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حياتنا

لتفادي الأمراض.. إليك كيف تحافظ مضيفات الطيران على صحتهن أثناء السفر!

كيف تحافظ مضيفات الطيران على صحتهن ولياقتهن البدنية أثناء السفر؟

كتب ايمان الباجي
صحة مضيفات الطيران
يجب على مضيفات الطيران شرب الكثير من الماء لتعويض السوائل المفقودة أثناء الرحلة
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وطن- من المؤكد أن العمل على ارتفاعات عالية وفي جميع أوقات النهار والليل ليس بالأمر السهل. فمع اضطراب الرحلات الجوية الطويلة، وعبء العمل الثقيل، وطعام شركات الطيران، قد نتساءل أحيانا كيف تبقى المضيفات بصحة جيدة؟

في هذا السياق، كشف موقع “simpleflying” عن الخطوات التي تتبعها مضيفات الطيران للحفاظ على صحتهن أثناء السفر.

الحفاظ على ترطيب الجسم

أهم شيء في الطيران يعرفه جميع المضيفين هو أنه يسبب الجفاف للغاية. يجب شرب الكثير من الماء لتعويض السوائل المفقودة أثناء الرحلة.

وتشرب مضيفات الطيران الماء بكميات كبيرة، ولا يساعد هذا فقط في ترطيب الجسم، ولكنه أيضًا يزيل السموم ويفيد البشرة.

لذا، أثناء الرحلة يجب أن تشرب 0.25 لترًا من الماء كل ساعة.

مضيفات الطيران
يركز مضيفو الرحلة بشدة على عملهم على متن الطائرة، وهناك ميل للعمل الجاد لتحقيق التوازن

الحصول على قسط كاف من النوم

النوم مهم للغاية بالنسبة للطاقم. فاضطراب الرحلات الجوية الطويلة أمر مزعج ويمكن أن يستغرق بضعة أيام للتغلب عليه والنوم هو العلاج الوحيد.

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إذا كنت لا تستطيع النوم، فمن الضروري أن تستريح  حتى يختفي إرهاق السفر.

الحفاظ على اللياقة البدنية

تحب بعض مضيفات الطيران الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو الجري، خاصة في منتصف الليل.

فاليوغا رياضة مريحة ويمكن ممارستها في غرفة الفندق. بالطبع، يحب مضيفو الطيران الاستكشاف والتسوق، لذا فإن المشي السريع في جميع أنحاء المدينة يعد شكلاً ممتازًا من التمارين.

الحفاظ على صحة العقل

يركز مضيفو الرحلة بشدة على عملهم على متن الطائرة، وهناك ميل للعمل الجاد لتحقيق التوازن.

علاوة على ذلك، تتمتع مضيفات الطيران بخصائص محددة للغاية، ولهذا السبب تميل الكثير منهن إلى التوافق بشكل جيد مع الطاقم الآخر، خاصة عند العمل مع أشخاص مختلفين كل يوم تقريبًا. يفهم مضيفو الرحلة أسلوب الحياة وكيف يمكن أن يؤثر ذلك عليهن، لكنهن سعداء بشكل عام.

العناية بالجسم

من الجيد أن يكون لديك روتين صحي. يمكن أن يكون هذا بسيطًا مثل استخدام الساونا وغرفة البخار أو الذهاب في نزهة على الأقدام والسباحة.

والعناية بالبشرة مهمة أيضًا للمضيفات، لذا فإن دمج روتين قبل النوم قد يكون مفيدًا. يمكن أن يكون للطيران بشكل متكرر آثار سلبية على الجسم، لذا فإن العناية بالجسم، بشكل عام، ضروري للمضيفات.

المصدرsimpleflying، ترجمة وتحرير وطن

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