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فيديو متداول لفرنسية تحذر المحتجين: “لا تفعلوا ما فعله العرب بأوطانهم”.. هذه حقيقته

كشف النقاب عن الحقيقة: فيديو متداول لسيدة فرنسية تحذر المحتجين

كتب خالد الأحمد
الحقيقة وراء فيديو السيدة الفرنسية
الفيديو المتداول حديثاً لا علاقة له بالتطورات الأخيرة في فرنسا
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وطن – استعاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة فرنسية وهي تصرخ بوجه شرطة بلادها، خلال احتجاجات “السترات الصفراء” مدعين أنه صور في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها فرنسا احتجاجاً على مقتل الفتى الجزائري نائل مرزوق في 27 يونيو الماضي.

وظهرت السيدة في الفيديو المزعوم وهي تتحدث بنبرة حادة في أحد الشوارع، وبحسب ترجمة مرفقة أسفل الفيديو فإنها كانت توبّخ المتظاهرين، وتطلب منهم ألا يفعلوا ببلدهم “ما فعله العرب بأوطانهم”.

إلا أن “خدمة تقصّي صحّة الأخبار باللغة العربيّة” في وكالة “فرانس برس“، أشارت إلى أن هذا الإدعاء غير حقيقي والترجمة خاطئة، ولا تتطابق مع أقوال السيدة التي كانت في الحقيقة تصرخ بوجه الشرطة غضباً من قمع المحتجّين.

فيديو السيدة الفرنسية قديم ولا علاقة له بالاحتجاجات الأخيرة

ويوثق الفيديو سيدة ثائرة تصرخ متأثرة في الشارع فتخلع سترتها وتجثو على ركبتيها، وقد طغت على صراخها موسيقى عالية تمنع سامِعها من فهم ما تقوله بوضوح.

ويظهر أسفل الشاشة ما يوحي بأنه ترجمة إلى اللغة العربية لما تقوله بالفرنسية: “لماذا تفعلون هذا، لماذا تحرقون وطنكم، ألم تشاهدوا ماذا فعل العرب بأوطانهم، أين هم الآن، أصبحوا لاجئين في كل مكان ويلقون لهم الطعام من الطائرات.”

وتضيف بحسب الترجمة:” ماذا فعلت لهم المظاهرات، أنا أمامكم اقتلوني أنا، ولا تقتلوا وطنكم، أحرقوني ولا تحرقوا باريس، أرجوكم لا تحرقوا باريس، لماذا تحرقون وتدمّرون الوطن”.

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وحصد هذا الفيديو بحسب صورة ملتقطة من الشاشة في 12 تموز/يوليو 2023 عن موقع “فيسبوك”، عشرات آلاف التفاعلات وتداوله مستخدمون بعد التظاهرات الأخيرة التي هزّت فرنسا إثر مقتل الشاب نائل برصاص شرطي خلال تدقيق مروري، ما أثار أعمال شغب ليلية عمت البلاد وعنف غير مسبوق منذ العام 2005 في المدن.

ولفت المصدر إلى أن الفيديو المتداول حديثاً لا علاقة له بالتطورات الأخيرة في فرنسا، فالعناصر المتواجدة فيه كارتداء المتظاهرين لسترات صفراء، أثارت الشك في أن يكون الفيديو قديماً.

الفيديو الأصلي

على ضوء ذلك، أظهر التفتيش عنه باستخدام كلمات مفتاحيّة مثل “désespoir d’une femme” ،”cri d’une femme gilet jaune” (صرخة سيّدة من السترات الصفراء، يأس سيّدة من السترات الصفراء) والبحث في خانة الفيديو في محرّك غوغل إلى مقاطع (1، 2) منشورة في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر 2018.

وتظهر في المقاطع القديمة السيدة عينها وهي تصرخ باللغة الفرنسية ولا علاقة لما تقوله بالترجمة التي ظهرت على المقطع المتداول على صفحات فيسبوك.

ويحمل أحد المقاطع على موقع يوتيوب عنوان السترات الصفر: صرخة يأس من امرأة باريس/ فرنسا – 1 ديسمبر 2018. وهو منشور عبر قناة وكالة “إل دي سي نيوز”. مع التحذير من أن استخدام هذه الصور لغايات تجارية أو غير تجارية ممنوع.

حقيقة فيديو الفرنسية التي تصرخ بالمحتجين
حقيقة فيديو الفرنسية التي تصرخ بالمحتجين

وتتواصل الاحتجاجات في فرنسا بعد ما يقارب الأسبوعين على مقتل نائل 17 عاما ذي الأصول الجزائرية، على يد شرطي فرنسي، “لعدم امتثاله لنقطة تفتيش مرورية وحاول تجاوزها”.

وتحوّلت الاحتجاجات التي بدأت في ضاحية نانتير غرب العاصمة باريس، وامتدت إلى عدد من المدن الفرنسية إلى أعمال شغب، إذ دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى اجتماع لخلية أزمة، مندداً بـ”مشاهد عنف لا يمكن تبريرها”.

المصدرفرانس برس + يوتيوب - رصد وتحرير وطن

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