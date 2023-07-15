مخالفة مرورية ارتكبها ميسي كادت أن تؤدي لكارثة (فيديو صادم)

- Advertisement -

وطن – بثت وسائل إعلام أمريكية، مقطع فيديو يُظهر ارتكاب الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في صفوف نادي ميامي الأمريكي، مخالفة مرورية وهو ما كاد أن يُحدث كارثة مرورية مفزعة.

وأظهر مقطع الفيديو، سيارة ميسي وبصحبتها سيارة تأمين، وفيما كانت الإشارة حمراء، ما يعني أنه كان على السيارتين حتمية التوقّف، إلا أنّ السيارتين تحركتا وكسرتا إشارة المرور، استغلالا للسيولة المرورية التي كانت سائدة.

إلا أنّ هذا التجاوز المروري كاد أن ينتهي بكارثة مرعبة، حيث كانت سيارة ميسي على بعد أمتار قليلة من الاصطدام بسيارات أخرى، كانت تمضي بالتزام في طريقها.

Messi taking a red light like a true Florida man pic.twitter.com/g8Xc4MAh7P — Inter Miami CF Burner (@miamifutbolmls) July 14, 2023

تداول صورة لميسي في سوبر ماركت

وجاء نشر هذا الفيديو، تزامنا مع تداول صورة أيضا لللاعب الأرجنتيني وهو يتسوق داخل محل أغذية شهير في مدينة ميامي، بعربة تملؤها البضائع، وكان لافتا أنها المرة الأولى التي يجد فيها ميسي نفسه حرا دون أن يحاصره الحاضرون في مكان وجوده.

Leo Messi shopping at a Publix supermarket. pic.twitter.com/MB6z3ji0oy — Barça Universal (@BarcaUniversal) July 14, 2023

- Advertisement -

وقالت مصادر إن ميسي كان يتسوق من متجر “بوبليكس”، وهو أكبر سلسلة “سوبرماركت” في ولاية فلوريدا الأمريكية، وظهر الأسطورة الأرجنتينية وهو يرتدي زيا صيفيا في السوبرماركت.

انتقال ميسي من باريس سان جيرمان إلى ميامي الأمريكي

يُشار إلى ميسي انتقل رسميا إلى صفوف نادي إنتر ميامي في الدوري الأميركي للمحترفين، قادما من باريس سان جرمان الفرنسي.