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أهم 5 مهارات مطلوبة للتوظيف في عام 2023

هذه المهارات مطلوبة للغاية في سوق العمل وهي أول ما يجذب انتباه خبراء التوظيف

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
أهم 5 مهارات مطلوبة للتوظيف في عام 2023
للنجاح في سوق العمل، يجب أن تكون جيدًا في التواصل مع فريقك

وطن- في سوق العمل اليوم، يبحث أصحاب العمل عن المهارات الشخصية مثل التواصل والإتصال، حيث يشيرون إلى أن مثل هذه المهارات مطلوبة كثيراََ في عام 2023.

تعتبر المهارات ضرورية للنجاح في العمل، وتساعد على توسيع الشركة. فكلما كانت مهاراتك أكبر، كانت النتائج التي تحققها في عملك أفضل.

وإليك في هذا السياق 5 مهارات يبحث عنها أصحاب العمل في الموظفين في عام 2023، وفقا لما أورده موقع “timesofindia“.

التواصل 

التواصل هو دائمًا مفتاح السلام والكفاءة في الحياة بشكل عام ويجب أن يكون لديك القدرة الأساسية لتكون قادرًا على التعبير عن أفكارك ومعلوماتك بطريقة فعالة. لذا، من المهم أن تكون على استعداد للاستماع إلى الآخرين وفهمهم والاستجابة لأفكارهم أيضًا.

وفقًا لمجموعة من التقارير، لا يزال الكثيرون يفتقرون إلى هذه المهارة، مما يؤثر على إنتاجهم في العمل.

مهارات العمل
تعتبر المهارات ضرورية للنجاح في العمل

خدمة العملاء

مع تزايد العلامات التجارية والأسواق، أصبحت خدمة العملاء أكثر أهمية، ولهذا، يحتاج أصحاب العمل إلى موظفين جيدين في فريق خدمة العملاء.

علاوة على ذلك، هذه المهارة من المهارات المطلوبة في سوق العمل وهي أول ما يجذب انتباه خبراء التوظيف.

القيادة

تعدّ المهارات القيادية “Leadership Skills” عنصرًا أساسيًا في جميع معادلات النجاح، سواءً على الصعيد الشخصي أو المهني.

وفقًا لمجموعة من التقارير، هناك نقص في القادة الجيدين، فإذا لم يكن لديك قيادة قوية، يمكن للفرق والمؤسسات أن تفشل بسهولة. 

يجب أن يتمتع القادة بالقدرة على تحفيز الموظفين الأصغر سنًا ومساعدتهم على تطوير المهارات المناسبة للعمل الجماعي والإنتاج.

التعاون

القدرة على العمل مع الآخرين بشكل ودي ليس أمرًا شائعًا. يعتقد الناس أنهم يستطيعون ذلك ولكن عندما يتعلق الأمر بتحقيق النتائج، يفشل الكثير منهم.

للنجاح في سوق العمل، يجب أن تكون جيدًا في التفاوض وفي بناء العلاقات والتواصل الجيد مع الفريق. هذه مهارة قوة رئيسية مطلوبة من الموظف.

الإنتباه للتفاصيل الصغيرة

تعد القدرة على ملاحظة التفاصيل الصغيرة أمرًا مهمًا للغاية. للنجاح في حياتك المهنية، يجب أن تتمتع بهذه الصفة والتي ستحسن من انتاجيتك في مكان العمل وستعمل كذلك على تعزيز الأداء ورفع الكفاءة.

المصدرموقع timesofindia، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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