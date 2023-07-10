الإثنين, يوليو 10, 2023
الرئيسيةرياضةبايرن ميونخ يُبرم أغلى صفقة بيع في تاريخ البافاري مع باريس.. وهذه...
رياضة

بايرن ميونخ يُبرم أغلى صفقة بيع في تاريخ البافاري مع باريس.. وهذه قيمتها

البافاري الألماني يبيع الفرنسي هرنانديز بصفقة هي الأغلى في تاريخ النادي بعد ليفاندوفسكي هذا الصيف

كتب فارس أبو شيحة
لوكاس هرنانديز
لوكاس هرنانديز
- Advertisement -

وطن- تعاقد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بشكل رسمي، مع المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز، قادماً من صفوف بايرن ميونخ الألماني بأغلى صفقة بيع بعد ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الحالي هذا الصيف.

ووقع باريس سان جيرمان (البي أس جي)، مع المدافع الفرنسي هرنانديز، بعقد يصل. لمدة 5 مواسم كاملة حتى صيف 2028.

بايرن ميونخ يبرم أغلى صفقة بيع هذا الصيف

وقال نادي باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، بشأن التعاقد مع الفرنسي هرنانديز. هذا الصيف، ” يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن تعاقده مع لوكاس هيرنانديز“.

وأضاف النادي الباريسي، ” المدافع الفرنسي الدولي هرنانديز، وقع عقدا لمدة 5 سنوات مع النادي”.

انتقال هرنانديز إلى باريس سان جيرمان

من جهته، أفاد موقع ( ترانسفير ماركت) المتخصص في انتقالات كرة القدم، بأن انتقال الفرنسي هيرنانديز إلى صفوف باريس سان جيرمان من نادي بايرن ميونخ الألماني مقابل مبلغ 45 مليون يورو.

وتعد صفقة بيع اللاعب هيرتانديز. هي أغلى صفقة في تاريخ النادي البافاري الألماني، بعد انتقال روبرت ليفاندوفسكي الصيف الماضي إلى صفوف برشلونة الإسباني.

- Advertisement -

كما ونجح باريس سان جيرمان في إتمام خامس صفقات سوق انتقالات كرة القدم، وهي ماركو أسينسيو وميلان شكرينيار ومانويل أوغارتي وكانغ إن لي. وأخرهم هرنانديز.

وتعاقد باريس سان جيرمان مع المدرب الإسباني لويس إنريكي. لتولي مهمة تدريب باريس سان جيرمان بدءا من الموسم المقبل حتى صيف 2025، خلفاً للمدرب الفرنسي كريستوف غالتييه.

من هو اللاعب لوكاس هيرنانديز؟!

اللاعب لوكاس هيرنانديز، فرنسي الجنسية، من مواليد شهر فبراير عام 1996، بدأ مسيرته مع فريق أتلتيكو مدريد عام 2014، قبل أن يوقع على الانتقال إلى نادي بايرن ميونخ عام 2019. مقابل صفقة بلغت 80 مليون يورو.

وحقق الفرنسي هيرنانديز، العديد مع من الألقاب على المستوى المحلي والقاري، لعل أبرزها لقب الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا والدوري الألماني 4 مرات وغيرها.

المصدروطن + ترانسفير ماركت + نادي باريس سان جيرمان تويتر

اقرأ أيضاً

رياضة

ريال مدريد يُراقب بصمت.. أخبار مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان

رياضة

ناصر الخليفي يفاجئ مبابي “بالقاضية” بعدما فجر غضبه بإهانة صريحة

رياضة

لويس إنريكي مدرباً لباريس سان جيرمان الموسم المقبل.. وهذه تفاصيل عقده (صور)

رياضة

الخليفي: مبابي لن يُغادر بالمجان وأمامه خياران لحسم مستقبله مع باريس

حياتنا

تغريم نيمار 3.3 مليون دولار بسبب تلويثه الفج للبيئة.. هذا ما فعله وأغضب السلطات!

رياضة

غرامة مالية باهظة على نيمار لهذا السبب

رياضة

تقارير: مبابي إلى ريال مدريد وباريس سيحصل على مبلغ ضخم مقابل تلك الصفقة

رياضة

مبابي لن يُغادر باريس سان جيرمان بأقل من هذا السعر في سوق الانتقالات

رياضة

ميسي يتحدث عن سبب خلافه مع جماهير باريس سان جيرمان

رياضة

أخبار جديدة عن مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان هذا الصيف

رياضة

مفاجأة الميركاتو.. علاقة مبابي مع باريس انتهت واللاعب سيذهب إلى ريال مدريد بصفقة قياسية

حياتنا

نيمار يعتذر لخطيبته علناً على خيانته لها ويعبر عن ندمه ويتوسل إليها.. هذا ما قاله عبر انستغرام!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فيديو صادم يهز المغرب.. أعمال سحر وشعوذة مكتوبة على ملابس داخلية نسائية

أوهمهم بأن المنزل مسكون.. 5 نصائح لحماية منزلك من اللصوص في أثناء إجازتك

شيخ الأزهر أحمد الطيب يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بما فعله على متن الطائرة! (شاهد)

فيديوهات عارية لثرية خليجية في غرفة نومها بيد شاب مصري وهذا ما فعله

هدف رائع ورد فعل غير متوقع: لاعبة كورية تسجل هدفاً مذهلاً وتظهر خجلاً

كيف تعرف إذا قام شخص ما بحظرك على تطبيق واتساب؟

مهدد بالسجن 420 عاما.. هوس مهاجمة إيران يدفع بترامب لإكمال حياته خلف القضبان

أكثر 5 سمات لدى النساء تُثير خوف الرجال وتنفرّهم من الإرتباط بهنّ..

رونالدو لا يُريد انتقال زميله السابق إلى النصر السعودي هذا الصيف (صور)

اكتشاف صادم: هل يحتوي خل العيد العماني على نسبة عالية من الكحول وهل هو مسكر؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC