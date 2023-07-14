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تعليق صادم من حليمة بولند على مجسم الملكة إليزابيث في متحف الشمع (فيديو)

أُثارت حليمة بولند الجدل حين نشرت مقطع فيديو تطمئن فيه جمهورها عنها وتدعوهم لزيارة فرنسا رغم الاحتجاجات وأعمال الشغب هناك

كتب رفيف عبدالله
تعليق صادم من حليمة بولند على مجسم الملكة إليزابيث في متحف الشمع (فيديو)
حليمة بولند والملكة إليزابيث
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وطن– أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، سخرية المتابعين بتعليقها على مجسم لملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث الثانية في متحف الشمع في فرنسا.

ووثقت حليمة بولند زيارتها لأحد متاحف الشمع في العالم، عبر “تيك توك“.

“الله يرحم الملكة إليزابيث”

وحين وصلت إلى مجسم الملكة إليزابيث، قالت حليمة: “الله يرحم الملكة اليزابيث ويرحم جميع اموات المسلمين والعالم أجمعين يارب”.

وسخر مغردون من حليمة بولند، وذكروها بأنه لا تجوز الرحمة على غير المسلمين.

وجاء في التعليقات: “لاتجوز الرحمه على الكافر ياقفلة”.

وقال آخر ساخرا: “الكويتيين عندهم ولاء غريب لبريطانيا”.

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وكتب ثالث: “ماتجوز الرحمه على غير المسلمين”.

تحت حمايتي

وقبل أيام، أُثارت حليمة الجدل حين نشرت مقطع فيديو تطمئن فيه جمهورها عنها وتدعوهم لزيارة فرنسا، رغم الاحتجاجات وأعمال الشغب هذه الأيام هناك.

حليمة بولندا في فرنسا
حليمة بولندا في فرنسا

وقالت حليمة بولند إن ظهورها في الفيديو، جاء بعد أن عبر الكثير من معجبيها عن خوفهم من إقامتها في فرنسا في ظل الأوضاع الأمنية السائدة في البلاد.

وكشفت أنها تقيم في فندق “فور سيزونز” وأمامه تقام الاحتجاجات والاعتصامات والشغب والعنف، ولكن ليس هناك ما يدعو للخوف.

وتابعت بنبرة ساخرة: “حياكم الله من يريد المجيء فليأتي ولا تخافوا أنتم تحت حمايتي”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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