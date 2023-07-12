أجبرها على عقد سرية بمبلغ ضخم.. الكشف عن صورة والدة ابن رونالدو الأكبر (شاهد)

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وطن- فجر مقطع فيديو نشر على تطبق “تيك توك” مفاجأة مدوية عن والدة كريستيانو جونيور الابن الأكبر للاعب المنتخب البرتغالي ونجم نادي النصر السعودي كريستانو رونالدو.

وكان كريستيانو رونالدو والد كريستيانو جونيور قد أصبح أبا للمرة الأولى في عام 2010، ليقرر رعاية الطفل الصغير وحده، لأنه ولد نتيجة علاقة متقطعة.

ومنذ ذلك الحين لم يُعرف أي شيء عن والدة كريستيانو جونيور، جتى ظهرت صورتها الأولى عن طريق أحد مشاهير تطبيق “تيك توك”، بحسب ما نقله موقع ” okdiario” الإسباني.

يشار إلى ان هناك لغزا فيما يتعلق بأبناء كريستيانو رونالدو الثلاثة الأوائل، وبشكل خاص كريستيانو رونالدو جونيور، المولود في يونيو 2010 ، والذي حملت به والدته نتيجة ليلة واحدة ، كما تقول بعض الشائعات، وفقا لما نقلتها صحيفة “ديلي ميل“.

رونالدو أجرى تحليل الحمض النووي للتأكد أنه ابنه

ووفقا لما سردته الصحيفة عام 2010، فقد نام رونالدو مع والدة طفله، وعندما اكتشف أنها حامل، تعقبها من خلال وكيل أعماله ، خورخي مينديز .

وزعمت الصحيفة أن لاعب ريال مدريد حينها وافق على اختبار الحمض النووي ، الذي كشف أنه الأب أثناء تواجده في جنوب إفريقيا في كأس العالم.

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وأعلن رونالدو ، الذي كان يكسب 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، مفاجأة أنه أصبح أباً في 3 يوليو/ تموز2010 على موقعه الرسمي على الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك وتويتر.

رونالدو زعم أن والدته طلبت الحفاظ على السرية

وقال إن الأم أرادت الحفاظ على سرية هويتها وقال إن الصبي سيكون تحت وصايته الحصرية.

وقالت عائلته في وقت لاحق إن الطفل كان يُدعى كريستيانو رونالدو جونيور وولد في الولايات المتحدة في 17 يونيو ووزنه 9 أرطال و 8 أونصات.

وذكرت تقارير برتغالية أن رونالدو دفع أموالاً لأم بديلة لإنجاب طفل في الولايات المتحدة بعد أن قرر أنه يريد بشدة أن يصبح أباً، إلا أنه رفض التعليق على هذه المزاعم.

إجبار الام على توقيع عقد السرية

ونوهت الصحيفة على أن رونالدو أجبر الشابة والدة كريستينو جونيورعلى توقيع عقد السرية بمبلغ وصل إلى 12 مليون يورو تعهدت خلاله بعدم الكشف لأي شخص أنها والدة ابنه ولا حتى عائلته.