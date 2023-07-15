السبت, يوليو 15, 2023
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طارق الحبيب يشعل الغضب برسالته لمن يريد خطبة ابنته: “عندها تويتر وسناب راسلوها” (شاهد)

ردود فعل غاضبة على تصريحات الدكتور طارق الحبيب حول طلبات الزواج من ابنته

كتب سالم حنفي
طارق الحبيب
الطبيب النفسي السعودي الشهير الدكتور طارق الحبيب
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وطن – كعادته، تسبب الطبيب النفسي السعودي الشهير، الدكتور طارق الحبيب بموجة غضب ضده من جديد، بسبب رده على من يطلبون يد ابنته للزواج منه.

وظهر طارق الحبيب في مقطع فيديو رصدته “وطن“، وهو يوجه حديثه لكل من يطلب يد ابنته “لجين” منه، موضحا انه ديمقراطي، ومن يريد الزواج من ابنته فإن لها حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر وسناب شات”، وليقم بمراسلتها.

فيديو طارق الحبيب تسبب بموجة غضب كبيرة ضده، دفعت المغردين لإعادة تفعيل الوسم الخاص باسمه، ليتصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا في السعودية خلال الساعات الماضية.

غضب واستياء المغردين

وتعبيرا عن الغضب من تصريحاته المثيرة التي دفعت بعض المغردين إلى وصفه بـ”الديوث”، قال الباحث السعودي علي الجراح أنه: “إن كان أحد يستحق المنع من الظهور الإعلامي، وعدم التواجد على منصات التواصل الاجتماعي فهو طارق الحبيب .. هذا الرجل إن تحدث في غير تخصصه أتى بالطوام “.

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من جانبه، قال المغرد مشعل العنيزي معبرا عن استنكاره لما قاله الطبيب النفسي: “عمري مارتحت للمدعو طارق الحبيب بُغض كبير ليش ماعرف”.

وعلقت مغردة مستنكرة بالقول: “الله يطول عمر أبوي و كل راع صالح حفظ و صان الأمانة ..اللهم أجزل لهم الثواب و ارزقهم الفردوس الأعلى .. اللهم عليك بالمفرطين و كل من تبعهم”.

ولدى استشاري الطب النفسي السعودي طارق الحبيب العديد من الآراء الشاذة التي سبق وأن تسببت بالهجوم عليه من قبل المغريدن، لا سيما تبرئته لسفاح نيوزيلندا، وتصريحه الخاص بالشهيد الفلسطيني الطفل محمد الدرة، إلا أن آخر خرجاته كانت تصريحه بأنه لا يتمنى الموت ساجدا.

الله لا يبلاني أموت ساجد!

وأظهر مقطع فيديو انتشر له في مايو/آيار الماضي يقول فيه: “كل إنسان يتمنى أن يموت وهو ساجد.. الله لا يبتليني بذلك”.

وأضاف: “أسأل الله أن يحقق أمنيتي.. أن أموت وأنا أشوف مريض وبعالجه بالمجان، لأن الإسلام يقوم على العبادة المتعددة وليست العبادة اللازمة (الفردية)”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

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