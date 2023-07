“بايدن المخيف” يرعب طفلة صغيرة بمداعبة مخيفة في هلسنكي (شاهد)

- Advertisement -

وطن – دبّ الرعب والهلع في قلب طفلة صغيرة كانت قد حملتها والدتها بالقرب من موكب الرئيس الأمريكي جو بايدن بهدف تقديم التحية له قبل صعوده مدرج الطائرة في مطار هلسنكي بفنلندا، الجمعة.

وفي لقطة غير مُتوقعة من قبل الحضور والطفلة البرئية في حدّ ذاتها، ظهر بايدن في مشهد مرعب أثار الهلع في قلب الطفلة الصغيرة بتصرف غريب حيث قام بمداعبتها ومحاولة “أكل” يدها اليسرى.

وكشف مقطع فيديو لحظة مداعبة الرئيس الأمريكي جو بايدن لطفلة بطريقة غريبة، وذلك أثناء توديعه لموظفي السفارة وعائلاتهم في مطار هلسنكي قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية.

During his departure from Finland, President Joe Biden bizarrely sniffed and bit at the shoulder of a frightened little girl. pic.twitter.com/Lx23QeGmfD

— Conservative War Machine (@WarMachineRR) July 14, 2023