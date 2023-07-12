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حكم سجن ديما صادق يثير جدلا في لبنان و”العفو الدولية” تدخل على الخط

وفق وسائل إعلام لبنانية تم الحكم بسجن ديما صادق لمدة سنة وتغريمها 110 ملايين ليرة (نحو 1100 دولار)

كتب خالد الأحمد
ديما صادق
مقدمة البرامج اللبنانية ديما صادق
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وطن – أصدرت القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، روزين حجيلي، حكماً قضائياً بسجن مقدمة البرامج اللبنانية “ديما صادق” لمدة سنة وتجريدها من الحقوق المدنية في الدعوى المقامة ضدّها من المحامي ماجد البويز، بالنيابة عن التيار الوطني الحر، بتهمة وصفها لشباب التيار بأنهم “عنصريون”، وبأن التيار “حزب نازي”، في حكم قضائي اعتبر سابقة في لبنان تهدد الحريات.

ووفق وسائل إعلام لبنانية تم تغريم ديما صادق التي اشتهرت بانتقادها لحزب الله ورموز الحكم في لبنان بدفع غرامة بقيمة 110 ملايين ليرة (نحو 1100 دولار).

وتقدم الإعلامية برنامجا أسبوعيا على قناة “إم تي في” بعنوان “حكي صادق”، تنتقد فيه الوضع القائم في لبنان.

واستنكرت منظمة العفو الدولية بشدة ما وصفته، بالتصعيد القضائي في تجريم حرية التعبير، إثر إصدار القضاء الجزائي حكماً بسجن الصحافية ديما صادق.

حكم بسجن ديما صادق في لبنان

وأشار موقع “سكاي نيوز” نقلاً عن مصادر حقوقية قولها إن الحكم غير نهائي وقابل للاستئناف، مشيرا إلى أن “القضية كان يجب أن تعرض أمام محكمة المطبوعات لكون صادق إعلامية”.

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وتابعت المصادر: “يحق لصادق استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف”.

واعتبرت وسائل إعلام محلية أن الحكم على ديما صادق بمثابة “انتهاك جديد لحرية الصحافة”، ووصفتها بالسابقة.

سابقة استثنائية

وكانت ديما صادق أعلنت عن صدور الحكم بحقها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عبر فيديو تحدثت خلاله عن خلفية هذا الحكم.

وقالت الإعلامية اللبنانية في منشورها الذي أرفقته بمقطع فيديو: “جبران باسيل انتزع قرار قضائي بسجني سنة دون إيقاف التنفيذ من محكمة الجزاء من خلال القاضية روزين حجيلي في سابقة استثنائية. نعم، في لبنان يسجن الصحفيون بدعاوى القدح والذم”.

الكيل بمكيالين

وبدوره اعتبر “فؤاد السنيورة” أنّ الحكم القضائي الصادر بحقّ الإعلامية ديما صادق يؤشّر على “انهيار المعايير الموضوعية وغير المنحازة لدى بعض القضاء المسيس والموجه والذي يكيل بمكيالين”.

وأضاف السنيورة في بيان تناقلته وسائل إعلام لبنانية: “ومع وضوح قانون المطبوعات، فيبدو أنّه يجري التحايل على هذا القانون للوصول إلى هذا الحكم المُعيب، والذي من الواجب التراجع عنه لكونه ينال من حق اللبنانيين بالتعبير عن آرائهم الحرة من دون الافتئات ظلماً وعدواناً على الآخرين”.

وغرد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب “ملحم الرياشي” عبر حسابه على “تويتر”: “كنائب عن الأمة اللبنانية جمعاء، ادعو الى اسقاط عقوبة السجن فوراً عن ديما صادق وإحالة القضية الى محكمة المطبوعات، وما زيدَ على ذلك من “اثارة النعرات الطائفية” فأقل ما يُقال فيه، انّو طق حنك! الحرية شغلتنا”.

المصدرسكاي نيوز + تويتر - رصد وتحرير وطن

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