بالأربعة.. الأهلي يقسو على غريمة الزمالك في قمة الدوري المصري المُؤجلة (شاهد)

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وطن- نجح فريق الأهلي المصري الفوز العريض على غريمه الزمالك، الخميس، برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، في قمة الجولة ال31 المؤجلة من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وافتتح المارد الأحمر الأهلاوي أولى أهداف المباراة في الدقيقة الثانية على انطلاق اللقاء عن طريق حسين الشحات، ليعود ذات اللاعب ليسجل هدف التقدم الثاني في النتيجة بالدقيقة ال36.

مباراة الأهلي ضد الزمالك

وقلص الزمالك نتيجة المباراة بهدف وحيد داخل شباك حارس فريق الأهلي محمد الشناوي، من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في الدقيقة ال68، لينجح في تسجيلها أحمد سيد زيزو.

كما وتفوق الأهلي على غريمه الزمالك على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 12 تسديدة، فيما استحوذ على الكرة بنسبة 55%.

الأهلي 4-1 الزمالك | أهداف القمة 126 | الجولة 31 | الدوري المصري ⚽️ برعاية The Brooks | Orange | Bazooka Fried Chicken Egypt | Beyti Juice | TotalEnergies | DiDi pic.twitter.com/zjLXEKInCJ — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 14, 2023

فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس الزمالك إلى 9 تسديدات، كما واستحوذ على الكرة في المباراة بنسبة 45%.

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وسيلتقي فريق الأهلي في المباراة القادمة أمام المقاولون العرب، الأحد، في منافسات الجولة الختامية على منافسات الدوري المصري الممتاز. كما سيواجه الغريم التقليدي الزمالك بعد الخسارة أمام المارد الأحمر الأهلاوي أمام فاركو في ذات اليوم.

تشكيلة الأهلي ضد الزمالك

ولعب المدرب السويسري مارسيل كولر، مباراة القمة المؤجلة أمام منافسه الزمالك، في منافسات الدوري المصري الممتاز، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

دفاع التشكيلة: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

الأهلي ماله سايق في دلاله 🎵😎 pic.twitter.com/8XRsHMJJ92 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 13, 2023

خط الوسط: أليو ديينغ، محمد فخري، محمد مجدي قفشة.

مركز الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود عبد المنعم (كهربا).

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

وتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري. برصيد 78 نقطة، كما وبفارق 11 نقطة عن الوصيف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 67 نقطة.

فيما تجمد رصيد الفريق المنافس الزمالك في ثالث جدول الترتيب برصيد 59 نقطة حتى يومنا هذا.