”كانت امرأة رائعة وجميلة وبديعة، عاشت حياة عظيمة وملهمة”.

وُلدت إيفانا ترامب في الدولة التي أصبحت الآن جمهورية التشيك، وتزوجت من دونالد ترامب في عام 1977. وتطلقا بعد مرور 15 عاماً على زواجهما في 1992. وأنجبا ثلاثة أبناء، هم دونالد جونيور وإيفانكا وإريك.

وتعتقد الشرطة أن الوفاة عرضية، بحسب وكالة أسوشيتد برس، التي نقلت وقتها عن مصادر قولها إنه عُثر على إيفانا فاقدة الوعي بالقرب من سُلّم في منزلها بمدينة نيويورك.