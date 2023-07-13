زوجة حسن شاكوش تفضحه: “عاشرني في نهار رمضان وحرمني ثوابه”

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وطن– بدأت ريم طارق، زوجة مؤدي المهرجانات المصري حسن شاكوش، بكشف القليل عن أسباب انفصالهما.

وفي رسالة عبر بث مباشر على انستغرام، قالت ريم طارق موجهة حديثها لحسن شاكوش: “لو طلقتني عرفني، علشان أقول للناس السبب اللي خلاك تخطبني وتقول عايز بنت الجيران اللي مابتسبش فرض.. اللي سجدت شكر لله”.

فقدت الأجر في رمضان

وتحدثت ريم طارق عن زواجها قبل حسن شاكوش:” أنا اتجوزت قبله وقعدت سنة وشهور بعد الانفصال”.

وادعت ريم أنها فقدت الثواب والأجر في شهر رمضان بسبب أنها كانت ترضيه.. ولكنها لم تكشف بالتحديد كيف، لكن الجمهور خمن أنه كان يعاشرها في نهار رمضان.

وتابعت: “من تتزوج مطرب أو فنان تكتشف طباعه بعد الزواج فشخصيتهم متغيرة داخل المنزل، وحسن شاكوش لا يصلي ولا يصوم”.

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“ياريت يقتلني”

وحاول أحد متابعي ريم تخوفيها قائلاً بأن حسن شاكوش سيقلتها، لترد: “ياريت يقتلني”.

وأبدت ريم استغرابها من رفض حسن شاكوش إعطاءها ملابسها.

وقالت: “مش عايز تديني هدومي ليه”، ليعلق أحد المتابعين “يمكن هيلبسهم”.

وردت ريم بانفعال:” مش عارفة يمكن يكون هيلبسهم”.