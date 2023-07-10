ما فعلته بالرضع يخلع القلوب.. فيديو “حضانة Gardereve” المسرب وهوية المربية المجرمة

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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو صادم يوثق تعرض أطفال رضع للضرب والتعنيف داخل حضانة في لبنان، كشف ناشطون عن اسمها “حضانة Gardereve”، كما كشفوا هوية المربية التي ظهرت تأتي هذه الأفعال البشعة بحق الرضع، وقالوا إنها تدعى “جيني حلو خوري”.

ويظهر الفيديو الذي تمكنت عاملة نظافة من التقاطه بشكل سري داخل حضانة “Gardereve” في منطقة الفنار، تعرض العاملة لأطفال آخرين بالضرب غير آبهة لصرخاتهم، وسط ضحكات من موظفة أخرى.

وقامت العاملة المذكورة بتسليم المقطع لأحد أولياء الأمور الذي وزعه على أهالي الأطفال الباقين، مما أغضبهم وتوجهوا مسرعين لتقديم شكوى بعد سحب أطفالهم من الحضانة.

بالفيديو: إقفال الحضانة بالشّمع الأحمر أُقفلت حضانة Gardereve بالشّمع الأحمر، وذلك بعد انتشار فيديو تعنيف الأطفال. pic.twitter.com/tuQ0KuERe2 — magazine azhar (@MajaletAzhar_) July 10, 2023

ويظهر الفيديو الذي رصدته (وطن) طفلين جالسين على الأرض داخل غرفة ضيقة وبدت إحدى الموظفات وهي تجلس على كرسي وتطعم أحد أطفال الحضانة بكميات كبيرة من الطعام.

وحينما يلفظ الطفل الطعام من فمه، تقوم الموظفة بضربه بعنف على رأسه ثم تجلسه بعنف على الأرض.

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وفي مشهد تال بدت موظفة أخرى وهي تضرب رضيعة بعنف وتقول لها “لا تحكي”، وعندما تبدأ الطفلة بالبكاء يسمع صوت الموظفة تقول لها “عزرائيل يقبض روحك إن شاء الله”.

ثم تبدأ بالصراخ على باقي الأطفال وتتلفظ بعبارات نابية تتعلق بأم أحد الأطفال وسط ضحكات موظفة أخرى، ثم تتوجه للطفلة الرضيعة وتحاول إطعامها عنوة وهي تصرخ في وجهها “افتحي تمك-فمك- وكليها وتشرع بضربها بقسوة على وجهها”.

وعلم أن المعتدية تدعى “جيني حلو خوري” وتم نشر صورتها الشخصية من قبل بعض الحسابات.

تُعَنِّف الأطفال

في دار حضانة!

هذه مُعَنِّفَة الأطفال!

اسمُها: جيني حلو خوري.

وهذه صورتها!

اسم دار الحضانة: Garderêve

الفيديو مُؤذٍ للعيون والضّمائر!

ما عُقوبة هذه "السّيِّدة"؟!!! pic.twitter.com/Ywq7iRwg8F — نيشان (@Neshan) July 10, 2023

وعلى إثر المشاهد المروّعة، أقدم عدد من الأهالي الذين ظهر أطفالهم في الفيديو, مساء اليوم الإثنين, بالتوجه إلى منزل المعتدية على الطفل داخل الحضانة وأقدموا على ضربها.

الأمن اللبناني يتدخل

وأعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أن مفرزة الجديدة القضائية وبناءً لإشارة القضاء المختص فتحت تحقيقا في قضية الفيديو المتداول.

وأصدر المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة بياناً بخصوص الواقعة قالت فيه إن الوزارة تابعت ملابسات الفيديو الذي تم تداوله عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي عن تعنيف طفل في إحدى الحضانات.

تتداول مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يتضمن تعرض اطفال للضرب و التعنيف داخل حضانة.تم فتح تحقيق في هذه القضية من قبل مفرزة الجديدة القضائية بناءً لإشارة القضاء المختص.#قوى_الأمن #الأمن_أمانة pic.twitter.com/0fpEXdMOV5 — قوى الامن الداخلي (@LebISF) July 10, 2023

وفتحت تحقيقاً في الموضوع وسيصار في ضوئه وفي أسرع وقت ممكن إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشددت الوزارة في بيانها الذي تناقلته وسائل إعلام لبنانية على أنها ” لن تتساهل في أي شكل من الأشكال إزاء تصرفات لا تليق بما يجب عليهم رعاية الأطفال وحمايتهم”.