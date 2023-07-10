مهدد بالسجن 420 عاما.. هوس مهاجمة إيران يدفع بترامب لإكمال حياته خلف القضبان

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وطن – وفقًا لتقارير صدرت الشهر الماضي، حصل المدعون الفيدراليون على تسجيل اجتماع في صيف عام 2021، أقر فيه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه احتفظ بوثيقة سرية للبنتاغون حول هجوم محتمل على إيران.

في الوقت الحالي ، يعد هذا التسجيل جزءًا رئيسيًا من أدلة الإدانة التي تستخدمها السلطات الفيدرالية الأمريكية في القضية التي تبنيها ضد ترامب بعد البحث في عقار “مار أ لاغو” في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

لا تزال التداعيات القانونية والسياسية لهذا النشاط والعديد من الأنشطة المزعومة الأخرى للرئيس الأمريكي السابق غير واضحة، لكن ثمة تساؤلات تفرض نفسها، هل سينتهي المطاف بترامب في السجن أم سيتم إرساله مرة أخرى إلى المكتب البيضاوي لولاية ثانية، وفق مقال للكاتب حميد الدباشي نشره موقع ميدل إيست آي.

ترامب مهدد بالسجن 420 عاما

أحكام السجن المحتملة على ترامب تصل إلى ما يصل إلى 420 عامًا، على الرغم من أن الإدانة لا تؤدي أبدًا إلى الحد الأقصى للعقوبة. لكن لائحة الاتهام تدفع بالبلاد نحو احتمالية مروعة وهي الزج برئيس سابق خلف القضبان، حتى وهو يركض لاستعادة البيت الأبيض.

ترامب ليس الرئيس الأمريكي الأول ولا الوحيد الذي واجه مشاكل قانونية. كان للرئيسين بيل كلينتون وريتشارد نيكسون نصيبهما من المشاكل القانونية، كما فعل الرئيس وارن هاردينغ في عشرينيات القرن الماضي. ومع ذلك ، لم يكن النظام القانوني الأمريكي هو الآلية الوحيدة لتوجيه اتهامات جنائية ضد رؤساء الولايات المتحدة.

بسبب إثارة الحروب ، واجه الرئيسان بوش ونيكسون ، على سبيل المثال ، اتهامات محتملة حول العالم كمجرمي حرب. في عام 2015 ، وجهت محكمة في ماليزيا اتهامًا ومحاكمة وإدانة الرئيس بوش نائبه ديك تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد والعديد من مستشاريهم القانونيين بارتكاب جرائم حرب من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.

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يقول الكاتب: “ومع ذلك ، نحن اليوم شهود على قضية قوية للغاية تتعلق بالسلوك الإجرامي المزعوم في ترامب”.

الوثيقة التي تقع في قلب المأزق القانوني لترامب هي خطة توجيه ضربة عسكرية لإيران، لكن هذا الحادث يثير عدة أسئلة ما الذي كانت تفعله خطة عسكرية مفصلة لغزو إيران في مقر إقامة ترامب الخاص عندما لم يعد رئيسًا، هل الرجل متوهم ويرفض قبول حقيقة أنه خسر الانتخابات، ويخزن صناديق الوثائق التي لا يحق إلا لرئيس الولايات المتحدة الوصول إليها.

وترامب لديه ارتباط نفسي بصناديقه، فالرئيس السابق يخزن أوراقًا منذ فترة طويلة، ويحتفظ بعلب كرتونية يحب أن يظل قريبًا منها.

يقول الكاتب: “أحد الأدلة التي تكشف عن جانب واحد على الأقل من السلوك الإجرامي المحتمل لترامب هو كراهيته الشيطانية للمسلمين. موقفه البغيض تجاه المسلمين بشكل عام وإيران بشكل خاص”.

ويضيف: “يحتاج المرء بالطبع إلى فهم تصرفات ترامب المرضية تجاه إيران في سياقات متعددة، ليس أقلها كراهيته للمسلمين، فقد سعى للحد من هجرة المسلمين إلى الولايات المتحدة أو حتى القضاء على هذه الهجرة، كما أنه يصف الدول الإسلامية بأنها دول قذرة”.

إيران في مرمى البصر

عمل ترامب على استرضاء الإسرائيليين ودوائره الانتخابية، وانسحب من الاتفاق النووي الإيراني ، على الرغم من الإنجاز البارز في السياسة الخارجية لسلفه باراك أوباما، وعزل الولايات المتحدة عن حلفائها الغربيين وزرع عدم اليقين قبل مفاوضات نووية محفوفة بالمخاطر مع كوريا الشمالية، ثم جاء الاغتيال المستهدف للجنرال الإيراني قاسم سليماني ، الذي قُتل في هجوم أمريكي بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد الدولي في العراق عام 2020.

وآنذاك، قال ترامب متفاخرا، إن الجيش الأمريكي نفذ بنجاح ضربة دقيقة لا تشوبها شائبة قتلت قاسم سليماني الذي وصفه بأنه الإرهابي الأول في العالم.

وأضاف: “سليماني كان يخطط لهجمات وشيكة وشريرة على دبلوماسيين وعسكريين أمريكيين ، لكننا ضبطناه متلبساً بهذا الفعل وأوقفناه”.

قد يكون هناك أشخاص يميلون إلى تصديق كلمات ترامب باستثناء أنه في المرة الأخيرة التي يهتم فيها أي شخص بالعداء، قدم ما مجموعه 30573 ادعاءً كاذبًا أو مضللًا على مدار أربع سنوات.

ثم جاءت تهديدات ترامب بتدمير المواقع الثقافية الإيرانية. ففي سلسلة تغريدات، كتب ترامب أنه إذا قصفت إيران أهدافا أمريكية، فإنّ الولايات المتحدة استهدفت 52 موقعًا إيرانيًا، بعضها على مستوى عالٍ جدًا ومهم لإيران وثقافتها.

ويذكر المقال: “لسوء الحظ ، يحب ملايين الأمريكيين مثل هؤلاء البلطجية ويسارعون إما للتصويت له أو لتفكيك قلاع الديمقراطية الأمريكية إذا تجرأوا على التشكيك في ديماغوجيته. كفرد ، لا يشكل ترامب تهديدًا للسلام العالمي والحضارة كما نعرفها. لكن الملايين والملايين من الأمريكيين الذين يحبونه ويحبونه ويعشقونه قد يكونون كذلك”.

ويتابع: “الآن يأتي الكشف عن أن ترامب أمر في الواقع ، بخطة كاملة لغزو إيران عسكريًا ، وعندما لم يكن لديه الوقت لتنفيذها قبل طرده من البيت الأبيض ، أخذ الخطط معه إلى المنزل”.

قد تكون خطط ترامب لغزو إيران على غرار غزوات أسلافه لأفغانستان والعراق لم تتحقق حتى الآن وظلت في صندوق “عقله الجميل”، لكنها في نهاية المطاف تقود إلى السجن.

ويختم الكاتب: “العالم لن يحبس أنفاسه لمثل هذه النتيجة العادلة. تكمن المشكلة الأعمق في الأعداد الهائلة من الناخبين الأمريكيين الذين يسارعون لوضعه في البيت الأبيض ليفعل ما يشاء مرة أخرى”.