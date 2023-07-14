وسام بن يدر متهم في جريمة اغتصاب رفقة شقيقه.. موقف زوجته وحقيقة اعتقاله

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وطن – يواجه اللاعب وسام بن يدر مهاجم نادي موناكو ومنتخب فرنسا، تحقيقا بتهمة الاغتصاب، حسبما أفاد المدعي العام في نيس.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية، عن المدعي العام كزافييه بونوم، تأكيده وجود مزاعم اغتصاب من ضحيتين تجاه شخصين في بلدة بوسولاي شمالي موناكو، أحدهما هو وسام بن يدر.

🚨 Wissam Ben Yedder is under investigation for sexual assault and rape. Two women accuse the Monaco player and his little brother of imposing sexual acts on them earlier this week. 👀 (Source: @franceinfo) pic.twitter.com/igqK6Y0cJv — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 13, 2023

في الوقت نفسه، قالت تقارير فرنسية إنّ فتاتين تبلغان من العمر ما يتراوح بين 19 و20 عامًا، تتهمان وسام بن يدر وشقيقه الأصغر بإرغامهما على ممارسة الجنس، بعد قضاء ليلة معا.

وقال مكتب المدعي العام المحلي، إنه تتم حاليا عملية مراجعة البلاغات المقدمة، فيما لم يتم حتى الآن القبض على اللاعب وشقيقه كما أنه لم يتم احتجازهما أيضا حتى الآن.

وأشار مكتب الإدعاء أن التحقيق في الأمر يستغرق أيام، قبل اتخاذ قرار جديد في القضية.

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بيان موناكو عن واقعة وسام بن يدر

في الوقت نفسه، صدر بيان عن نادي موناكو، قال فيه إنه تلقى معلومات بالفعل عن الاتهامات الموجهة للاعبه وسام بن يدر، وأشار إلى أنّ الأمر يخضع لإجراءات قانونية، ومن ثم لا يمكن للنادي التعليق.

حياة شخصية سرية للاعب الفرنسي وسام بن يدر

بالتزامن مع هذه الاتهامات، سُلط الأضواء على حياة وسام بن يدر الشخصية، وبشكل أكثر تحديدًا ، طلب النشطاء معرفة الحالة الاجتماعية للمهاجم.

ولطالما كان اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا متكما إلى حد ما على الأمور الشخصية، ولا يُعرف سوى القليل عن أي فرد من أفراد عائلته.

هل وسام بن يدر متزوجا؟

وبحسب موقع “sportsmanor“، فلا يُعرف بشكل مؤكد ما إذا كان اللاعب متزوجا من عدمه، في حين يتم تداول صورة تنتشر حول الإنترنت، تجمعه بسيدة يُزعم أنها زوجته.

ولم يصدر أي تعليق عن هذه السيدة أي تعليق بخصوص اتهام وسام بن يدر بارتكاب جريمة اغتصاب.

قضية سابقة للاعب وسام بن يدر

يُشار إلى أنّ اللاعب الفرنسي كانت قد تمت إدانته في أبريل الماضي، بتهمة الاحتيال الضريبي من قبل محكمة إسبانية خلال فترة تواجده مع إشبيلية .

وفي تلك القضية، حُكم على اللاعب بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 134 ألف يورو.