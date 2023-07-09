هند القحطاني تتلو القرآن لتحصين حديقتها من الحسد وتكشف تكلفتها

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وطن – في واحدة من تناقضاتها العجيبة ظهرت مشهورة “سناب شات” السعودية هند القحطاني، وهي تستعرض لمتابعيها لقطات من حديقة منزلها قيد الإنشاء.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لهند القحطاني، وهي تستعرض مشاهد من داخل حديقة منزلها، وتتلو آيات من القرآن الكريم.

ويسمع صوتها وهي تقول من داخل الحديقة التي بدت قيد التجهيز، بأن تكلفتها وصلت حتى الآن إلى ما يقدر بـ 300 ألف ريال سعودي.

حديقة هند القحطاني

وأشارت إلى أنابيب بلاستيكية- بتقنية الري بالتنقيط ملقاة على الأرض.

وأضافت هند القحطاني أن العمل على تجهيز الحديقة يجري على قدم وساق، واستعرضت ممشى حجري داخل الحديقة يتخلله فراغات وقالت إن هذه الفراغات ستملأ بنبات الزعتر البري.

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وتابعت المشهورة المثيرة للجدل أن هذه التجديدات كلفت ما يقارب الـ 300 ألف ريال ولا تزال الحسبة –حسب قولها- في تصاعد.

هند القحطاني تتلو آيات قرآنية

وأشارت إلى مكان في الحديقة قائلة أن هناك نخلة كانت تسميها أم شوكة تم اجتثاثها –لأنها ” لوعت كبدها- حسب تعبيرها- وتم استبدالها بشجرة حمراء جميلة وحولها شجيرات ستتحول إلى أشجار مع مرور الوقت.

ورددت قوله تعالى: “ولولا إذ دخلت جنتك قلت ماشاء الله لَا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ ۚ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدا”.

وكررت هند وهي تستعرض جوانب أخرى من الحديقة : “ما شاء الله لا قوة إلا بالله”، ثم تلت الآية 37 من سورة آل عمران: “كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ، قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا ، قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب”.

على صعيد آخر، كانت هند القحطاني قد أثارت جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، وذلك بعد نشرها مقطع فيديو استعرضت فيه جسد ابنتها الكبرى “رؤى” أثناء قيامها بترتيب ملاءات السرير، ما عرضها للكثير من الإنتقادات والإتهامات باستغلال بناتها لكسب الشهرة والمشاهدات.