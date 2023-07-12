الأربعاء, يوليو 12, 2023
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رياضة

عقب انتهاء عطلته.. نيمار يتعرض لانتكاسة جديدة مع باريس سان جيرمان

البرازيلي نيمار ينتهي عقده مع باريس في صيف 2027

كتب فارس أبو شيحة
انتكاسة نيمار مع باريس سان جيرمان
انتكاسة نيمار
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وطن- تعرض النجم البرازيلي نيمار جونيور 31 عاماً، مهاجم  باريس سان جيرمان الفرنسي، لانتكاسة جديدة عقب انتهاء عطلته الصيفية.

وقالت صحيفة (ليكيب) الفرنسية، بأن اللاعب نيمار عاد من عطلته الصيفية، لكنه لم يتعافى بشكل نهائي من إصابته على مستوى الركبة التي تعرض فيها في شهر مارس الماضي. وبالتالي لن يكون جاهزاً بنسبة 100%.

انتكاسة نيمار مع باريس سان جيرمان

وبينت، بأن النجم البرازيلي نيمار خضع للفحص الطبي، الثلاثاء، عقب عودته من عطلته الصيفية، لكنه لن يكون جاهزاً للمشاركة في تدريبات الفريق. ولا يمكن أن  المدرب الجديد إنريكي خلال المباريات القادمة.

كما وأردفت، “أزمة لويس إنريكي أكبر من الإصابة الحالية، فاللاعب نيمار لم يشارك في الموسم الماضي. سوى 29 مباراة فقط في مختلف المسابقات، وشارك في 28 مباراة في موسم 2021-2022”.

نيمار جونيور
نيمار جونيور

كما وتولى المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني السابق لنادي برشلونة والمنتخب الإسباني، قيادة تدريب نادي باريس سان جيرمان حتى صيف عام 2025. خلفاً للمدرب الفرنسي السابق كريستوف غالتييه.

بيع نيمار

وتابعت الصحيفة الفرنسية، ” إدارة باريس سان جيرمان لا تمانع في بيع اللاعب البرازيلي نيمار هذا الصيف، على الرغم من استمرار عقده مع باريس. حتى صيف 2027، وفقد اللاعب مكانه في التشكيلة الباريسية”.

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وكان باريس سان جيرمان قد حافظ على لقب الدوري الفرنسي الممتاز. للموسم الثاني على التوالي، إلا أنه ما زال يفشل حتى الأن في الذهاب بعيداً على مستوى البطولات القارية، كما ورغم عقده العديد من الصفقات القوية كميسي ونيمار ومبابي.

نيمار البرازيلي
نيمار البرازيلي

كما وقدم البرازيلي نيمار إلى صفوف باريس سان جيرمان. بصفقة قياسية تجاوزت 200 مليون يورو، في صيف عام 2017، قادماً من صفوف نادي برشلونة.

ومن الجدير بالذكر، بأن  البرازيلي نيمار ارتبط اسمه بالعديد من الأندية الكبرى في القارة الأوروبية العجوز كتشيلسي ومانشستر يونايتد وغيرها، إلى جانب عروض سعودية مغرية للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي.

المصدروطن + ليكيب الفرنسية

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