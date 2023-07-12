الأربعاء, يوليو 12, 2023
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هروب ثعبان طوله 15 قدما في ولاية أمريكية.. وطلب صادم من مالكه (فيديو)

مالك الثعبان قال إنه ودودا تجاه البشر إلا أن الأمر قد يُشكل خطرًا على القطط والكلاب الصغيرة

كتب خالد السعدي
هروب ثعبان طوله 15 قدما في ولاية أمريكية.. وطلب صادم من مالكه
هروب ثعبان في ولاية أمريكية
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وطن- أثيرت حالة من الرعب في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، بعد هروب ثعبان يبلغ طوله 15 قدما.

ودعا رجل من لوس أنجلوس، جيرانه لمراقبة حيواناتهم الأليفة الصغيرة عن كثب، بعد هروب الثعبان العملاق، ودعاهم للمحافظة على ثعبانه وعدم إيذائه.

وقال أليكس فيلالتا إن ثعبانه هرب من القفص، في حي تشاتسوورث، عندما تركه بدون قصد.

وأضاف فيلالتا في حديث نقلته وسائل إعلام أمريكية، أن الثعبان الهارب يعتبر ودودا تجاه البشر، إلا أن الأمر قد يُشكل خطرًا على القطط والكلاب الصغيرة.

وطلب فيلالتا من الجيران مراقبة الثعبان، وحثهم على عدم إيذاء حيوانه.

وقال: “نحن قلقون للغاية لأن بعض الناس ليسوا مغرمين جدًا بالزواحف ، ونحن خائفون جدًا من أن شخصًا ما قد يؤذي الثعبان”.

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هروب ثعبان طوله 15 قدما
هروب ثعبان طوله 15 قدما

عدد أنواع الثعابين

ويعيش أكثر من 3000 نوع من الثعابين في جميع أنحاء العالم تقريبا، في بيئات متعددة مثل الصحاري والمستنقعات والغابات والمراعي والمحيطات.

ويقول باحثون، إنه يتم العثور على أكبر مجموعة متنوعة من الثعابين في المناخات الأكثر دفئا، لأن جميع الثعابين مخلوقات ذات دم بارد.

يعني ذلك أن الثعابين لا يمكن أن تنظم درجة حرارة أجسامها، وبالتالي تحتاج إلى مصدر خارجي للحرارة من أجل البقاء.

أما في المناطق الأكثر برودة، فإن العديد من الثعابين تدخل في السبات خلال فصل الشتاء، أو تسعى إلى المناطق الدافئة للاختباء فيها، مثل داخل المرآب أو الحظيرة.

المصدريوتيوب، رصد وتحرير وطن

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