صورة أحمد أبو هشيمة مع فتاة ترتدي حمالة صدر تثير الجدل .. ماذا بينهما!؟

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وطن – نشرت مدربة لياقة، صورة جمعتها برجل الأعمال المصري المعروف أحمد أبو هشيمة، الأمر الذي أثار تساؤلاتٍ حول إمكانية وجود علاقة غرامية بينهما، أم أنّها مجرد صورة عادية.

وعبر حساباتها في انستغرام وفيسبوك، نشرت مدربة اللياقة وتدعى “نيهالا منصوري”، صورة مع أحمد أبوهشيمة. فيما يبدو أنّها سهرة في أحد النوادي الليلة، وفق ما يظهر في الصورة من أجواء .

وكانت مدربة اللياقة ترتدي ملابس جريئة عبار عن (حمالة صدر)، ومن الأسفل تنورة قصيرة، وقد كشفت بطنها. فيما كان “أبوهشيمة” يقف خلفها مبتسماً .

وبجولةٍ سريعةٍ على حسابات مدربة اللياقة “منصوري”، نجدها تستعرض جسدها الرياضي، وهي تؤدي التمارين، إلى جانب إطلالات بلامبس مكشوفة وجريئة .

ولم تتبيّن طبيعة العلاقة التي تجمع أحمد أبوهشيمة، ومدربة اللياقة “منصوري”. لكنّ تعليقاتٍ تابعتها وطن على الصورة، ألمحت إلى إمكانية وجود شيء ما يجمعهما، دون تأكيد أو نفي.

وكانت انتشرت إشاعات عن وجود علاقة قوية تجمع بين أحمد أبو هشيمة وبسمة بوسيل، طليقة الفنان تامر حسني، بعد الإنفصال عن الأخير. وسط مزاعم وادعاءات بأن رجل الأعمال المعروف هو من شجع “بوسيل” على الطلاق .

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يذكر أن أحمد أبوهشيمة انفصل عن الفنانة المصرية ياسمين صبري في مايو/أيار 2022، بعد زواج دام عامين.