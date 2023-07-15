“قلة ذوق ووقاحة” .. أميرة سعودية غاضبة من تصرف مشهورة في الحرم (شاهد)

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وطن – عبرت الأميرة السعودية، الغادة بنت فهد بنت محمد آل سعود، عن غضبها واستنكارها لانتشار ظاهرة ارتداء المشهورات السعوديات للملابس غير اللائقة ووضع مساحيق التجميل عند تواجدهن في الحرم المكي، وكذلك انتشار ظاهرة توثيق صلاتهن.

وقالت الأميرة الغادة بنت فهد آل سعود، في سلسلة تدوينات لها عبر حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” يا نساء المسلمين اتقوا الله في أنفسكم وفي المعتمرين وضيوف الرحمن والمسجد النبوي”.

وأضافت: “عند زيارة هاتين المدينتين المقدستين تستروا البسوا عباية وطرحة إحتراما لقدسية المكان. واحتراما لمن يزور هذه الأماكن للعبادة”.

لتؤكد على أن “وضع المكياج وإظهار الشعر ولبس بنطلون دون عباية. هذه قلة ذوق ووقاحه”.

وعبرت الأميرة السعودية عن أملها من رئاسة شؤون الحرمين ووزارة الداخلية السعودية، بفرض غرامات وعقوبات على كل من يخالف الذوق العام في المشاعر المقدسة.

دعوة لمقاطعة “مشاهير الفلس”

وشددت الأميرة على انه من واجب السعوديين “مقاطعة والغاء متابعة مشاهير الفلس الذين يبحثون عن متابعين بالمخالفات الدينية وتفاهاتهم”.

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وتابعت: “وحده تصور وهي تصلي. والثاني يكتب “اوت فيت” الاحرام في عمرته وفي الحج!”.

كما وجهت الأميرة غادة بنت فهد رسالة غاضبة لكل من يخالف الذوق العام داخل الحرمين قائلة:” الا شعائر الله. هنا نوقفكم واشكالكم عند حدكم”.

مشهورة سناب توثق صلاتها في الحرم بالفيديو

وجاء غضب الأميرة السعودية بعد تداول مقطع فيديو لإحدى مشاهير “سناب شات” في المملكة، وهي توثق صلاتها في الحرم المكي بالفيديو.

وظهرت مشهورة سناب شات في صحن المطاف وعلى بعد أمتار قليلة من الكعبة المشرفة، حاملة الجوال بيدها وتقوم بالتقاط “فيديو سلفي” لها وهي تصلي.

في حين لم تكتفِ المشهورة المهووسة في التصوير بذلك فقط. بل قامت بالتقاط الفيديو لنفسها مع فلتر حتى تظهر جميلة أكثر.