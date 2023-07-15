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رغد صدام حسين تهنئ محمد بن راشد بعيد ميلاده على طريقتها الخاصة

رغد صدام حسين تهنئ حاكم دبي بعيد ميلاده

كتب باسل سيد
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم
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وطن – هنأت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي ونائب رئيس الإمارات، بمناسبة عيد ميلاده.

ويشار إلى أنه في مثل هذا اليوم من عام 1949، ولد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهو يبلغ من العمر حاليا 74 عاما.

وبمناسبة عـيد ميـلاده بعثت له رغد صدام، بتهنئة خاصة عبر حسابها الرسمي بتويتر.

رغـد صدام حسين تهنئ حاكم دبي بعيد ميلاده

ونشرت ابنة الرئيس العراقي الراحل رغد صدام حسين، صورة لحاكم دبي محمـد بن راشد.

وعلقت عليها مخاطبة إياه: “اخونا الغالي الشيخ محـمد بن راشد ال مكتوم، كل عام وأنتم بعز من الله سبحانه.”

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وبعث العديد من الإماراتيين والعرب اليوم، السبت 15 يوليو، بالتهنئة للشيخ محمد بن راشد، بمناسبة عيد ميلاده.

تهنئة أحلام لـ محمد بن راشد

وكانت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، من ضمن المهنئين لحاكم دبي بهذه المناسبة.

وعلقت على صورة لابن راشد، نشرتها على حسابها الرسمي بتويتر بالقول: “كل عام ونحن بكم بخير سيدي، عيد ميلاد فخر العرب سيدي محمد بن راشد.”

كما نشر ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، أغنية خاصة كتب كلماتها بمناسبة عيد ميلاد والده.

وجاء في كلمات هذه الأغنية: “أنا محتار مابينه وبين دبي بالمثقال.. يا اما دبي له تحلى أو انه هو يحليها.”

جدير بالذكر أن حاكم دبي محمد بن راشد، هو الابن الثالث للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.

وترعرع محمد في كنف عائلة آل مكتوم الحاكمة لإمارة دبي في منزلهم الكائن في “الشندغة” وتعلَّم في طفولته فنون الصيد، ورياضة الصيد بالصقور، وأخذ عن والده المهارات الأساسية للفروسية.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

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