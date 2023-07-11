أفضل وأسوأ المطارات في أوروبا للعام 2023 .. تجنّب الأسوأ واكسب الوقت

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وطن – مع ازدحام المسافرين في مطارات القارة، تكشف أحدث البيانات عن أفضل وأسوأ المطارات في أوروبا فيما يتعلق بتأخير الرحلات الجوية وتعطلها.

وتحاول شركات الطيران في أوروبا تجنب الفوضى التي أعقبت عام 2022 بسبب النقص الحاد في الموظفين في مطار هيثرو بلندن.ط

كان عليهم وضع حد أقصى لعدد الركاب ومطالبة شركات الطيران بالحد من مبيعات التذاكر.

ولتوضيح كيفية تعامل المطارات مع حركة الركاب، أصدرت شركة حقوق الركاب AirHelp بيانات جديدة عن المطارات في أوروبا مع أقصى قدر من التأخير والاضطرابات.

لحساب ذلك، نظرت الشركة في التأخيرات التي تزيد عن 15 دقيقة بالإضافة إلى الرحلات الجوية الملغاة في يونيو، مع الأخذ في الاعتبار أكثر من 5000 رحلة عبر أوروبا، كما كتبت بلومبرج.

وفقًا للبيانات، فإن مطار غاتويك في لندن هو الأسوأ، حيث تلبي 54 بالمائة من الرحلات معايير الاضطراب، بينما يتمتع مطار “هلسنكي” الفنلندي بأكثر العمليات سلاسة مع 18 بالمائة فقط من الرحلات التي تفي بالمعايير.وفقاً ما ترجمته وطن عن موقع travelandleisureasia

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ومن المثير للاهتمام، أن بعض أكثر المطارات ازدحامًا في أوروبا تحتل المرتبة الوسطى، حيث تأخر مطار “شيفول” بأمستردام بنسبة 36 في المائة، ومطار هيثرو في لندن مع 40 في المائة من الرحلات الجوية خارج الجدول الزمني، وفقًا لبيانات من AirHelp.

أسوأ المطارات في أوروبا

هذه هي أسوأ المطارات في أوروبا (مع نسبة تعطل الرحلات) التي يجب عليك تجنبها:

1.مطار لندن جاتويك / بريطانيا – 54.08 بالمائة.

2.مطار لشبونة / البرتغال- 51.04 في المائة.

3.مطار كوبنهاغن / الدنمارك – 50.88 بالمئة.

4.مطار باريس شارل ديغول / فرنسا – 50.60٪.

5.مطار أنطاليا / تركيا – 47.34 بالمئة.

6.صبيحة كوكجن الدولي -تركيا – 46.85 في المائة.

7.مطار مطار ليوناردو دا فينشي / إيطاليا – 44.05 بالمائة.

8.مطار مانشستر الدولي / بريطانيا – 43.78 بالمئة.

9.مطار ميلانو مالبينسا / إيطاليا – 43.66 في المائة.

10.مطار فرانكفورت الدولي -ألمانيا – 42.99 بالمائة.

أفضل المطارات في أوروبا

وفقًا للبيانات، فإن هذه المطارات لديها أقل قدر من تأخير الرحلات (مع نسبة تعطل الرحلات):

1.مطار هلسنكي فانتا / فنلندا – 18.33 في المائة.

2.مطار دوسلدورف الدولي / ألمانيا – 22.26 بالمئة.

3.مطار أوسلو جاردرموين / النرويج – 23.09 بالمائة.

4.مطار وارسو شوبان / بولندا – 23.35 في المائة.

5.مطار فيينا الدولي / النمسا – 27.22 بالمئة.

6.مطار مدريد باراخاس الدولي / إسبانيا – 28.38 بالمئة.

7.مطار برشلونة الدولي / إسبانيا – 28.45 بالمائة.

8.مطار ستوكهولم أرلاندا / السويد – 30.54 في المائة.

9.مطار اسطنبول / تركيا – 32.15 بالمائة.

10.مطار برلين براندنبرغ / ألمانيا – 34.17٪.