صدمة قد تُهدد ريال مدريد بحدوث أزمة مالية!

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وطن- ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، بأن نحو 20% من نفقات نادي ريال مدريد الأفضل في عالم كرة القدم، غير مدرجة في نتائجهم المالية، وهو ما يعني تعرض النادي الملكي إلى عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) على غرار يوفنتوس وأزمة برشلونة المالية.

وكشفت صحيفة (The Telegraph) البريطانية، بأن هناك 20% من نفقات نادي ريال مدريد، أي حوالي 122 مليون يورو، غير محسوبة في نتائجهم المالية.

صدمة تهدد ريال مدريد بحدوث أزمة مالية

وختمت الصحيفة تقريرها الصادم لعشاق الملكي، ” النادي يرفض الرد على تلك الأسئلة، وهو ما يثير الشكوك حول امتثالهم للوائح المالية (سقف الرواتب)، في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورابطة اتحاد الليغا الإسبانية”.

وفي سياق آخر متصل، فإن نادي يوفنتوس الإيطالي (السيدة العجوز)، قد تعرض إلى عقوبات وغرامة مالية على خلفية مخالفة اللوائح المالية (اللعب المالي النظيف)، وهو ما أدى إلى فرض عقوبات عليه من قبل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

🇪🇸 ماركا | ريال مدريد ينفي خرقه "اللعب المالي النظيف" بحسب ما أوردته صحيفة التلغراف الإنجليزية في تقرير نُشر يوم الأربعاء. – نفت مصادر في ريال مدريد مسؤوليتها عن هذه المعلومات، التي تفيد بأن حوالي 135 مليون يورو من المدفوعات ذهبت إلى فئة فرعية من نفقات التشغيل. pic.twitter.com/i7s6K6CnJW — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) July 12, 2023

كما وحرم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، من المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل، بسبب مخالفة لوائح اللعب المالي النظيف.

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وتعرض نادي السيدة العجوز خلال الموسم الماضي، إلى خصم 10 نقاط من رصيده في منافسات الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، كانت تلك النقاط كفيلة له في التواجد بالتأهل للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

برشلونة والأزمة المالية

كما ويعاني نادي برشلونة من أزمة مالية أثرت بشكل كبير على إبرام إدارة الفريق الكتالوني للصفقات القوية وتسجيل اللاعبين الجدد، تحت سقف اللوائح المالية، خوفاً من اختراق قواعد اللعب المالي النظيف.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 حصري — التيلغراف : ريال مدريد يضع في ميزانيته 125 مليون يورو تحت بند" مصاريف تشغيلية اخرى" بدون ايضاح ما هي هذه المصاريف ▫️ عند سؤال النادي رفضوا التوضيح وسط اشاعات ان المبلغ يعود لتسديد ديون لشركة قامت بشراء ايرادات تسويقية مستقبلية حيث قام ريال مدريد… pic.twitter.com/mvd8j92ert — عمرو (@bt3) July 12, 2023

وبالعودة إلى وضع ريال مدريد في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الجاري، فقد تمكن النادي من التعاقد مع 4 لاعبين جدد حتى يومنا هذا، وهم أردا غولر وجود بلينغهام وفران غارسيا وأخرهم خوسيلو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم القادم.

يذكر بأن في حال ثبات اخترق ريال مدريد لقواعد اللعب المالي النظيف على صعيد النفقات، فإنه سيواجه عقوبة قاسية من قبل اليويفا والليغا، قد تؤثر عليه على صعيد إبرام العديد الصفقات القوية في سوق الانتقالات القادمة على غرار غريمه برشلونة.