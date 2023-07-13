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رياضة

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك قبيل مباراة القمة في الدوري المصري

الأهلي أمام الغريم التقليدي الزمالك في قمة منافسات الدوري المصري الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري المصري
تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك
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وطن- يترقب عشاق وجماهير كرة القدم في كل مكان، مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، الخميس، في منافسات الجولة ال31 المؤجلة من الدوري المصري الممتاز.

وستنطلق صافرة بداية مباراة القمة بين الغريمين التقليدين الأهلي والزمالك، من قبل حكم المباراة محمود البنا، داخل ملعب ( ستاد القاهرة) الدولي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

بينما ستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، بتوقيت السعودية وفلسطين ودول الخليج العربي.

ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة السادسة والنصف مساءً.

معلق مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة  

ومن المتوقع أن يعلق على أحداث مباراة الأهلي والزمالك، عبر شبكة قنوات ( أون تايم سبورت) الرياضية المصرية، المعلق مدحت شلبي أو أيمن الكاشف.

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تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي

كما وستبث المباراة على قناة (ON Time Sports 1 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11861، وباستقطاب رأسي (عامودي)، ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري المصري

وفق التقارير الصحفية المصرية، فإن نادي الأهلي أمام الغريم التقليدي الزمالك في 125 مباراة في منافسات الدوري المصري الممتاز، كان الفوز من نصيب المارد الأحمر الأهلاوي. برصيد 48 مباراة، و27 مباراة للزمالك.

كما وخيم التعادل بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في 50 مباراة.

وعن تاريخ المواجهات في جميع البطولات التي قدرت 246 مباراة بين الغريمين التقليدين، كان الأفضلية للنادي الأهلي. برصيد 107 فوزا، مقابل 59 فوزا للغريم الزمالك. كما وتعادل في 80 مباراة.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

ويعتلي فريق الأهلي الذي حسم اللقب لهذا الموسم للمرة ال43 في تاريخ مسيرته، صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 75 نقطة. بفارق 8 نقاط عن الوصيف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 67 نقطة.

تدريبات الزمالك
تدريبات الزمالك

وجاء ترتيب الفريق المنافس والغريم التقليدي الزمالك في المركز الثالث، برصيد 59 نقطة حتى هذه الساعة.

المصدروطن + وسائل الإعلام المصرية + الأهلي تويتر + الزمالك تويتر

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