الأهلي بطلاً للدوري المصري الممتاز للمرة ال43 في تاريخه (صور)

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وطن- تُوج فريق الأهلي المصري بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة ال43 في تاريخ مسيرته، بعد نجاح فريق سيراميكا كليو باترا على نظيره بيراميدز الوصيف، الاثنين، بهدفين مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة ال33.

وسجل بيراميدز أولى أهداف المباراة داخل شباك منافسه سيراميكا كليو باترا في الدقيقة ال37.

كما وخطف فريق سيراميكا الفوز في المباراة على بيراميدز، بثنائية رائعة من توقيع اللاعب صلاح محسن في الدقيقتين ال45 وال83.

الأهلي بطل الدوري المصري للمرة ال43

وأنقذ سيراميكا كليو باترا نفسه من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية. بقيادة المدرب حلمي طولان، بعد تحقيق الفوز على الوصيف بيراميدز بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة الماضية من منافسات الدوري الممتاز.

الأهلي بطلًا لدوري #رابطة_الأندية_المحترفة للمرة 43 🥇🏆 مبروك لجماهير القلعة الحمراء 🦅 pic.twitter.com/ZdBk3x3nYp — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) July 10, 2023

كما ونجح فريق الأهلي من التتويج مبكراً باللقب مبكراً. قبل الجولة الختامية مع جولاته المؤجلة المتبقية، حتى في حال فوز بيراميدز في المباراتين القادمتين له في الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

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وغاب نادي الأهلي المصري عن التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسمين الماضيين، حيث تمكن غريمه التقليدي الزمالك حامل اللقب السابق من حصدها خلال الفترة الماضية.

مباريات الأهلي في الدوري المصري

وسيلتقي فريق الأهلي بعد حسم لقب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، في 5 مباريات من منافسات المسابقة المتبقية له، وهي الزمالك وبيراميدز والمقاولون العرب والمصري البورسعيدي وحرس الحدود.

كما وخاض المارد الأحمر الأهلاوي 29 مباراة في منافسات الدوري الممتاز، حقق الفوز في 23 مباراة وتعادل في 6 مباريات. فيما لم يتلقى أي خسارة حتى يومنا هذا.

ثنائية صلاح محسن في شباك بيراميدز تُهدي الأهلي لقب الدوري 🏆 ملخص وأهداف مباراة سيراميكا كليوباترا 2-1 بيراميدز | الجولة 33 | الدوري المصري 🔥 برعاية Orange | The Brooks pic.twitter.com/Gpgh3iYPYD — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 10, 2023

وسيواجه الأهلي في المباراة القادمة، الخميس، غريمه التقليدي الزمالك، في القمة النارية المرتقبة بين كلا الفريقين، على ملعب (ستاد القاهرة) الدولي.

ويتصدر فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 75 نقطة، كما وبفارق 8 نقاط عن الوصيف بيراميدز صاحب المركز الثاني من الترتيب برصيد 67 نقطة.