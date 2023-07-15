زوجة ولي العهد العماني تخطف الأنظار في متحف عمان عبر الزمان (شاهد)

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وطن – لفت أحدث ظهور للسيدة ميان بنت شهاب آل سعيد، زوجة ولي العهد العماني ذي يزن بن هيثم طارق، الأنظار خلال تواجدها في “متحف عمان عبر الزمان”.

ميان بنت شهاب الذي يعد ظهورها نادرا، جذبت الأنظار بقوة إليها في حفل تدشين الفيلم الوثائقي “الأساس الخالد” الذي يتحدث عن مراحل بناء “متحف عمان عبر الزمان”، بدءًا من وضع حجر الأساس الذي وضعه سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد.

زوجة ولي العهد في متحف عمان عبر الزمان

ونشر التلفزيون العماني مقاطع مصورة وثقت الحدث، وتدشين الفيلم الوثائقي الخاص بالمتحف تحت رعاية السيدة ميان بنت شهاب بن طارق آل سعيد.

▶️ تخليدا لذكرى وضع حجر الأساس لمتحف عمان عبر الزمان تنفيذ فعالية الأساس الخالد وتدشين الفيلم الوثائقي الخاص بالمتحف تحت رعاية صاحبة السمو السيدة ميان بنت شهاب بن طارق آل سعيد .

تصوير : علي بن محمد البوسعيدي #مركز_الأخبار pic.twitter.com/eqhzZkoDFC — مركز الأخبار (@omantvnews) July 15, 2023

وظهرت زوجة ولي العهد بإطلالة راقية ولافتة. حيث ارتدت العباءة العمانية باللون الأبيض والتي أكسبتها أناقة.

كما شاركت الحضور اللحظة التاريخية لتدشين الفيلم الوثائقي الخاص بالمتحف. والذي يعد عملا تراثيا يخلد العديد من الذكريات وتاريخ العمانيين الأصيل.

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وأثنى العديد من النشطاء العمانيين في تعليقاتهم على ما وصفوه بتواضع زوجة ولي العهد السيدة ميان بنت شهاب. إضافة لتفاعلها مع المجتمع العماني بكل أطيافه.

جانب من حفل تدشين الفيلم الوثائقي #الأساس_الخالد تحت رعاية صاحبة السمو السيدة ميان بنت شهاب آل سعيد بمتحف #عُمان_عبر_الزمان.@oaam_oman

📹| @00sumy00 pic.twitter.com/JMYDUKh1b9 — Hala FM | هلا أف أم (@Halafmradio) July 14, 2023

وفي هذا السياق كتب سالم البوسعيدي:”ما شاء الله صاحبة السمو ميان مثال في التواضع والخلق. ربي يحفظها.”

كما قالت مغردة أخرى:”السيده الجميلة ميان كل التوفيق.”

في حين أثنت ناشطة عمانية على إطلالة ميان بنت شهاب آل سعيد بقولها:”مختلفة وملفتة السيدة الكريمة ميان.”

بينما يتحدث الفيلم الوثائقي “الأساس الخالد” الذي دشنته زوجة ولي العهد العماني، عن مراحل بناء متحف عمان عبر الزمان بدءًا من وضع حجر الأساس الذي وضعه السلطان الراحل قابوس، وحتى اكتمال هذا الصرح الضخم الشاهد على عراقة وأصالة سلطنة عمان وتاريخها.

📸 | الاحتفاء بذكرى وضع حجر الأساس الذي تفضل بوضعه المغفور له السلطان #قابوس_بن_سعيد -طيب الله ثراه- لـ #متحف_عُمان_عبر_الزمان، تحت رعاية صاحبة السمو السيدة #ميان_بنت_شهاب آل سعيد. pic.twitter.com/7rgk8BcBFu — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) July 14, 2023

زواج ذي يزن من ابنة عمه ميان بنت شهاب

في نوفمبر من العام 2021، تزوج ذي يزن بن هيثم، ولي عهد السلطنة من ابنة عمه ميان بنت شهاب بن طارق آل سعيد.

وبحسب تقارير سابقة فإن ميان زوجة ولي عهد السلطنة، تبلغ من العمر حوالي 32 عاما. أي أنها تصغر ذي يزن بعام واحد، فهو من مواليد أغسطس 1990.

وميان ابنة شهاب بن طارق آل سعيد، شقيق السلطان هيثم وهو نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع.

كما أنها تعمل مصممة داخلية، ومصورة فوتوغرافية وفنانة تشكيلية ولها العديد من اللوحات الفنية.وفق إعلام عماني