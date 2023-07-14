لا يصدق.. حوت أحدب عملاق يزن 50 ألف رطل ينقذ عالمة من هجوم قرش مرعب (شاهد)

- Advertisement -

وطن – قالت عالمة الأحياء البحرية نان هاوزر البالغة من العمر 69 عامًا ، إنها غطت في البكاء بعد أن قام حوت أحدب عملاق يبلغ وزنه 50000 رطل بإنقاذها.

ووفقا لما نقلته صحيفة “ذا صن” البريطانية، فقد تم التقاط الفيديو الاستثنائي للواقعة بالكاميرا وتم بثه الآن كجزء من أسبوع القرش السنوي لناشيونال جيوغرافيك.

ووفقا لما روته، فقد كانت نان هاوزر تستكشف الساحل المذهل قبالة شاطئ موري في جزر كوك عندما صادفت المخلوقين تحت سطح الماء.

لحظة ظهور القرش

واستذكرت خبيرة الحيتان المعجبة بالمحيط أن شيئًا شريرًا ظهر في طريقها – سمكة قرش النمر- المرعبة، وبدأت تتحرك بسرعة نحوها وتقترب منها.

وقالت: “أعلم والحوت يعرف أن هذا وضع خطير. أردت الخروج من الماء.”

وفي اللقطات التي تعود لعام 2017 ، شوهد الوحش المخيف يسبح بسرعة نحو نان هاوزر العاجزة في الأعماق، بينما ظهر الحوت الأحدب الضخم يضرب ذيله بشكل محموم لتحذير القرش الذي يبلغ طوله 15 قدمًا من الاقتراب من نان.

- Advertisement -

دفعها بمقدمة وجهه

وتابعت: “فجأة انقض عليّ الحوت الذي كان يدفعني وهو الآن يضعني في مقدمة وجهه”.

ولفتت إلى أنها نبهت الطاقم على متن قاربها بعد أن دفعها الحوت إلى السطح ، قبل أن تتعثر وتعود للماء مرة أخرى.

وقالت: “بطريقة ما كنت أعلم دائمًا من خلال وظيفتي أنني ربما أتعرض للقتل على يد حوت ، لذلك اعتقدت أن هذا هو اليوم؟”

حاولت تجنب زعانفه الضخمة

وأظهر مقطع الفيديو الدرامي نان هاوزر وهي تتصارع بشدة مع الحوت وهي تحاول تفادي زعانفه الصدرية الضخمة.

وأوضحت نان هاورز أنها كانت تحاول تجنب الوقوع تحته والحصار تحت الماء، بالإضافة إلى خطر كسر العظام وتمزق الأعضاء، لافتة إلى أنها أدركت أن جهاز التنفس الخاص بها سوف يفشل إذا تم جرها تحت الحوت.

ولكن بشكل لا يصدق، قام الحوت بدور الحارس الشخصي لنان وحمايتها من فكي سمكة قرش قادمة، حيث استذكرت بالقول””أدركت فجأة أن القرش قادم. تحتي مباشرة. ودفعني الحوت إلى القارب”.

وقالت نان هاوزر: “نظرت إلى الحوت وهو هناك بجواري ، يحميني..أنا بكيت.”