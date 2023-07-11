مشهد مهيب من سلطنة عمان.. أسراب هائلة من الطيور تحتل شاطئ

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وطن- تداول عمانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً وثقت مشهدا آسراً لأعداد هائلة من طيور الغاق السقطري المهاجر في شاطئ بصه، بولاية خصب بمحافظة مسندم، في مشهد بدا أشبه بحملة غزو وأثار الدهشة والذهول في أوساط العمانيين.

والغَاقُ أو غُرَابُ المَاءِ، هو جنس من الطيور يتبع فصيلة الغاقيات من رتبة الأطيشيات، كما تعرف أحيانا باسم الغاق السقطري وهو نوع من الطيور المهددة والمتوطنة في سقطرى والخليج العربي. تهاجر أحيانا إلى أقصى الغرب مثل ساحل البحر الأحمر و تتكاثر في جزر سقطرى في المحيط الهندي.

طائر الغاق لا يذهب أبدًا إلى اليابسة

من المعروف عن طائر الغاق السقطري أنه طائر اجتماعي يعيش في أسراب كبيرة، وهو من الأنواع البحرية، يكاد لا يذهب أبدًا إلى اليابسة.

وأظهرت الصور المتداولة التي التقطها المصور العُماني “حسين بن علي” عدداً من الطيور على حافة صخرية.

فيما ترى على أحد الشواطىء مئات الألوف من هذه الطيور التي بدت وكأنها احتلت الشاطىء في مشهد مهيب.

تكتسي الطيور البالغة من هذا النوع بريش أسود اللون، ولها رقبة نحيلة، فيما يكون ريش الطيور غير البالغة منها باللون البني، وغالبًا ما تكون باللون الأبيض على بطنها وصدرها من أسفل.

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وفي الصور المنشورة بدت عشرات الطيور الأخرى على سطح البحر، ووثقت صورة أخرى التقطت من قرب عدداً من طيور الغاق وهي تقف رافعة رؤوسها إلى الأعلى.

وتقتات هذه الأنواع بالأسماك التي تطاردها تحت سطح الماء بعد الانقضاض من الهواء والغوص في الماء.

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تمكن المصور العُماني “حسين بن علي” من رصد المشهد المهيب لأعداد هائلة ولافتة للأنظار من طيور #الغاق السقطري المهاجر إلى شاطئ "بصه" السياحي، بولاية #خصب بمحافظة #مسندم.. (CNN بالعربية) pic.twitter.com/a5hISMQ2QT — مشاريع (@_omanprojects) July 10, 2023

مشهد مهيب لطيور الغاق السقطري

وفي صورة تالية ظهرت طيور وهي تحلق على مستوى منخفض فوق البحر فيما بدت طيور أخرى بالمئات على منحدر يشرف على البحر.

ويعد طائر الغاق السقطري، من الطيور المعرضة لخطر الانقراض، وفقًا للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وغالبًا ما تُهاجر طيور الغاق السقطري إلى المناطق الساحلية في محافظة مُسندم بسلطنة عمان.

وتبذل هيئة البيئة في سلطة عمان جهوداً كبيرة للحفاظ على هذا الطائر المهدد بالإنقراض، وفي فترة الثمانينيات عثر باحثون على سرب من طيور الغاق السقطري يضم مجموعة من 250 ألف طائر.