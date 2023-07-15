رغد صدام حسين تهنئ محمد بن راشد بعيد ميلاده على طريقتها الخاصة

- Advertisement -

وطن – هنأت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي ونائب رئيس الإمارات، بمناسبة عيد ميلاده.

ويشار إلى أنه في مثل هذا اليوم من عام 1949، ولد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهو يبلغ من العمر حاليا 74 عاما.

وبمناسبة عـيد ميـلاده بعثت له رغد صدام، بتهنئة خاصة عبر حسابها الرسمي بتويتر.

رغـد صدام حسين تهنئ حاكم دبي بعيد ميلاده

ونشرت ابنة الرئيس العراقي الراحل رغد صدام حسين، صورة لحاكم دبي محمـد بن راشد.

وعلقت عليها مخاطبة إياه: “اخونا الغالي الشيخ محـمد بن راشد ال مكتوم، كل عام وأنتم بعز من الله سبحانه.”

اخونا الغالي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، كل عام وأنتم بعز من الله سبحانه. pic.twitter.com/zYpecVx9s8 — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) July 15, 2023

- Advertisement -

وبعث العديد من الإماراتيين والعرب اليوم، السبت 15 يوليو، بالتهنئة للشيخ محمد بن راشد، بمناسبة عيد ميلاده.

تهنئة أحلام لـ محمد بن راشد

وكانت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، من ضمن المهنئين لحاكم دبي بهذه المناسبة.

وعلقت على صورة لابن راشد، نشرتها على حسابها الرسمي بتويتر بالقول: “كل عام ونحن بكم بخير سيدي، عيد ميلاد فخر العرب سيدي محمد بن راشد.”

كل عام ونحن بكم بخير سيدي #عيد_ميلاد_فخر_العرب سيدي #محمد_بن_راشد 🤍🇦🇪 pic.twitter.com/uKoG7DDsy3 — A H L A M ~ ♥️ ~ أحلام (@AhlamAlShamsi) July 15, 2023

كما نشر ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، أغنية خاصة كتب كلماتها بمناسبة عيد ميلاد والده.

وجاء في كلمات هذه الأغنية: “أنا محتار مابينه وبين دبي بالمثقال.. يا اما دبي له تحلى أو انه هو يحليها.”

كلمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم .. أنا محتار مابينه وبين دبي بالمثقال.. يا اما دبي له تحلى أو انه هو يحليها..@HamdanMohammed @HHShkMohd pic.twitter.com/c3pRSSMzCp — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 15, 2023

جدير بالذكر أن حاكم دبي محمد بن راشد، هو الابن الثالث للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.

وترعرع محمد في كنف عائلة آل مكتوم الحاكمة لإمارة دبي في منزلهم الكائن في “الشندغة” وتعلَّم في طفولته فنون الصيد، ورياضة الصيد بالصقور، وأخذ عن والده المهارات الأساسية للفروسية.