بايرن ميونخ يُبرم أغلى صفقة بيع في تاريخ البافاري مع باريس.. وهذه قيمتها

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وطن- تعاقد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بشكل رسمي، مع المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز، قادماً من صفوف بايرن ميونخ الألماني بأغلى صفقة بيع بعد ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الحالي هذا الصيف.

ووقع باريس سان جيرمان (البي أس جي)، مع المدافع الفرنسي هرنانديز، بعقد يصل. لمدة 5 مواسم كاملة حتى صيف 2028.

بايرن ميونخ يبرم أغلى صفقة بيع هذا الصيف

وقال نادي باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، بشأن التعاقد مع الفرنسي هرنانديز. هذا الصيف، ” يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن تعاقده مع لوكاس هيرنانديز“.

وأضاف النادي الباريسي، ” المدافع الفرنسي الدولي هرنانديز، وقع عقدا لمدة 5 سنوات مع النادي”.

انتقال هرنانديز إلى باريس سان جيرمان

من جهته، أفاد موقع ( ترانسفير ماركت) المتخصص في انتقالات كرة القدم، بأن انتقال الفرنسي هيرنانديز إلى صفوف باريس سان جيرمان من نادي بايرن ميونخ الألماني مقابل مبلغ 45 مليون يورو.

وتعد صفقة بيع اللاعب هيرتانديز. هي أغلى صفقة في تاريخ النادي البافاري الألماني، بعد انتقال روبرت ليفاندوفسكي الصيف الماضي إلى صفوف برشلونة الإسباني.

Ça y est je suis Parisien et je donnerai tout pour le PSG comme je l’ai toujours fait partout où j’ai joué…🔴🔵#21

Allez Paris @PSG_inside pic.twitter.com/hieghnJRNT — Lucas Hernández (@LucasHernandez) July 9, 2023

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كما ونجح باريس سان جيرمان في إتمام خامس صفقات سوق انتقالات كرة القدم، وهي ماركو أسينسيو وميلان شكرينيار ومانويل أوغارتي وكانغ إن لي. وأخرهم هرنانديز.

وتعاقد باريس سان جيرمان مع المدرب الإسباني لويس إنريكي. لتولي مهمة تدريب باريس سان جيرمان بدءا من الموسم المقبل حتى صيف 2025، خلفاً للمدرب الفرنسي كريستوف غالتييه.

من هو اللاعب لوكاس هيرنانديز؟!

اللاعب لوكاس هيرنانديز، فرنسي الجنسية، من مواليد شهر فبراير عام 1996، بدأ مسيرته مع فريق أتلتيكو مدريد عام 2014، قبل أن يوقع على الانتقال إلى نادي بايرن ميونخ عام 2019. مقابل صفقة بلغت 80 مليون يورو.

وحقق الفرنسي هيرنانديز، العديد مع من الألقاب على المستوى المحلي والقاري، لعل أبرزها لقب الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا والدوري الألماني 4 مرات وغيرها.