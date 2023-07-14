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“بايدن المخيف” يرعب طفلة صغيرة بمداعبة مخيفة في هلسنكي (شاهد)

الرئيس الأمريكي جو بايدن يثير الهلع بتصرف غير متوقع

كتب فهمي الورغمي
بايدن يداعب طفلة في هلسنكي
بايدن يداعب طفلة في هلسنكي
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وطن – دبّ الرعب والهلع في قلب طفلة صغيرة كانت قد حملتها والدتها بالقرب من موكب الرئيس الأمريكي جو بايدن بهدف تقديم التحية له قبل صعوده مدرج الطائرة في مطار هلسنكي بفنلندا، الجمعة.

وفي لقطة غير مُتوقعة من قبل الحضور والطفلة البرئية في حدّ ذاتها، ظهر بايدن في مشهد مرعب أثار الهلع في قلب الطفلة الصغيرة بتصرف غريب حيث قام بمداعبتها ومحاولة “أكل” يدها اليسرى.

بايدن يداعب طفلة صغيرة في فنلندا

وكشف مقطع فيديو لحظة مداعبة الرئيس الأمريكي جو بايدن لطفلة بطريقة غريبة، وذلك أثناء توديعه لموظفي السفارة وعائلاتهم في مطار هلسنكي قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية.

وأظهرت لقطات فيديو بايدن وهو يميل إلى الفتاة الصغيرة بين ذراعي والدتها على مدرج المطار في مطار هلسنكي. قام بتحريك فمه في حركة تلتهم الفتاة الصغيرة قبل أن يستريح على كتفها ويستمر في القضم.

ضحكت والدة الفتاة والرجل الذي كان يشاهدان الرئيس، لكن الطفلة بدت مرعوبة وعبوسة عليه وهو يتراجع. استمرت في التقلّب وأدارت ظهرها للزعيم الأمريكي بينما كانت والدتها تحاول التقاط صورة سيلفي.

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في هذه الأثناء، استمر بايدن في الاقتراب منها قبل الظهور لمحاولة شم رأسها. وغادر أخيرًا قبل أن يستقبله المتفرجون الآخرون على أمل التقاط صورة معه. استمرت الفتاة في الغرق بين ذراعي والدتها.

انتشرت اللقطات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتقد العديد من المستخدمين بايدن لسلوكه غير المعتاد والمخيف، بينما قال البعض أن بايدن كان لطيفًا ومرحًا.

ترامب يسخر

العضو الجمهوري جريج برايس سخر من بايدن قائلا: “يخلط الآن بين الأطفال وأقماع الآيس كريم”. وغرد دونالد ترامب جونيور، قائلا: “يجب أن يكون بايدن في دار لرعاية المسنين ، وليس قيادة العالم الحر”، حسب مانقلت عنه “ديلي ميل“.

ولفت الممثل الكوميدي السياسي تيم يونغ في تغريدة أخرى على تويتر، بالقول إن “بايدن عصبي زاحف. لماذا يضع أي شخص فمه على طفل شخص آخر مثل هذا؟ هذا هو ذروة السلوك المثير للاشمئزاز”.

وأضاف يونغ في مقطع فيديو عن الحادث: “ابعد أطفالك عن جو بايدن..”.

وكتب شخص آخر في تغريدة “تظاهر بايدن بأنه يعض على ظهر هذه الفتاة الصغيرة اليوم في فنلندا… من الواضح أنها كانت خائفة وغير مستمتعة”.

وكانت في الآونة الأخيرة انتشرت مقاطع فيديو مثيرة للحيرة والغرابة للرئيس الأمريكي جو بايدن، تصرف خلالها بطريقة غريبة وغير مستساغة في مناسبات عديدة حتى بالنسبة لأقطاب الحزب الديمقراطي.

المصدرديلي ميل + تويتر - ترجمة وتحرير وطن

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