رد فعل مفاجئ من أحلام حين اكتشفت أن فتاة تصورها سراً مع زوجها! (فيديو)

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وطن- وثقت فتاة رد فعل المطربة الإماراتية أحلام، حين قامت بتصويرها دون علمها في أحد المطاعم في باريس.

ونشرت الفتاة المقطع عبر “تيك توك“، حين رصدت أحلام الشامسي وزوجها القطري مبارك الهاجري، وهما يجلسان في مطعم.

لم تغضب

وكانت الفتاة تجلس في الطاولة بجانب أحلام وزوجها، وبدأت تصورهما خلسة.

لكن المطربة الإماراتية انتبهت للفتاة وفاجأتها برد فعلها، حين أشارت لها بيدها، ودعتها للانضمام إليهما.

وأشارت الفتاة إلى أن أحلام سمحت لها أن تلتقط الصور لهما، ولم توبخها كما يفعل معظم المشاهير.

شراء ميسي

في سياق آخر، ردت أحلام على طلب متابع لها بشراء اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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ونشرت أحلام عبر حسابها في تطبيق ثريدز، منشور معاد توجيهه جاء فيه “أحلام تقدرين تشترين ميسي؟”.

وأجابت المطربة الإماراتية ساخرة :”أقدر بس ما أريد”.