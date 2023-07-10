الإثنين, يوليو 10, 2023
الرئيسيةالهدهدسؤال محرج من المذيع لروان بن حسين على الهواء.. هكذا ردت عليه
الهدهد

سؤال محرج من المذيع لروان بن حسين على الهواء.. هكذا ردت عليه

قالت الفاشينستا الكويتية في برنامج "كتاب الشهرة" المذاع على قناة "الجديد" اللبنانية لدى سؤالها عن ثروتها أنها تخطت الـ 3 مليون دولار

كتب خالد الأحمد
سؤال محرج من المذيع لروان بن حسين على الهواء.. هكذا ردت عليه
الفاشينستا الكويتية روان بن حسين
- Advertisement -

وطن- كشفت الفاشينستا الكويتية الشهيرة روان بن حسين، عن مقدار ثروتها التي جمعتها من خلال نشاطها على السوشيال ميديا الأمر الذي جعلها لا تخشى الفقر بعد الآن، حسب قولها.

وقالت روان بن حسين في برنامج “كتاب الشهرة” الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين، عبر “قناة الجديد” اللبنانية لدى سؤالها عن ثروتها، أنها تخطت الـ 3 مليون دولار.

فما كان من المذيع إلا أن قال: “ما شاء الله وضرب بيده على طاولة الخشب التي يجلس عليها” في إشارة إلى عدم الحسد.

روان لا تخاف خسارة ثروتها

وأضاف المذيع متسائلا: “ألا تخافين على هذه الثروة”، فأجابت بثقة: “لا أخاف عليها لأني استثمرها بأشياء صح بعقارات أو فانز أو أسهم أو ذهب أو مشاريع أكون شريكة فيها”.

فاستوقفها المذيع ياسين ليقول لها:” ألا تعيشين القلق، فمن يملك مثل هذا المبلغ الضخم يخشى بين ليلة وضحاها أن يخسره”.

فردت روان بن حسين:”عندما يجمع الشخص الأموال ويستثمرها في أماكن عدة لا داعي للقلق وبالمحصلة –كما قالت- كل شيء بيد الله”.

- Advertisement -

وعبر المذيع عن سروره بإجابتها وقال لها أرجو أن تكون قصتك ملهمة لكل من يتابع البرنامج.

وأضاف مخاطبا الفاشينستا الكويتية “أنت أضطريت أن تبيعي جوهرة من مجوهراتك لتسندي نفسك”، وحينما حاول المذيع أن يعرف قيمة ثروتها بالتحديد أجابته وهي تضحك “ما يخصك”.

وتحدثت روان بن حسين خلال اللقاء المذكور عن علاقتها بابنتها وبالدين، مؤكدة أنها تمثل نفسها ولا تمثل بلدها أو حتى عائلتها وتحديدا في موضوع اللبس.

كما علقت روان على حصولها على لقب “ثاني اجمل امرأة مسلمة في العالم”.

الفاشينستا الكويتية روان بن حسين
الفاشينستا الكويتية روان بن حسين

من هي روان بن حسين؟

وروان بن حسين مدونة كويتية من أم أردنية من مواليد 1996، درست في جامعة وستمنستر وتحمل شهادة البكالوريوس في الحقوق.

نالت شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال توثيق رحلة تخلصها من الوزن الزائد بالصور على حسابها الخاص على “انستغرام“. إذ تحولت إلى فتاة رشيقة، بعد أن عانت من السمنة، وثم بدأت بعرض الأزياء والملابس وأطلقت خط أزياء أسمته “أون ذا لوك”.

وبعد أن اكتسبت شهرة على الإنترنت وخاصة عبر الأنستا ، أطلق متابعوها عليها لقب “بروك شيلدز الكويت” لوجه الشبه بينهما، وأصبحت روان بن حسين خلال السنوات الماضية الوجه الإعلاني للعديد من شركات مستحضرات التجميل والأزياء أهمها: “لانكوم”، و”مابيلين” وغيرهما من الشركات العالمية.

المصدريوتيوب، قناة الجديد، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

فيديو مرعب لحوادث طرق في الكويت تسبَّب فيها عاملو الديلفري

تقارير

القصة الكاملة لحقل الدرة الكويتي: من الأطماع الفارسية الى الفجور السعودي

الهدهد

حمدان بن محمد بن راشد يبحث عن طفل كويتي ويطلب المساعدة.. لماذا؟

تقارير

لماذا يسعى آل خليفة في البحرين لتهويد المنامة عاصمة البلاد؟

الهدهد

فيديو حرق علم الكويت.. تسبب بأزمة للسيسي وتم استدعاء السفير المصري

حياتنا

طبيب تجميل يكشف سر عملية تجميل حياة الفهد التي أعادتها لشبابها

الهدهد

وزير النفط الكويتي يحذر إيران بشأن نواياها تجاه حقل الدرة البحري

الهدهد

كويتي ينشر فيديو صادما من البحرين: “من أوسخ وأسوأ مكان في المنامة”

حياتنا

لن تعرفها.. أول ظهور بالفيديو لـ حياة الفهد بعد عملية تجميل مذهلة أجرتها

الهدهد

كويتي يلاحق المصريين العاملين بالكويت وصور أملاكهم في مصر.. فيديو فجر الغضب

حياتنا

حادثة مروعة في الكويت: عاملة فلبينية تقتل رضيعها للحفاظ على سرها أمام كفيلها

حياتنا

الدكتورة خلود تخرج عن شعورها بسبب ما فعلته عراقية مع زوجها الأردني (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

شاهد ما فعله وزير إماراتي متهم بالتحرش في عزاء الشيخ هلال الحوسني

طريقتان فعالتان لإزالة التجاعيد من الملابس بدون مكواة

للحفاظ على لياقته..هذا هو النظام الغذائي الذي يتبعه لاعب التنس نوفاك ديوكوفيتش

مغربية توثق مهرها من سعودي بمليون ريال نقداً وسط ذهول والدها (شاهد)

بنسبة 99%.. إمام عاشور يقترب من ارتداء قميص الأهلي المصري

ربطتهم بالإخوان كذبا.. بلجيكا تستدعي سفير الإمارات بعد فضيحة التشهير بـ1000 أوروبي

هجوم قرش مروع.. لقطات مرعبة لما تعرضت له ممرضة أثناء رحلة غطس (شاهد)

كريم بنزيما يتجول بسيارة فارهة في شوارع جدة.. فيديو يلفت الأنظار

جو بايدن يرتدي حفاظة على الشاطئ بدلاً من المايوه.. هكذا سخر إيلون ماسك منه! (شاهد)

موعد الهلال ضد غوريكا الودية والتشكيلة والقنوات الناقلة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC