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رياضة

بعد حسم الأهلي اللقب للمرة ال43.. جدول ترتيب الدوري المصري 2023

الأهلي يتفوق على الزمالك وبيراميدز ويتصدر الدوري المصري

كتب فارس أبو شيحة
جدول ترتيب الدوري المصري 2023
جدول ترتيب الدوري المصري 2023
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وطن- حسم فريق الأهلي المصري اللقب لهذا الموسم للمرة ال43، بعد انفراده في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري 2022-2023، بفارق 8 نقاط عن الوصيف بيراميدز صاحب المركز الثاني قبيل بدء الجولة الختامية.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على غريمه التقليدي الزمالك، في القمة الجولة ال31 المؤجلة، برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، الخميس.

حسم الأهلي اللقب للمرة ال43

كما ونجح فريق الأهلي في تحقيق اللقب ال43 خلال مسيرته الكروية، بعد موسمين متتالين توج به غريمه التقليدي الزمالك بالدوري المصري الممتاز.

وسيلتقي المارد الأحمر الأهلاوي أمام نظيره المقاولون العرب، الأحد، في الجولة الختامية من منافسات الدوري المصري الممتاز، كما وسيواجه غريمه الزمالك أمام فاركو في ذات اليوم.

كما وخاض فريق الأهلي 30 مباراة في منافسات الدوري الممتاز، حقق الفوز في 24 مباراة، وتعادل في 6 مباريات. ولم يلقى الخسارة في أي من المباريات حتى يومنا هذا.

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جدول ترتيب الدوري المصري 2023

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري 2023 الكامل، قبيل بدء الجولة الختامية على نهاية الموسم الحالي، وهي كما يلي:

الأهلي 78 نقطة.

بيراميدز (الأهرام) 70 نقطة.

الزمالك  59 نقطة.

فيوتشر  58 نقطة.

المصري البورسعيدي  47 نقطة.

المقاولون العرب 44 نقطة.

الاتحاد السكندري 43 نقطة.

إنبي  42 نقطة.

حسين الشحات لاعب الأهلي المصري
حسين الشحات لاعب الأهلي المصري

فاركو 41 نقطة.

سموحة 39 نقطة.

البنك الأهلي 39 نقطة.

سيراميكا كليو باترا  37 نقطة.

الإسماعيلي  37 نقطة.

طلائع الجيش  36 نقطة.

الداخلية  35 نقطة

نادي أسوان  33 نقطة

غزل المحلة  33 نقطة.

حرس الحدود 24 نقطة.

المصدروطن + الأهلي تويتر + الدوري المصري تويتر

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