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مخالفة مرورية ارتكبها ميسي كادت أن تؤدي لكارثة (فيديو صادم)

تجاوز مروري خطير لميسي يكاد يسبب حادثاً مرورياً مروعاً

كتب خالد السعدي
مخالفة مرورية ميسي
ميسي كاد أن يرتكب حادث مروري في ميامي الأمريكية
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وطن – بثت وسائل إعلام أمريكية، مقطع فيديو يُظهر ارتكاب الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في صفوف نادي ميامي الأمريكي، مخالفة مرورية وهو ما كاد أن يُحدث كارثة مرورية مفزعة.

وأظهر مقطع الفيديو، سيارة ميسي وبصحبتها سيارة تأمين، وفيما كانت الإشارة حمراء، ما يعني أنه كان على السيارتين حتمية التوقّف، إلا أنّ السيارتين تحركتا وكسرتا إشارة المرور، استغلالا للسيولة المرورية التي كانت سائدة.

إلا أنّ هذا التجاوز المروري كاد أن ينتهي بكارثة مرعبة، حيث كانت سيارة ميسي على بعد أمتار قليلة من الاصطدام بسيارات أخرى، كانت تمضي بالتزام في طريقها.

تداول صورة لميسي في سوبر ماركت

وجاء نشر هذا الفيديو، تزامنا مع تداول صورة أيضا لللاعب الأرجنتيني وهو يتسوق داخل محل أغذية شهير في مدينة ميامي، بعربة تملؤها البضائع، وكان لافتا أنها المرة الأولى التي يجد فيها ميسي نفسه حرا دون أن يحاصره الحاضرون في مكان وجوده.

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وقالت مصادر إن ميسي كان يتسوق من متجر “بوبليكس”، وهو أكبر سلسلة “سوبرماركت” في ولاية فلوريدا الأمريكية، وظهر الأسطورة الأرجنتينية وهو يرتدي زيا صيفيا في السوبرماركت.

ميسي يتسوق
ميسي يتسوق من متجر “بوبليكس”

انتقال ميسي من باريس سان جيرمان إلى ميامي الأمريكي

يُشار إلى ميسي انتقل رسميا إلى صفوف نادي إنتر ميامي في الدوري الأميركي للمحترفين، قادما من باريس سان جرمان الفرنسي.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

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