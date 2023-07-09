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حياتنا

نجوى كرم تغازل الملك محمد السادس بوصلة رقص وموال باسمه (فيديو)

تألق نجوى كرم في حفل موسيقي بالمغرب: رقص وموال للملك محمد السادس

كتب باسل سيد
نجوى كرم في المغرب
حفل نجوى كرم في المغرب
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وطن – أشعلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم الأجواء في المغرب بحفل خاص لها أحيته هناك أمس، السبت، وسط حضور جماهيري كبير.

وقدمت نجوى كرم في حفلها كامل العدد بالعاصمة المغربية، باقة من أجمل أغانيها التي ألهبت المسرح وتفاعل معها جمهورها المغربي بشكل لافت.

نجوى كرم ترقص وتغني لملك المغرب

وأكثر ما لفت الانتباه خلال حفل نجوى كرم في المغرب، هو مغازلتها ملك البلاد محمد السادس عبر موال حمل اسمه واسم المغرب.

وقالت في موالها الذي أهدته للملك والمغاربة: “المغرب شعبها الطيب ملكها هيي ملكنا ونحنا ملكها ما زال محمد السادس ملكها ما رح بهمها غدر الدياب”

كما أدت نجوى كرم أكثر من وصلة رقص على المسرح على أنغام الموسيقى، ألهبت حماس المغاربة وتفاعل معها الحضور بشكل كبير.

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وتصدر اسم نجوى كرم التريند على مواقع التواصل في المغرب، إذ نشر الجمهور مقاطع فيديو وثقوا فيها تفاعل الجماهير معها بشكل مذهل.

كما غنت “كرم” أغاني من ألبومها الجديد “كاريزما” الذي يلقى نجاحاً كبيرا حاليا.

وكانت نجوى قد أشارت قبل أيام إلى حفلها في المغرب عبر منشور لها على حسابها بانستغرام.

وظهرت في الصور التي نشرتها وهي تقف في أرضية مدرج المطار على باب طائرة، مشيرة في تعليقها أنها مسافرة إلى المغرب.

نجوى كرم
نجوى كرم نشرت قبل أيام صورتها أمام الطائرة مسافرة إلى المغرب
نجوى كرم
نجوى كرم مسافرة إلى المغرب

وشاركها الحفل الفنان ماجد المهندس، وظهرت نجوى كرم برفقته في مؤتمر صحفي بالمغرب قبل الحفل.

وظهر ماجد ونجوى في المؤتمر رفقة الرئيس التنفيذي لشركة مومنتس إيڤنتس عمر الدهماني.

وأمس، السبت، أعلنت الجهة المنظمة للحفل في المغرب، نفاذ جميع تذاكر حفل ماجد المهندس والفنانة نجوى كرم.

المصدرتويتر + انستغرام - رصد وتحرير وطن

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