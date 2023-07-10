الإثنين, يوليو 10, 2023
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هل الإستحمام بالماء البارد بعد رحلة طيران مباشرة له فوائد؟..خبير يجيب

يساعد الإستحمام بالماء البارد على تعزيز الدورة الدموية بشكل أفضل، وكذلك مستويات الطاقة للأشخاص الذين يحاولون التكيف مع منطقة زمنية جديدة

كتب ايمان الباجي
هل الإستحمام بالماء البارد بعد رحلة طيران مباشرة له فوائد؟..خبير يجيب
الإستحمام بالماء البارد
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وطن- غالبًا ما يجعل الطيران الناس يشعرون بالضيق وعدم الراحة، ولكن هناك طرقًا لتتغلب على هذه الحالة، وفقا لما أورده أحد خبراء السفر.

اتضح وأن الاستحمام بالماء البارد بعد القيام برحلة سفر طويلة لا يجعل الركاب يشعرون بالانتعاش فحسب، بل يمكن أن يساعدهم أيضًا في التغلب على اضطراب الرحلات الجوية الطويلة، حسب ما أكدوه خبراء السفر لصحيفة ذا صن البريطانية.

كما يمكن أن يساهم الإستحمام بالماء البارد على تعزيز الدورة الدموية بشكل أفضل، وكذلك مستويات الطاقة للأشخاص الذين يحاولون التكيف مع منطقة زمنية جديدة.

فوائد الإستحمام بالماء البارد

وقال الخبراء:” أخذ حمام بارد يمكن أن يوفر العديد من الفوائد، بما في ذلك زيادة الدورة الدموية، مما يوفر دفعة سريعة للطاقة إذا وصلت إلى وجهتك في الصباح الباكر وتحتاج إلى البقاء مستيقظًا بقية اليوم.”

اضطراب الرحلات الجوية الطويلة
يمكن أن يساعد الاستحمام بالماء البارد في مكافحة آثار اضطراب الرحلات الجوية الطويلة وفقًا للخبراء

كما نقلوا أيضًا عن المصدر الطبي عبر الإنترنت WebMD، الذي ذكر أن الماء البارد يمكن أن يجعل المسافرين يشعرون بتحسن عقليًا بعد رحلة طويلة صعبة.

قالوا: “الماء البارد يحفز إنتاج النورأدرينالين وبيتا إندورفين. يتم إرسال نبضات كهربائية من نهاياتنا العصبية إلى أدمغتنا عندما نستحم بالماء البارد وقد يكون لهذا التفاعل الكيميائي تأثير مضاد للاكتئاب على بعض الأشخاص.”

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قد يكون الاستحمام بعد القيام برحلة أمرًا ضروريًا أيضًا، خاصة إذا لم تستحم قبل رحلتك.

وهذا شيء يوصي به نيكي كلفن، محرر موقع السفر The Points Guy، الناس بالقيام به، خاصة إذا كانوا يسافرون أول شيء في الصباح.

وأشار :”من خلال تخطي الحمام أولًا، يمكن للمسافرين قضاء المزيد من الوقت في الفراش قبل موعد رحلتهم المبكرة.”

وقال لموقع “Yahoo Life”: “استحم قبل ليلة من رحلتك، حيث سيوفر هذا قرابة 20 دقيقة من الوقت المستغرق للاستعداد، مما يعني أنه يمكنك قضاء وقت أطول في السرير.”

كيف تتعامل مع اضطراب الرحلات الجوية الطويلة؟

في سياق آخر، قال خبراء السفر في موقع “viewfromthewing” إن أفضل طريقة لتجنب اضطراب الرحلات الجوية الطويلة هي ضبط جدولك الزمني للأكل مع الأوقات المحلية لموطنك

الاستحمام بماء بارد
يمكن أن يؤدي الاستحمام بماء بارد إلى زيادة مستويات الطاقة لديك

وينصحون بالنوم وتناول الوجبات بمجرد وصولك إلى وجهتك، حيث يمكن أن يساعد هذا جسمك على التكيف، مما يسهل عليك مزامنة ساعة جسمك مع المنطقة الزمنية الجديدة.

المصدرصحيفة ذا صن، ترجمة وتحرير وطن

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