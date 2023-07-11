الثلاثاء, يوليو 11, 2023
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إيمان البحر درويش يتلقى مصيبة جديدة.. محكمة تصدر حكما بسجن نجله 3 سنوات بهذه التهمة

تهمة تعاطي المخدرات والتسبب في مقتل طفل تقود نجل الفنان إلى السجن

كتب باسل سيد
حبس نجل إيمان البحر درويش
محكمة الجنايات في محافظة الإسكندرية بحبس "إسلام" نجل الفنان إيمان البحر درويش 3 سنوات بتهمة تعاطي المخدرات
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وطن – بعد ساعات قليلة من نشر صورته الصادمة والتي كشفت عن تدهور حالته الصحية، أصدرت حكمة جنايات الإسكندرية حكما بسجن “إسلام” نجل الفنان إيمان البحر درويش لمدة ثلاث سنوات.

ووفق لوسائل إعلام مصرية، فقد قضت محكمة الجنايات في محافظة الإسكندرية بحبس “إسلام” نجل الفنان إيمان البحر درويش 3 سنوات بتهمة تعاطي المخدرات خلال قيادة السيارة، وتسببه في مصرع طفل بمنطقة سيدي جابر.

حبس نجل إيمان البحر درويش
وسائل إعلام مصرية تتحدث عن حبس نجل إيمان البحر درويش

وتعود الواقعة إلى شهر فبراير/شباط الماضي حين اتهمت مروة وزيري؛ والدة الطفل عمر محمود الشوربجي، نجل إمان البحر درويس، بالتسبب في وفاة ابنها، مؤكدة أنه كان يقود سيارته بسرعة متهورة واصطدم بسيارتهم ما تسبب في وفاة ابنها.

وقررت جهات التحقيق في الإسكندرية، حينها حبس نجل الفنان 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتسببه في مصرع الطفل عمر الشوربجي البالغ من العمر 9 سنوات، ومن ثم التجديد وعقد جلسات عدة من المحاكمة والتي انتهت بصدور الحكم اليوم، الثلاثاء.

متابعون يرون أنه حكم على العائلة بالإعدام

ورأى متابعون أن صدور الحكم ضد نجل الفنان إيمان البحر درويش بالتزامن مع نشر صورته الصادمة، ليس من باب المصادفة، حيث ربط البعض بينهما بمخالفة اتفاق بين العائلة والنظام أدى إلى هذا الامر.

وقال أحد المتابعين تعليقا على الامر:” اتفقوا معاهم ومالتزموش بالاتفاق….يبقي نربيهم”.

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وقال آخر:” مصرع طفل وياخد ٣ سنين وفجأه بقي ابنه متعاطي مخدرات بعد ما ظهرت صورته امبارح… شامم ريحه مش لطيفة”.

وسخر آخر من الحكم بالقول:” هههههههههههههههه حد فاكر ابن راجل الاعمال اللي فرم ٣ شباب وكان متعاطي برضه؟ حد فاكر اتحبس كام سنة، قصدي كام ساعة؟”.

وأضف:” قال صلى الله عليه وسلم (إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيمُ الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)”.

ورأى آخر أنه ” خلاص اتحكم ع العيلة بالإعدام وبعد كام يوم القبض على إبنته”.

صورة صادمة لـ إيمان البحر درويش

وكانت أمنية إيمان البحر درويش قد فجرت قنبلة مدوية بعد ان نشرت صورة لوالدها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” كشفت من خلالها عن الحالة الصحية المتردية التي وصل إليها، بعد انقطاع اخباره منذ أن أعلن معارضته لنظام “السيسي”.

وظهر إيمان البحر درويش وهو مستلق على السرير هزيلا مريضا وقد فقط الكثير من وزنه وحتى شعره، في حين أرفقته ابنته الصور بتعليق تقول فيه: “سيشهد التاريخ ان ده بقى ايمان البحر درويش”.

ايمان البحر درويش
آخر صورة لإيمان البحر درويش نشرتها ابنته

اختفاء إيمان البحر درويش

يشار إلى أنه في أغسطس/آب 2021، اختفى إيمان البحر درويش، تماماً عن الوسط الإعلامي حتى ظهر اسمه في قائمة المطلوب الإفراج عنهم التي أعدتها لجنة رئاسية للإفراج عن المعتقلين.

وقبل اختفائه بنحو 9 أشهر، عكف درويش على انتقاد السلطة المصرية لا سيما فيما يتعلق بقضية سد النهضة، وتصريحه بأن “الحياة في مصر ظالمة”، وأنه يفكر في الهجرة والسفر إلى خارج مصر.

المصدروسائل إعلام مصرية + فيسبوك - رصد وتحرير وطن

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