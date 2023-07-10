الإثنين, يوليو 10, 2023
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رياضة

بنسبة 99%.. إمام عاشور يقترب من ارتداء قميص الأهلي المصري

الأهلي سيتعاقد مع إمام عاشور ليكون الخيار البديل لرحيل حمدي فتحي هذا الصيف

كتب فارس أبو شيحة
انتقال إمام عاشور
انتقال إمام عاشور إلى الأهلي المصري
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وطن- أفادت وسائل الإعلام المصرية، عن اقتراب اللاعب إمام عاشور 25 عاماً، لاعب نادي الزمالك السابق وميتيلاند الدنماركي الحالي، من الانضمام إلى صفوف الغريم التقليدي الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الإعلامي المصري أحمد شوبير المقرب من نادي الأهلي، بأن نجم الزمالك السابق إمام عاشور يتقرب من التوقيع مع الأهلي المصري هذا الصيف بنسبة 99%.

إمام عاشور والأهلي المصري

وعن تفاصيل مفاوضات الأهلي مع إمام عاشور، أكد الإعلامي المصري أمير هشام، المذيع في قناة النهار المصرية، ” المفاوضات بدأت عن طريق اتصالات رسمية. خلال الأيام الماضية بين كلا الناديين، وهناك شبه اتفاق رسمي”.

وأضاف، ” أمير توفيق مدير التعاقدات في نادي الأهلي المصري، يتواجد حالياً في إسبانيا، ولكنه سوف يسافر إلى الدنمارك من أجل حسم الأمور بشكل رسمي للصفقة”.

وختم حديثه، ” إمام عاشور أهلاوي. بنسبة 99%، ولكن حتى الآن يتم التفاوض حول بيعه على سبيل الإعارة أو البيع النهائي. كما أن الأهلي يتمسك في الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة”.

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انتقال إمام عاشور

وكان المصري عاشور قد رحل عن صفوف نادي الزمالك (القلعة البيضاء)، في سوق انتقالات الميركاتو الشتوي الماضي، إلى نادي ميتلاند الدنماركي. لمدة 4 مواسم كاملة، أي حتى عام 2027.

كما وأشارت تقارير أخرى، بأن اللاعب عاشور لم يوافق على الالتحاق في معسكر تدريب نادي ميتلاند الدنماركي. استعداداً للموسم المقبل، وقرار العودة إلى الدوري المصري الممتاز من جديد.

إمام عاشور
إمام عاشور

وفي حال إتمام صفقة تعاقد إمام عاشور مع الأهلي المصري والإعلان عنها بشكل رسمي للعلن خلال الأيام القادمة، فإن سيكون الخيار البديل عن رحيل اللاعب حمدي فتحي عن المارد الأحمر، وتعاقده مع الوكرة القطري هذا الصيف.

ويعتلي فريق الأهلي القريب من حصد لقب الدوري المصري الممتاز. لهذا الموسم برصيد 75 نقطة، بفارق كبير عن الوصيف بيراميدز صاحب 67 نقطة حتى يومنا هذا.

انتقال إمام عاشور إلى الأهلي
انتقال إمام عاشور إلى الأهلي
المصدروطن + وسائل إعلام مصرية

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