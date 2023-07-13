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إيمان البحر درويش حي يرزق.. ابنته حسمت جدل وفاته بعد ترحم الجمهور عليه

كتب فهمي الورغمي
وفاة إيمان البحر درويش
ابنة إيمان البحر درويش تتحسم جدل وفاته
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وطن – انتشر في الساعات الماضية خبر وفاة الفنان المصري إيمان البحر درويش، بعد أيام من ظهوره في حالة صحية يُرثي لها في من خلال صورة شاركتها ابنته “أمنية” على حسابها في موقع “فيسبوك”.

وفي أول تعليق لـ أمنية، بعد أنباء وفاة والدها قالت: “خبر وفاة بابا غير صحيح”، لتنهي بذلك جدلاً تصاعد منذ صباح اليوم، الخميس، كانت بدأته صفحة الفنان المصري “حسن شاكوش”.

حسن شاكوش يُعلن وفاة إيمان البحر درويش

أعلن مؤدي المهرجانات المصري، حسن شاكوش، وفاة مواطنه الفنان إيمان البحر درويش، دون التأكد من مصدر رسمي.

وكتب في صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: “يا أيتها النفس المطمئنة.. ارجعي إلى ربك راضية مرضية.. إنا لله وأنا إليه راجعون.. الفنان إيمان البحر درويش في ذمة الله”، قبل أن يحذف المنشور في وقت لاحق.

وفي الأثناء، ما زالت أزمة الفنان إيمان البحر درويش تتصدر الترند في مصر، حيث يبحث جمهور المطرب الشهير عن آخر تطورات حالته الصحية، بعدما نشرت ابنته أمنية صورة صادمة له، وهو على فراش المرض.

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وقد حظيت الصورة بتفاعل واسع بين محبي “حفيد فنان الشعب سيد درويش”.

حيث وعلى إثر نشرها ترددت كثير من الشائعات حول وفاته، بجانب وقوع بعض الفنانين في مأزق إعلان الوفاة دون أن يتحروا الدقة فيما ينشرونه على حساباتهم الشخصية، وهو ما أثار جدلًا كبيرًا في الساعات الماضية.

واللافت في سياق هذه التطورات، هو الصمت المطبق الذي فرضته أمنية إيمان البحر درويش على الحالة الصحية لوالدها منذ نشرها تلك الصورة، إذ أنها لم تُوضح حتى نوع المرض الذي يُعاني منه ومدى خطورته.

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