الإثنين, يوليو 10, 2023
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فيديو صادم ومرعب لمشاجرة جماعية في سلطنة عمان يستنفر السلطات

بعد الضجة التي أحدثها الفيديو في السلطنة، أعلنت قيادة شرطة محافظة مسقط أنها أوقفت 13 شخصًا من جنسية آسيوية بعد تورطهم في المشاجرة الجماعية بمنطقة "الحيل" التابعة لولاية السيب، والتسبب في إقلاق الراحة العامة والطمأنينة

كتب خالد الأحمد
فيديو صادم ومرعب لمشاجرة جماعية في سلطنة عمان يستنفر السلطات
مشاجرة جماعية في سلطنة عمان
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وطن- تداول عمانيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مشاجرة بين عدد من العمالة في منطقة الحيل بولاية السيب العمانية، استخدمت فيها الحجارة والعصي في مشهد أثار استياء العمانيين.

وأظهر مقطع الفيديو العشرات ممن يرتدون الجلباب المعروف في باكستان والهند والبنغال، في ساحة عامة وهم يتضاربون وبدا أحدهم وهو يحمل حجارة كبيرة ويهم بضرب سيارة بيضاء اللون كانت تمر من وسط المشاجرة.

وبدا البعض من المتشاجرين يمسكون بالعصي ويضربون بعضهم البعض أمام أحد المقاهي، واندلعت معركة أخرى بالقرب منها استخدمت فيها العصي والحجارة.

وظهر أحد الأشخاص وهو يقع على الأرض فيما بدأ آخر بضربه بعنف على رأسه.

مشاجرة جماعية بين وافدين في منطقة الحيل بسلطنة عمان
مشاجرة جماعية بين وافدين في منطقة الحيل بسلطنة عمان

مشاجرة جماعية بين وافدين في منطقة الحيل بسلطنة عمان

ونشر المغرد العماني “زكريا العامري” الفيديو على حسابه بتطبيق تويتر وعلق متسائلاً: ألا يوجد من ينقذ منطقة الحيل من هؤلاء الغبش”.

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وأضاف أن الغث والفساد بأنواعه “القتل والمخدرات” كثر فيها وسط مطالبات الأهالي بنقل هؤلاء العمالة المسرحة أو التصرف بهم- لم تر النور إلى الآن.”

واستدرك مخاطبا السلطات العمانية:”‏هل من سامع ممن يهمه الأمر يشعر بمعاناتنا”.

الشرطة السلطانية تتحرك

وفور تداول المقطع المرئي نشرت “شرطة عُمان السلطانية” بيانا عبر حسابها الرسمي بتويتر، يفيد بأن قيادة شرطة محافظة مسقط استوقفت ١٣ شخصًا من جنسية آسيوية بعد تورطهم في مشاجرة جماعية في أحد الأحياء بولاية السيب، والتسبب في إقلاق الراحة العامة والطمأنينة.

وأضافت أنها شرعت باستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

“لابد من الحسم لحفظ أمن السلطنة”

وتباينت التعليقات على الفيديو المؤذي-بحسب وصف البعض – وعلق “علي بن سالم الراشدي” أن ما حدث أمس بالحيل الشمالية من عراك بين وافدين في مكان لا يبعد سواء خطوات عن مناطق سكنية مأهولة، يؤكد ضرورة حل مشكلة إسكان الوافدين الذين يمثلون قنبلة مؤقوته تتغلغل في الحارات والأحياء.

وتابع أن “نداءات كثيرة وجهت بضرورة إبعاد الوافدين العزاب إلى المناطق الصناعية مع إيجاد ضوابط واضحة لإسكانهم وبدون جدوى”. وأعرب الراشدي عن أمله “بصدور قانون ينظم إسكان العزاب في أسرع وقت ممكن”.

وتساءل مغرد: “أين دور المسؤولين في البلاد حيال منظر كهذا”، داعياً إلى اتخاذ قوانين صارمة ضد من يرتكب المخالفات من الأجانب من كل الجنسيات.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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