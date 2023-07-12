ساندي تثير الجدل بسبب أغنية “الرعشة” والإيحاء الجنسي الصارخ! (فيديو)

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وطن- أثارت الفنانة المصرية ساندي، جدلاً واسعاً باسم أغنيتها الجديدة “الرعشة”، بسبب ما تحمله من إيحاء جنسي صارخ.

وأكدت ساندي أنها ليست من اختار اسم أغنية “الرعشة”، مشيرة إلى أنها توقعت ردود أفعال الجمهور الذين تساءلوا عما تعنيه.

سليمة النية

وقالت ساندي في لقاء مع مجلة “فوشيا“: “لما سمعت كلمات الأغنية أعجبت بها سريعا وبدأت إني أحضرلها.. وكمان اخترت يكون البوستر الخاص فيها غريب شوية”.

وأوضحت الفنانة المصرية أنها كانت سليمة النية حين تم اختيار اسم “الرعشة”.

وأردفت: “كنت واثقة إن أغنية الرعشة هتنجح، والأغنية مفيهاش أي جرأة والموسيقى لطيفة”.

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أضحك

ورداً على الانتقادات، أكدت ساندي أنها لم تعد تغضب من ردود أفعال الجمهور كما كانت في البداية، مردفة: “دلوقتي بضحك لما أقرأها”.

وتحدثت ساندي عن جديدها، مشيرة إلى أنها ستطرح أربع أغاني جديدة خلال الصيف.

وحول سر غيابها، قالت إنها تكون منشغلة بتحضير الأغاني.

لا أكبر

وأضافت: “ممكن أغيب سنة بس ما بحسش بالوقت”.

وختمت ساندي: “شكلي لا يكبر تقريبا توقف النمو عندي، في حاجة غلط.. ولكن ممكن شعري يخلي شكلي كلوا يتغير ويمكن طريقة وضع المكياج لها دور أو استخدام الفيلر بشكل بسيط”.