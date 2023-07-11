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رياضة

الأهلي بطلاً للدوري المصري الممتاز للمرة ال43 في تاريخه (صور)

الأهلي حسم لقب الدوري المصري لهذا الموسم قبل 5 مباريات له

كتب فارس أبو شيحة
الأهلي بطلاً للدوري المصري
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وطن- تُوج فريق الأهلي المصري بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة ال43 في تاريخ مسيرته، بعد نجاح فريق سيراميكا كليو باترا على نظيره بيراميدز الوصيف، الاثنين، بهدفين مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة ال33.

وسجل بيراميدز أولى أهداف المباراة داخل شباك منافسه سيراميكا كليو باترا في الدقيقة ال37.

كما وخطف فريق سيراميكا الفوز في المباراة على بيراميدز، بثنائية رائعة من توقيع اللاعب صلاح محسن في الدقيقتين ال45 وال83.

الأهلي بطل الدوري المصري للمرة ال43

وأنقذ سيراميكا كليو باترا نفسه من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية. بقيادة المدرب حلمي طولان، بعد تحقيق الفوز على الوصيف بيراميدز بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة الماضية من منافسات الدوري الممتاز.

كما ونجح فريق الأهلي من التتويج مبكراً باللقب مبكراً. قبل الجولة الختامية مع جولاته المؤجلة المتبقية، حتى في حال فوز بيراميدز في المباراتين القادمتين له في الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

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وغاب نادي الأهلي المصري عن التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسمين الماضيين، حيث تمكن غريمه التقليدي الزمالك حامل اللقب السابق من حصدها خلال الفترة الماضية.

الأهلي بطل الدوري المصري
الأهلي بطل الدوري المصري

مباريات الأهلي في الدوري المصري

وسيلتقي فريق الأهلي بعد حسم لقب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، في 5 مباريات من منافسات المسابقة المتبقية له، وهي الزمالك وبيراميدز والمقاولون العرب والمصري البورسعيدي وحرس الحدود.

كما وخاض المارد الأحمر الأهلاوي 29 مباراة في منافسات الدوري الممتاز، حقق الفوز في 23 مباراة وتعادل في 6 مباريات. فيما لم يتلقى أي خسارة حتى يومنا هذا.

وسيواجه الأهلي في المباراة القادمة، الخميس، غريمه التقليدي الزمالك، في القمة النارية المرتقبة بين كلا الفريقين، على ملعب (ستاد القاهرة) الدولي.

لقب الدوري المصري 2022-2023.
لقب الدوري المصري 2022-2023.

ويتصدر فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 75 نقطة، كما وبفارق 8 نقاط عن الوصيف بيراميدز صاحب المركز الثاني من الترتيب برصيد 67 نقطة.

المصدروطن + الأهلي تويتر + مواقع التواصل

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