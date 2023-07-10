فيديو صادم ومرعب لمشاجرة جماعية في سلطنة عمان يستنفر السلطات

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وطن- تداول عمانيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مشاجرة بين عدد من العمالة في منطقة الحيل بولاية السيب العمانية، استخدمت فيها الحجارة والعصي في مشهد أثار استياء العمانيين.

وأظهر مقطع الفيديو العشرات ممن يرتدون الجلباب المعروف في باكستان والهند والبنغال، في ساحة عامة وهم يتضاربون وبدا أحدهم وهو يحمل حجارة كبيرة ويهم بضرب سيارة بيضاء اللون كانت تمر من وسط المشاجرة.

وبدا البعض من المتشاجرين يمسكون بالعصي ويضربون بعضهم البعض أمام أحد المقاهي، واندلعت معركة أخرى بالقرب منها استخدمت فيها العصي والحجارة.

وظهر أحد الأشخاص وهو يقع على الأرض فيما بدأ آخر بضربه بعنف على رأسه.

ألا يوجد من ينقذ منطقة الحيل من هؤلاء الغبش؟!

فقد كثر فيها الغث والفساد بأنواعه (القتل-المخدرات)، ومطالبات الأهالي -بنقل هؤلاء العمالة المسرحة أو التصرف بهم- لم تر النور إلى الآن.

هل من سامع ممن يهمه الأمر يشعر بمعاناتنا؟@RoyalOmanPolice @M_Municipality#العمالة_الوافدة pic.twitter.com/uYGsvLlLb3 — زكريا العامري (@z1987ak) July 10, 2023

مشاجرة جماعية بين وافدين في منطقة الحيل بسلطنة عمان

ونشر المغرد العماني “زكريا العامري” الفيديو على حسابه بتطبيق تويتر وعلق متسائلاً: ألا يوجد من ينقذ منطقة الحيل من هؤلاء الغبش”.

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وأضاف أن الغث والفساد بأنواعه “القتل والمخدرات” كثر فيها وسط مطالبات الأهالي بنقل هؤلاء العمالة المسرحة أو التصرف بهم- لم تر النور إلى الآن.”

واستدرك مخاطبا السلطات العمانية:”‏هل من سامع ممن يهمه الأمر يشعر بمعاناتنا”.

عراك بالأيدي والعصي والحجارة بين عمال من الجنسية الباكستانية في منطقة الحيل بولاية السيب ! pic.twitter.com/wCLR60MsxX — المرصد (@almarsd_news) July 10, 2023

الشرطة السلطانية تتحرك

وفور تداول المقطع المرئي نشرت “شرطة عُمان السلطانية” بيانا عبر حسابها الرسمي بتويتر، يفيد بأن قيادة شرطة محافظة مسقط استوقفت ١٣ شخصًا من جنسية آسيوية بعد تورطهم في مشاجرة جماعية في أحد الأحياء بولاية السيب، والتسبب في إقلاق الراحة العامة والطمأنينة.

وأضافت أنها شرعت باستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

قيادة شرطة محافظة مسقط تستوقف ١٣ شخصًا من جنسية آسيوية بعد تداول مقطع مرئي يوضح تورطهم في مشاجرة جماعية في أحد الأحياء بولاية السيب، والتسبب في إقلاق الراحة العامة والطمأنينة، وتستكمل بحقهم الإجراءات القانونية. #شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 10, 2023

“لابد من الحسم لحفظ أمن السلطنة”

وتباينت التعليقات على الفيديو المؤذي-بحسب وصف البعض – وعلق “علي بن سالم الراشدي” أن ما حدث أمس بالحيل الشمالية من عراك بين وافدين في مكان لا يبعد سواء خطوات عن مناطق سكنية مأهولة، يؤكد ضرورة حل مشكلة إسكان الوافدين الذين يمثلون قنبلة مؤقوته تتغلغل في الحارات والأحياء.

وتابع أن “نداءات كثيرة وجهت بضرورة إبعاد الوافدين العزاب إلى المناطق الصناعية مع إيجاد ضوابط واضحة لإسكانهم وبدون جدوى”. وأعرب الراشدي عن أمله “بصدور قانون ينظم إسكان العزاب في أسرع وقت ممكن”.

وتساءل مغرد: “أين دور المسؤولين في البلاد حيال منظر كهذا”، داعياً إلى اتخاذ قوانين صارمة ضد من يرتكب المخالفات من الأجانب من كل الجنسيات.