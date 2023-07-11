حليمة بولند تثير الجدل بظهور مثير من قلب الاحتجاجات في فرنسا (فيديو)

- Advertisement -

وطن- كعادتها في نشر كل تفاصيل حياتها الشخصية والعامة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات”، نشرت الإعلامية الكويتية “حليمة بولند” مقطع فيديو تطمئن فيه جمهورها عنها وتدعوهم لزيارة فرنسا، رغم الاحتجاجات وأعمال الشغب هذه الأيام هناك.

وقالت حليمة بولند إن ظهورها في الفيديو، جاء بعد أن عبر الكثير من معجبيها عن خوفهم من إقامتها في فرنسا في ظل الأوضاع الأمنية السائدة في البلاد.

حليمة بولند في فرنسا

وكشفت أنها تقيم في فندق “فور سيزونز” وأمامه تقام الاحتجاجات والإعتصامات والشغب والعنف، ولكن ليس هناك ما يدعو للخوف-حسب قولها-

حليمة بولند : احب اطمنكم ماكو شي بفرنسا تعالوا ولا تخافوا انتم تحت حمايتي pic.twitter.com/LhMXt1GvSA — س.ص (@q1q555) July 10, 2023

ويقع فندق فور سيزونز جورج الخامس باريس، عَلى بُعد بضع خطوات فقط من شارع الشانزليزيه في طريق جورج الخامس، ويضم تراسات خاصة مع إطلالات رائعة عَلى مدينة باريس.

وقالت حليمة بولند في حديثها لمتابعيها: “أطمئنكم أن لا شيء حالياً في فرنسا والأمور مستتبة.”

- Advertisement -

وتابعت بنبرة ساخرة: “حياكم الله من يريد المجيء فليأتي ولا تخافوا أنتم تحت حمايتي”.

حليمة بولند سبق أن تعرضت للسرقة هناك

والمفارقة أن الإعلامية الخليجية المثيرة للجدل التي دعت معجبيها للقدوم إلى فرنسا لوجود حالة من الأمان، سبق أن تعرضت لسرقة أموالها ومجوهراتها هناك عام 2017.

ونشرت وقتها على حسابها “سناب شات” فيديو بينت فيه تعرض شقتها التي تقطن بها في فرنسا للسرقة ، وأوضحت أنه تم خلع باب الشقة وسرقة مجوهراتها وأموالها وملابسها.

ولكنها علقت تعليقاً مفاجئاً أثار دهشة الجميع فعلقت قائلة: ولكن الحمد لله الـ 40 مليون لم يستطيعون سرقتها ، مازالوا في البنك”.

من هي حليمة بولند؟

وحليمة بولند، إعلامية كويتية من مواليد 1980، تخرجت من كلية الآداب قسم الإعلام (قسم الراديو والتلفاز) من جامعة الكويت.

بدأت حياتها الإعلامية عام 2000-2001 إذ كانت طالبة في قسم الإعلام التابع لكلية الآداب في جامعة الكويت من خلال برنامج “توب تن” بتلفزيون الكويت وذلك عام 2001 وذلك قبل تخرجها من الجامعة بفترة قليلة.

تنقلت في مسيرتها بين القنوات التلفزيونية حيث عملت في تلفزيون الكويت وقناة دبي وقنوات روتانا وmbc وقناة فنون وقناة الراي، بالإضافة لعملها لفترة بالإذاعة الكويتية.