الجمعة, يوليو 14, 2023
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رياضة

بمشاركة رونالدو.. موعد مباراة النصر ضد فارينزي والتشكيلة في وديات الأندية

النصر يخوض مباراته الودية الثانية على التوالي أمام فارينزي البرتغالي

كتب فارس أبو شيحة
موعد مباراة النصر ضد فارينزي
موعد مباراة النصر ضد فارينزي
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وطن- يخوض فريق النصر السعودي المباراة الودية الثانية على التوالي، الجمعة، أمام منافسه البرتغالي فارينزي، في إطار الاستعدادات للبطولة العربية للأندية والموسم الجديد في شهر أغسطس القادم.

وسيلتقي النصر أمام نظيره فارينزي الودية على ميدان ملعب ( ألفارفي)، في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين.

كما وستكون المباراة بتوقيت مصر (القاهرة)، عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، فيما ستكون بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

موعد مباراة النصر ضد فارينزي

ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، فستكون المباراة عند الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

كما وستنقل أحداث المباراة بين كلا الفريقين في منافسات وديات الأندية قبيل بدء الموسم الجديد على قنوات (Sport TV) البرتغالية.

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القنوات الناقلة لمباراة النصر وفارينزي

وجاء تردد قناة (Sport TV Portugal)، الناقلة لمجريات أحداث المباراة بين كلا الفريقين في وديات الأندية، على القمر الصناعي (هسباسات) 12246، وباستقطاب أفقي. كما ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 4/3.

تدريبات النصر السعودي
تدريبات النصر السعودي

وكان فريق النصر السعودي (العالمي)، قد حقق الفوز النظيف في أولى المباريات الودية له. أمام نظيره ألفيركا البرتغالي بهدفين دون رد.

تشكيلة النصر ضد فارينزي

وسيلعب المدرب البرتغالي الجديد لويس كاسترو، المباراة الودية أمام منافسه فارينزي، في وديات الأندية، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي، دافيد أوسبينا.

دفاع النصر: ألفارو غونزاليز، غيسلان كونان (كيم جين سو)، عبدالاله العمرى.

خط الوسط: تاليسكا، لويس جوستافو، بيتي مارتينيز (سامي النجعي).

مركز الهجوم: كريستيانو رونالدو، عبد الرحمن غريب (جلال الدين ماشاريبوف).

وسيواجه فريق النصر السعودي العديد من المباريات الودية القوية في القارة الأوروبية العجوز خلال الأيام القادمة، وهي سيلتا فيغو الإسباني وبنفكيا البرتغالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، وأخرهم مواجهة وصيف دوري أبطال أوروبا إنتر ميلان الإيطالي.

رونالدو في تدريبات النصر السعودي
رونالدو في تدريبات النصر السعودي

يشار بأن النصر سيلتقي أمام نظيره الشباب في أولى مواجهات البطولة العربية للأندية دور المجموعات، في ال28 من شهر يوليو/ تموز القادم، على ملعب ( الملك فهد الرياضي).

المصدروطن + نادي النصر السعودي تويتر

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