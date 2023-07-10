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هذه أجمل قرية في العالم .. لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق جسرين (شاهد)

أصبحت معروفة باسم "فينيسا الصغيرة" في اليونان بسبب الطرق المائية العديدة التي تحيط بمركزها

كتب أنس السالم
قرية أيتوليكو باليونان أجمل قرية في العالم
قرية أيتوليكو باليونان يعتبرها كثيرون أجمل قرية في العالم
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وطن – يَعتبر كثيرون قرية أيتوليكو باليونان “أجمل قرية في العالم”، فهي تطفو على بحيرة، ولا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق جسرين.

تلك القرية، تقع في إقليم أكارنانيا Akarnania (في الوسط الغربي من اليونان على طول البحر الأيوني)، وهي قرية هادئة للغاية تحيط بها المناظر الطبيعية الخلابة.

قرية أيتوليكو باليونان أجمل قرية في العالم
قرية أيتوليكو باليونان التي تعتبر أجمل قرية في العالم لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق جسرين

وذكرت صحيفة “ديلي إكسبرس” في تقريرٍ ترجمته وطن، أن القرية التي تقع في وسط أرخبيل “ميسولونغي”، أصبحت معروفة باسم “البندقية الصغيرة” في اليونان، بسبب الطرق المائية العديدة التي تحيط بمركزها.

إحدى السمات المميزة للجزيرة، هي شبكة القنوات الواسعة التي تتقاطع معها شبكة من الجسور، والتي توفر مرورًا لـ 1200 شخص يعيشون هناك.

كما أنها تعمل كجزء من دفاعات القرية للسيطرة على الفيضانات خلال أوقات هطول الأمطار الغزيرة، وتعتبر موطنًا لمجموعةٍ متنوعةٍ من أنواع الأسماك والطيور.

تفرغ البحيرة الجنوبية بشكل دوري في البحر الأيوني، مما يغير المشهد تمامًا . وتعد الجزيرة مثالية للاستكشاف سيرًا على الأقدام نظرًا لصغر حجمها وقلة حركة المرور.

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أجمل قرية في العالم
أصبحت القرية تعرف باسم “البندقية الصغيرة” بسبب الطرق المائية التي تحيط بمركزها

ميزات أجمل قرية في العالم

تتميز “أيتوليكو” بمجموعة متنوعة من المعالم التاريخية بالإضافة إلى القنوات والممرات، وفيها كنيسة تعود للقرن السابع عشر .

من أعلى برج جرس الكنيسة يمكن للسائحين التعرف على كيفية بناء المدينة ومدى اتساع الممرات المائية.

تستحق أنقاض قلعة البندقية وما تبقى من مدرج قديم بني في التلال الصخرية على بعد حوالي ثلاثة أميال من وسط أيتوليكو الزيارة.

مشهد ساحر للقرية التي توصف بأنها الأجمل في العالم
مشهد ساحر للقرية التي توصف بأنها الأجمل في العالم

على الرغم من صغر حجمها من حيث عدد السكان، تتمتع أيتوليكو بتاريخ طويل وحافل. حيث قدمت مساهمة مهمة في حرب الاستقلال اليونانية ضد الإمبراطورية العثمانية في بداية القرن التاسع عشر.

تعرضت المدينة لحصار تركي قبل انضمامها إلى اليونان. قاتل 500 جندي يوناني فقط 15000 جندي تركي خلال أول حصار من أصل ثلاث مرات تم حصارها.وفق التقرير

اليوم هي مكان أكثر هدوءًا، وترحب بآلاف السياح في كل صيف.

المصدر Daily Express

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