وسام بن يدر متهم في جريمة اغتصاب رفقة شقيقه.. موقف زوجته وحقيقة اعتقاله

وطن – يواجه اللاعب وسام بن يدر مهاجم نادي موناكو ومنتخب فرنسا، تحقيقا بتهمة الاغتصاب، حسبما أفاد المدعي العام في نيس.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية، عن المدعي العام كزافييه بونوم، تأكيده وجود مزاعم اغتصاب من ضحيتين تجاه شخصين في بلدة بوسولاي شمالي موناكو، أحدهما هو وسام بن يدر.

🚨 Wissam Ben Yedder is under investigation for sexual assault and rape.

Two women accuse the Monaco player and his little brother of imposing sexual acts on them earlier this week. 👀

(Source: @franceinfo) pic.twitter.com/igqK6Y0cJv

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 13, 2023