الأحد, يوليو 9, 2023
الرئيسيةحياتناهند القحطاني تتلو القرآن لتحصين حديقتها من الحسد وتكشف تكلفتها
حياتنا

هند القحطاني تتلو القرآن لتحصين حديقتها من الحسد وتكشف تكلفتها

المشهورة السعودية هند القحطاني تستعرض تجديدات حديقتها وتكشف عن تكلفتها الباهظة

كتب شيراز ماضي
حديقة هند القحطاني
هند القحطاني
- Advertisement -

وطن – في واحدة من تناقضاتها العجيبة ظهرت مشهورة “سناب شات” السعودية هند القحطاني، وهي تستعرض لمتابعيها لقطات من حديقة منزلها قيد الإنشاء.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لهند القحطاني، وهي تستعرض مشاهد من داخل حديقة منزلها، وتتلو آيات من القرآن الكريم.

ويسمع صوتها وهي تقول من داخل الحديقة التي بدت قيد التجهيز، بأن تكلفتها وصلت حتى الآن إلى ما يقدر بـ 300 ألف ريال سعودي.

حديقة هند القحطاني

وأشارت إلى أنابيب بلاستيكية- بتقنية الري بالتنقيط ملقاة على الأرض.

وأضافت هند القحطاني أن العمل على تجهيز الحديقة يجري على قدم وساق، واستعرضت ممشى حجري داخل الحديقة يتخلله فراغات وقالت إن هذه الفراغات ستملأ بنبات الزعتر البري.

- Advertisement -

وتابعت المشهورة المثيرة للجدل أن هذه التجديدات كلفت ما يقارب الـ 300 ألف ريال ولا تزال الحسبة –حسب قولها- في تصاعد.

هند القحطاني تتلو آيات قرآنية

وأشارت إلى مكان في الحديقة قائلة أن هناك نخلة كانت تسميها أم شوكة تم اجتثاثها –لأنها ” لوعت كبدها- حسب تعبيرها- وتم استبدالها بشجرة حمراء جميلة وحولها شجيرات ستتحول إلى أشجار مع مرور الوقت.

ورددت قوله تعالى: “ولولا إذ دخلت جنتك قلت ماشاء الله لَا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ ۚ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدا”.

وكررت هند وهي تستعرض جوانب أخرى من الحديقة : “ما شاء الله لا قوة إلا بالله”، ثم تلت الآية 37 من سورة آل عمران: “كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ، قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا ، قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب”.

على صعيد آخر، كانت هند القحطاني قد أثارت جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، وذلك بعد نشرها مقطع فيديو استعرضت فيه جسد ابنتها الكبرى “رؤى” أثناء قيامها بترتيب ملاءات السرير، ما عرضها للكثير من الإنتقادات والإتهامات باستغلال بناتها لكسب الشهرة والمشاهدات.

هند القحطاني وابنتها
هند القحطاني وابنتها
المصدريوتيوب - رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

السعودية بدور البراهيم عارية وإيحاءات مثيرة في أحدث ظهور (فيديو)

حياتنا

هند القحطاني تنهار بعد الكشف عن إصابتها بـ ورم في الثدي وخيارات صعبة أمامها! (فيديو)

حياتنا

هند القحطاني تنشر مقطعاً بذيئاً من غرفة نومها برفقة ابنتها (فيديو)

حياتنا

رقصة المؤخرة.. أجرأ فيديو لـ هند القحطاني وابنتها وناشطة كويتية تتمنى نفس جسدها

حياتنا

فيديوهات عفوية لابنة هند القحطاني تكشف عن إصابتها بمرض خطير!

حياتنا

هند القحطاني تكشف صدرها وتعد متابعيها بتعلم الرقص الشرقي (فيديو)

حياتنا

هند القحطاني تتعمد فضح الملابس الداخلية لابنتها الصغرى وتشيد بعري صدر الكبرى! (شاهد)

حياتنا

هند القحطاني تُجبر ابنتها على ارتداء فستان يكشف صدرها والأخيرة تحاول “التستر”! (فيديو)

حياتنا

وفاة هند القحطاني .. آلاف يغرّدون على هاشتاغ فما القصة!؟

حياتنا

فيديو هند القحطاني داخل ملهى ليلي وتتباهى بلعب القمار

حياتنا

هند القحطاني تحتفل بعيد ميلاد ابنها بتورتة علم المثليين.. هل تشجع ميوله؟ (فيديو)

حياتنا

“تطبيق هند القحطاني للحب والغرام”.. المشهورة السعودية تفجر جدلا جديدا

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

شعرت براحة بعد خلع الحجاب والعباءة.. “NYT” تحاور سعودية من المملكة الجديدة

السلطان هيثم بن طارق في شبابه.. صور نادرة نشرها نجله بلعرب لأول مرة

رقص ساخن لمغربيات فقدن السيطرة على أنفسهن بحفل نجوى كرم

حقيقة هدم مطعم لوسيدا هاسيندا وعلاقة هشام طلعت.. مفاجآت جديدة

مغربي يُسقط العراقي حارق المصحف سلوان موميكا أرضاً بضربة واحدة.. فيديو متداول

فتيات بصور فاضحة في أحد الشاليهات بالسعودية! (شاهد)

بينها مسقط.. 7 وجهات سياحية هي الأفضل للمسافرين الفرديين

لقطة نادرة من الفضاء للنقطة التي تلتقي فيها آسيا بأوروبا عبر البوسفور

“أتاتورك أكبر”.. اعتقال تركي يصلي لأتاتورك ويستهزئ بالصلاة والذات الإلهية

زوجة زيدان بـ”بكيني” مثير في البحر! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC