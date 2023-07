ملكة جمال هولندا 2023 “متحولة جنسيا” لأول مرة في التاريخ (شاهد)

- Advertisement -

وطن- تُوجت المتحولة الجنسية، ريكي كولي، بلقب ملكة جمال هولندا، وهي المرة الأولى التي تفوز فيها امرأة متحولة جنسيًا باللقب، في سابقة أثارت ردود فعل واسعة في هولندا والعالم.

وفازت كولي في مسابقة ملكة جمال الكون في هولندا هذا العام ضد تسعة متسابقين آخرين يوم السبت. وأعلنت المنظمة فوز كولي على صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي انستقرام، حيث شاركوا صورة لـ المتحولة الجنسية بعد أن توجتها ملكة جمال الكون الحالية R’Bonney Gabriel باللقب .

وجاء في التعليق المنظمين للحفل على صورة كولي أن اللاعبة البالغة من العمر 22 عامًا تألقت طوال المسابقة وأحرزت تقدمًا كبيرًا.

كما هنأت غابرييل زميلتها كولي على حسابها في إنستغرام و كتبت “مرحبًا بكم في فصل 2023”.

ثاني متحول جنسي يخوض غمار المنافسة

وفقًا لـ NOS، وهي هيئة إذاعية مقرها هولندا، فإن كولي هي ثاني شخص متحول جنسيًا يتنافس في مسابقة ملكة جمال الكون بعد أنجيلا بونس. مثلت بونس وطنها إسبانيا في المسابقة الدولية في عام 2018 .

وأفادت الإذاعة، بأن كولي ظهرت سابقًا في مسابقة، Next Top Model في هولندا في عام 2018، عندما وصلت إلى دور الأربعة الأخيرات.

يُشار أنه منذ أن اشترت “آن جاكابونج جاكراجوتاتيب” (مُتحولة جنسية تايلاندية) منظمة ملكة جمال الكون في أكتوبر 2022، شهدت المنظمة تغييرات جذرية في قوانينها وآليات منح اللقب.

مع العلم، أن جاكراجوتاتيب نفسها هي أول امرأة تستحوذ على منظمة ملكة جمال الكون خلال تاريخها الممتد 70 عامًا، وثالث أغنى شخص متحول جنسيًا في العالم.

ويشار في السياق أنّ النسخة القادمة من مسابقة ملكة جمال الكون الثانية والسبعين ستُقام في السلفادور.

غضب في هولندا من فوز المتحولة الجنسية

لم يُخف النشطاء والإعلاميون في هولندا غضبهم واستيائهم من تتويج المتحولة الجنسية، ريكي كولي، بلقب ملكة جمال هولندا لهذا العام.

حيث كتبت الإعلامية “إيفا فلاردينجربروك” في تعليقها على الحدث: “فاز رجل للتو بلقب “ملكة جمال هولندا” عام 2023. بالنظر إلى حقيقة أننا نعيش في عالم ما بعد الحقيقة، لم أكن حتى أتوقع أي شيء آخر. كل شيء يمكن التنبؤ به وغير أصلي في هذه المرحلة.

A man just won “Miss Netherlands” 2023. Considering the fact that we live in a post-Truth world, I wasn’t even expecting anything else. It’s all so predictable and unoriginal at this point. pic.twitter.com/j6NKo2cCvu — Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) July 9, 2023

واستنكر ناشط باسم “ألبرتس” المعايير التي على أساسها استندت المنظمة لاختيار كولي ملكة جمال هولندا على حساب شابة أخرى فائقة الجمال. وقال “الفائز عن اليسار .. والوصيف عن اليمين .. لقد جُنّ العالم حقاً!”.

Winner on the left.. and runner up on the right.. the world really is fooked! pic.twitter.com/7AfFXim9YQ — Uncle Alberts DIOMYX Solutions (@diomyx1) July 9, 2023

وعبّرت “ليزا ستيل” عن الوضع الراهن الذي تعيشه المرأة في أوروبا، حيث أصبحت مُهددة حتى في أنوثتها في مقابل السيل الجارب للمتحولين الجنسيين.

وكتبت على تويتر، تفاعلا مع فوز متحولة جنسية بلقب ملكة جمال هولندا “أي شخص يقف ضد هذا يطلق عليه وصم “رُهاب المثلية” أو غير متسامح”.

وأضافت: “كل شيء محزن للغاية. تحتاج عموم النساء للوقوف صفاً واحداً والقول “كفى”.

Anyone who stands up against this is called a homephobe or intolerant. It's All very sad. Women en masses need to stand up and say "no more". — Lisa Steele | Fresh Eggs Daily® (@FreshEggsDaily) July 9, 2023

ويأتي هذا الغضب الذي عبّر عنه النشطاء الهولنديون في سياق من التحولات الجذرية التي يشهدها العالم الغربي، في علاقة بتحديد هوية الأفراد وتعريفهم حسب معايير بعيدة عن الواقع والطبيعة.