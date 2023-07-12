الأربعاء, يوليو 12, 2023
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مشكلة يتسبب بها ثريدز Thread تثير غضب المستخدمين .. ما هي!؟

نصحت مستخدمة: "لا تقم بتنزيل التطبيق، فسوف تستنزف بطاريتك. نمت الليلة الماضية بهاتف مشحون بالكامل واستيقظت بنسبة 60٪ من البطارية، لقد حذفت التطبيق الغبي"

كتب أنس السالم
مزاعم أن تطبيق ثريدز Threads يستنزف عمر البطارية
مزاعم أن تطبيق ثريدز Threads يستنزف عمر البطارية
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وطن – يبدو أن تطبيق ثريدز Thread الجديد، الذي تم إطلاقه الأسبوع الماضي، سبب بعض الإحباط لدى المستخدمين الذين يشتكون بالفعل من أنه يستهلك البطارية ويجعل أجهزة iPhone و Android تنفد بشكل أسرع من المعتاد.

في حديثه عن مشاكل عمر البطارية، تساءل مغرد عن إمكانية أن يكون تطبيق ثريدز Thread سبباً في استتنزاف بطارية iPhone أم أن شيئًا ما تغير على الأجهزة مؤخرًا؟.  بينما أضاف آخر يسمى “ثريدز يقتل عمر البطارية.”

شعرت مستخدمة لتطبيق ثريدز، بالغضب الشديد بسبب المشاكل، ما دفعها الى حذف التطبيق من هاتفها.

تطبيق ثريدز Thread يستهلك البطارية
مزاعم أن تطبيق ثريدز Threads يستنزف عمر البطارية

وقالت في تغريدة: “لا تقم بتنزيل التطبيق، فسوف تستنزف بطاريتك. نمت الليلة الماضية بهاتف مشحون بالكامل واستيقظت بنسبة 60٪ من البطارية، لقد حذفت التطبيق الغبي”.

لا توجد أي معلومات حول سبب مشكلات البطارية، سواء كان الأمر أسوأ على الأجهزة القديمة أو إذا كان يؤثر على إصدارات معينة من أنظمة التشغيل Android أو iOS.

إذا كانت هناك مشكلة في التطبيق، فمن المحتمل أن يسارع مالكوه في شركة Meta، إلى حل المشكلة في أسرع وقت ممكن.بحسب mirror

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على الرغم من ذلك، كشف مارك زوكربيرج رئيس شركة Meta عن العدد الهائل من الاشتراكات في تطبيق ثريدز حيث تجاوزت 100 مليون اشتراك خلال عطلة نهاية الأسبوع.

100 مليون اشتراك حتى الآن في تطبيق ثريدز
100 مليون اشتراك حتى الآن في تطبيق ثريدز

تطبيق ثريدز مجاني للتنزيل، على الرغم من أنك بحاجة إلى حساب Instagram لتسجيل الدخول.

في السياق، يحاول إيلون ماسك تدارك صدمة تطبيق ثريدز بخدمة جديدة في موقعه تويتر، تتمثل في إجراء المكالمات الصوتية والمرئية “الفيديو”، ضمن ميزات جديدة لجذب الجمهور، بعد الاقبال الذي وصف بالتاريخي على ثريدز Threads.

المصدرmirror

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