رؤوف خليف يفاجئ الجمهور بعد مغادرته beIN SPORTS

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وطن – وعد المعلق الرياضي التونسي الشهير رؤوف خليف، محبيه ومتابعيه بمفاجأة سارة قريبة، بعد مغادرته قنوات (بي إن سبورتس beIN SPORTS) مؤخراً، بعد مسيرة امتدت لسنوات طويلة.

وغرّد رؤوف خليف عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلاً: “من دواعي فخري وسروري تفاعلكم الكبير الذي أفحمني أصدقائي ومتابعي أينما كنتم في كامل أرجاء المعمورة ووعدي لكم بترّقب مفاجأة سارة لن تتأخر عليكم”.

وفي يونيو الماضي، غادر الثلاثي لخضر بريش وهشام الخلصي ورؤوف خليف ويوسف سيف، قنوات beIN SPORTS؛ بسبب تجاوز سن العمل القانوني في دولة قطر، مع حلول نهاية الموسم الكروي 2022-2023.

وستخسر “بي إن سبورتس” خدمات عدد من عمالقة الإعلام الرياضي العربي لنفس السبب، مثل المقدم أيمن جادة والمحلل الرياضي اللبناني محمد حمادة، رفقة المعلق القطري يوسف سيف.

بعد مسيرة لامعة، لخضر بريش مقدم قنوات beIN SPORTS يودّع المشاهدين برسالة مؤثرة شكراً لك على كل ما قدمته، نتمنى لك التوفيق 💜🙏#beINTERACT pic.twitter.com/sGI7FaK3LM — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 21, 2023

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ورافق الجمهور العربي هؤلاء المعلقون بعد مسيرة امتدت لسنوات طويلة، شهدت حضورهم في العديد من المناسبات الكبيرة على مستوى الدوريات العالمية والبطولات المهمة.