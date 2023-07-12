الأربعاء, يوليو 12, 2023
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زوجة حسن شاكوش تعود إلى بيت الزوجية بالشرطة وما حدث صادم.. فضائح بالجُملة (فيديو)

الجهات المعنية تحفظت على حسن شاكوش بسبب تعديه على زوجته ريم طارق أثناء تنفيذ قرار قانوني

كتب رفيف عبدالله
زوجة حسن شاكوش تعود إلى بيت الزوجية بالشرطة وما حدث صادم.. فضائح بالجُملة (فيديو)
حسن شاكوش وريم طارق
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وطن- حصلت ريم طارق، زوجة مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش، على قرار تمكين من بيت الزوجية من جهات التحقيق في مصر.

لكن ما حدث هناك لم يكن بالحسبان، حيث نشرت ريم طارق فيديو مباشر عبر حسابها على “فيسبوك”. قالت خلاله إن حسن شاكوش منعها من الدخول لأخذ ملابسها وأغراضها. وتعدى عليها بالسب والشتم.

تعدي بالشتم والسب

وتابعت: “معايا قرار تمكين من جهات التحقيق، ومش عارفة أتمكن من الفيلا وأخوه وابن أخته قاعدين.. ومنتظرين من أربع ساعات ومش عارفين ندخل ومش عارفة آخد هدومي لأنه مستولي عليهم”.

وأردفت زوجة حسن شاكوش: “أنا ما قلتش سبب المشاكل وما عملتش حاجة غير إني جاية آخد هدومي لأني كنت ممنوعة من الدخول.. وهو بيشتمني قدام الناس وبهدلني، وده المكان اللي ساكنين فيه وقاعدين فيه لوحدينا وهو جاب أهله وأنا مش معايا حد من أهلي”.

ولمحت ريم طارق إلى أن ما حدث بينهما كبيراً لدرجة أنها لا تستطيع البوح به.

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حاجة كبيرة

وقالت: “أنا رفعت قضية باللي حصل بيني وبين حسن.. ومش هتكلم في اللي حصل لأنه حاجة كبيرة وما ينفعش تتقال”.

لكن حسن شاكوش لم يقف صامتاً أمام هذه الاتهامات، وقرر الرد عليها بفيديو مباشر تماماً كما فعلت ريم طارق.

وقال حسن شاكوش: “الحمد لله الواحد ولا بيئته ولا تربيته ولا إمكانياته أنه يبهدل بنات الناس أو يجرحهم بأي كلمة وحشة.. لأنكم عارفين الست والبنت لو بصيت لها بصة وحشة توجعها”.

أحترم البنات

وتابع: “أنا لا تربيتي ولا بيئتي ولاعيشتي ولا أهلي ربوني على كده.. لكنهم ربوني أني احترم بنات الناس وعمري في حياتي ولا ضايقت حد ولا زعلت حد ولا عملت مشاكل مع حد.. لكن في ناس عاوزة تشهر بيا”.

حسن شاكوش وريم طارق
حسن شاكوش وريم طارق

وأردف: “مش هينفع اتكلم كتير علشان الجامع جمب بيتي وبعد كلام ربنا مفيش كلام.. واللي عاوز يفهم يفهم واللي بيفهم بيريح والظالم وابن الحرام ربنا ينتقم منه في ميدان عام”.

لسة جامدين

وأكد شاكوش أنه في منزله ولم يتم طرده منه عن طريق الشرطة.

وقال: “أنا في البيت أهو موجود وأهلي وأمي وأخواتي منورني ومشرفني.. مش بيجوا لي كتير ولما بيجوا بالنسبة لي بيكون يوم عيد”.

وختم: “حبيت بس اطمنكم أن مفيش أي حاجة وإحنا لسه جامدين ومفيش إلا إحنا.. وعلشان عندي حفلة بالليل مستني كل حبايبي اللي جايين لي في المعادي”.

وقال المحامي فهد مرزوق، دفاع ريم طارق في تصريح لصحيفة “القاهرة 24“. إن الجهات المعنية تحفظت على حسن شاكوش بسبب تعديه على زوجته ريم طارق، أثناء تنفيذ قرار جهات التحقيق بتمكينها من مسكنها بأحد الكمبوندات الخاصة.

المصدررصد ومتابعة وطن

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