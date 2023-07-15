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زوجة ولي العهد العماني تخطف الأنظار في متحف عمان عبر الزمان (شاهد)

تزوج ولي عهد سلطنة عمان ذي يزن بن هيثم، من ابنة عمه ميان بنت شهاب بن طارق آل سعيد عام 2021

كتب باسل سيد
ميان بنت شهاب آل سعيد زوجة ولي العهد العماني ذي يزن بن هيثم طارق
ميان بنت شهاب آل سعيد زوجة ولي العهد العماني ذي يزن بن هيثم طارق
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وطن – لفت أحدث ظهور للسيدة ميان بنت شهاب آل سعيد، زوجة ولي العهد العماني ذي يزن بن هيثم طارق، الأنظار خلال تواجدها في “متحف عمان عبر الزمان”.

ميان بنت شهاب الذي يعد ظهورها نادرا، جذبت الأنظار بقوة إليها في حفل تدشين الفيلم الوثائقي “الأساس الخالد” الذي يتحدث عن مراحل بناء “متحف عمان عبر الزمان”، بدءًا من وضع حجر الأساس الذي وضعه سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد.

ميان بنت شهاب آل سعيد
ميان بنت شهاب آل سعيد

زوجة ولي العهد في متحف عمان عبر الزمان

ونشر التلفزيون العماني مقاطع مصورة وثقت الحدث، وتدشين الفيلم الوثائقي الخاص بالمتحف تحت رعاية السيدة ميان بنت شهاب بن طارق آل سعيد.

وظهرت زوجة ولي العهد بإطلالة راقية ولافتة. حيث ارتدت العباءة العمانية باللون الأبيض والتي أكسبتها أناقة.

كما شاركت الحضور اللحظة التاريخية لتدشين الفيلم الوثائقي الخاص بالمتحف. والذي يعد عملا تراثيا يخلد العديد من الذكريات وتاريخ العمانيين الأصيل.

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ظهرت زوجة ولي العهد العماني بإطلالة راقية ولافتة خلال حضورها متحف عمان عبر الزمان
ظهرت زوجة ولي العهد العماني بإطلالة راقية ولافتة خلال حضورها متحف عمان عبر الزمان

وأثنى العديد من النشطاء العمانيين في تعليقاتهم على ما وصفوه بتواضع زوجة ولي العهد السيدة ميان بنت شهاب. إضافة لتفاعلها مع المجتمع العماني بكل أطيافه.

وفي هذا السياق كتب سالم البوسعيدي:”ما شاء الله صاحبة السمو ميان مثال في التواضع والخلق. ربي يحفظها.”

كما قالت مغردة أخرى:”السيده الجميلة ميان كل التوفيق.”

في حين أثنت ناشطة عمانية على إطلالة ميان بنت شهاب آل سعيد بقولها:”مختلفة وملفتة السيدة الكريمة ميان.”

بينما يتحدث الفيلم الوثائقي “الأساس الخالد” الذي دشنته زوجة ولي العهد العماني، عن مراحل بناء متحف عمان عبر الزمان بدءًا من وضع حجر الأساس الذي وضعه السلطان الراحل قابوس، وحتى اكتمال هذا الصرح الضخم الشاهد على عراقة وأصالة سلطنة عمان وتاريخها.

زواج ذي يزن من ابنة عمه ميان بنت شهاب

في نوفمبر من العام 2021، تزوج ذي يزن بن هيثم، ولي عهد السلطنة من ابنة عمه ميان بنت شهاب بن طارق آل سعيد.

وبحسب تقارير سابقة فإن ميان زوجة ولي عهد السلطنة، تبلغ من العمر حوالي 32 عاما. أي أنها تصغر ذي يزن بعام واحد، فهو من مواليد أغسطس 1990.

وميان ابنة شهاب بن طارق آل سعيد، شقيق السلطان هيثم وهو نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع.

كما أنها تعمل مصممة داخلية، ومصورة فوتوغرافية وفنانة تشكيلية ولها العديد من اللوحات الفنية.وفق إعلام عماني

المصدررصد وطن (تويتر)

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