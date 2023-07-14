السبت, يوليو 15, 2023
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محمد السادس في وضع مخلّ مع بيدرو سانشيز في مدريد.. صورة ستُغضب ملك المغرب

الكاريكاتور الساخر يثير الجدل: محمد السادس وبيدرو سانشيز في وضعية غير متوقعة

كتب باسل سيد
محمد السادس وبيدرو سانشيز
محمد السادس وبيدرو سانشيز
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وطن – علقت جبهة أوبريرو (يسارية) لافتة كتب عليها “أن يُصوّت لك محمد السادس” واستعملت رسمًا كاريكاتورياً ساخراً يظهر فيه الملك المغربي، محمد السادس، يُقبل رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشير، بطريقة حميمية.

تمّ وضع المُلصق على جانب بناية سكنية كتلة سكنية بأحد ضواحي العاصمة مدريد. وقد حمل توقيع جبهة أوبريرو ذات الأيديولوجية الماركسية اللينينية والتي تُشارك لأول مرة في الانتخابات العامة.

اللافت أن هذه المرة الثانية التي تنشر فيه الجبهة اليسارية رسماً من نفس النوع، حيث وضعت قبله واحداً آخر بتاريخ 7 يوليو الجاري، كان عبارة عن عرض لافتة بالقرب من نفس المكان تحمل نفس الشعار “أن يُصوت لك محمد السادس” في إشارة لرئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشير.

“في مواجهة ديكتاتورية محمد السادس”

“في مواجهة التوسعية المغربية، في مواجهة دكتاتورية محمد السادس، يقول العمال الإسبان، الوطنيون الحقيقيون: لن تمروا”، هذا ما قاله فيرمين توريا، أحد المتحدثين باسم المنظمة، على حسابه الرسمي في تويتر خلال وقوفه أمام الرسم المذكور أعلاه.

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وكانت جبهة أوبرير أو “جبهة العمال”، التي تنادي بجمهورية شعبية واتحادية، قد عقدت مؤتمرها الأول العام الماضي. تتمحور جبهة أوبريرو حول منظمات تابعة أخرى: من Juventud Combativa (شبابها) إلى اتحاد Frente de Obreros en Lucha أو قسم الطلاب Estudiantes en Lucha.

يرأس الجبهة “روبرتو فاكيرو”، وهو قادم من صفوف الشباب الشيوعي لكنه يزعم أنه تخلى عن تلك الأفكار “محبطا من انحطاطها السياسي والأيديولوجي”.

مع العلم أنّ قناته على يوتيوب، منصته الرئيسية للتفاعل مع أعضاء الجبهة ومناصريه، تضمّ أكثر من 140 ألف متابع.

محمد السادس وسانشيز
كاريكتور ساخر من محمد السادس وسانشيز

حملة انتخابية على الأبواب في إسبانيا

إلى ذلك فقد أظهرت الصورة المتداولة كيف تم استدام صورة الملك المغربي في وضعيه مخلة بالحياء مع رئيس الوزراء الإسباني، وذلك في سياق الحملة الانتخابية الإسبانية.

كما تم إدراج علم الألوان الذي يرمز للمثليين على لباس الملك المغربي، الذي يرتدي عباءة من التراث المغربي مثلما يظهر في الصورة.

في حين وجهت اللافتة الإشهارية لأنصار بيدرو سانشيز، كتب عليها “سيصوت حزب العمال لاشتراكي الإسباني على محمد السادس”.

المناظرة: محمد السادس، بيغاسوس، إسبانيا

خلال الأيام القليلة الماضية، أُجريت مناظرة بين أبرز المرشحين لرئاسة الوزراء في إسبانيا وهما بيدرو سانشيز ونظيره زعيم المعارضة “نونيز فيخو” الذي فاز حزبه بأغلبية المجالس البلدية.

ودارت المناظرة بين المرشحين حول برنامج بيغاسوس الإسرائيلي وتبني سانشيز لموقف المغرب في قضية الصحراء الغربية، حسب مانقلت الفاينانشال تايمز.

وطالب زعيم المعارضة رئيس الحكومة الإسبانية بالكشف عن الحقائق وهل يوجد ارتباط بين بيغاسوس وبين تغيير موقفه من الصحراء الغربية، الأمر الذي نفاه سانشيز بشدة.

وواصل نونیز هجومه على سانشيز، متسائلا: “هل طلب منك المغرب إقالة وزيرة الخارجية أرانشا غونزاليس لايا؟ من حقنا أن نعرف.”

المصدرالفاينانشال تايمز + يوتيوب + تويتر - رصد وتحرير وطن

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