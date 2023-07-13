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صورة أحمد أبو هشيمة مع فتاة ترتدي حمالة صدر تثير الجدل .. ماذا بينهما!؟

لم تتضح طبيعة العلاقة بين مدربة اللياقة ورجل الأعمال البارز أحمد أبوهشيمة .. بينما رجح البعض أن تكون صورة عادية

كتب أنس السالم
أحمد أبو هشيمة ومدربة لياقة
أحمد أبو هشيمة ومدربة اللياقة
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وطن – نشرت مدربة لياقة، صورة جمعتها برجل الأعمال المصري المعروف أحمد أبو هشيمة، الأمر الذي أثار تساؤلاتٍ حول إمكانية وجود علاقة غرامية بينهما، أم أنّها مجرد صورة عادية.

وعبر حساباتها في انستغرام وفيسبوك، نشرت مدربة اللياقة وتدعى “نيهالا منصوري”، صورة مع أحمد أبوهشيمة. فيما يبدو أنّها سهرة في أحد النوادي الليلة، وفق ما يظهر في الصورة من أجواء .

وكانت مدربة اللياقة ترتدي ملابس جريئة عبار عن (حمالة صدر)، ومن الأسفل تنورة قصيرة، وقد كشفت بطنها. فيما كان “أبوهشيمة” يقف خلفها مبتسماً .

مدربة اللياقة وأحمد أبو هشيمة
مدربة اللياقة وأحمد أبو هشيمة

وبجولةٍ سريعةٍ على حسابات مدربة اللياقة “منصوري”، نجدها تستعرض جسدها الرياضي، وهي تؤدي التمارين، إلى جانب إطلالات بلامبس مكشوفة وجريئة .

مدربة اللياقة نيهالا منصوري
من تدريبات “نيهالا منصوري”

ولم تتبيّن طبيعة العلاقة التي تجمع أحمد أبوهشيمة، ومدربة اللياقة “منصوري”. لكنّ تعليقاتٍ تابعتها وطن على الصورة، ألمحت إلى إمكانية وجود شيء ما يجمعهما، دون تأكيد أو نفي.

مدربة اللياقة "منصوري" تستعرض جسدها الممشوق
مدربة اللياقة “منصوري” تستعرض جسدها الممشوق

وكانت انتشرت إشاعات عن وجود علاقة قوية تجمع بين أحمد أبو هشيمة وبسمة بوسيل، طليقة الفنان تامر حسني، بعد الإنفصال عن الأخير. وسط مزاعم وادعاءات بأن رجل الأعمال المعروف هو من شجع “بوسيل” على الطلاق .

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يذكر أن أحمد أبوهشيمة انفصل عن الفنانة المصرية ياسمين صبري في مايو/أيار 2022، بعد زواج دام عامين.

ياسمين صبري وأبوهشيمة
ياسمين صبري وأبوهشيمة
المصدررصد وطن (مواقع التواصل الاجتماعيّ)

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