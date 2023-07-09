نجوى كرم تغازل الملك محمد السادس بوصلة رقص وموال باسمه (فيديو)

وطن – أشعلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم الأجواء في المغرب بحفل خاص لها أحيته هناك أمس، السبت، وسط حضور جماهيري كبير.
وقدمت نجوى كرم في حفلها كامل العدد بالعاصمة المغربية، باقة من أجمل أغانيها التي ألهبت المسرح وتفاعل معها جمهورها المغربي بشكل لافت.
نجوى كرم ترقص وتغني لملك المغرب
وأكثر ما لفت الانتباه خلال حفل نجوى كرم في المغرب، هو مغازلتها ملك البلاد محمد السادس عبر موال حمل اسمه واسم المغرب.
موال ل #المغرب شعبا وملكا من شمس الأغنية #نجوى_كرم #نجوى_كرم_في_المغرب pic.twitter.com/SzUiZJMQcB
— Roula Nasr_ ByRoula on youtube (@roulanasr1) July 9, 2023
وقالت في موالها الذي أهدته للملك والمغاربة: “المغرب شعبها الطيب ملكها هيي ملكنا ونحنا ملكها ما زال محمد السادس ملكها ما رح بهمها غدر الدياب”
كما أدت نجوى كرم أكثر من وصلة رقص على المسرح على أنغام الموسيقى، ألهبت حماس المغاربة وتفاعل معها الحضور بشكل كبير.
وين ما كانت بتشرق فرح وحب وحياة شمس #لبنان شمس الفن #نجوى_كرم_في_المغرب شرقت وغنت وملت الدني بصوتها حب.@najwakaram #نجوى_كرم pic.twitter.com/ET1BDod9sd
— hussien borji 🇱🇧 (@Hussienborji) July 9, 2023
وتصدر اسم نجوى كرم التريند على مواقع التواصل في المغرب، إذ نشر الجمهور مقاطع فيديو وثقوا فيها تفاعل الجماهير معها بشكل مذهل.
كما غنت “كرم” أغاني من ألبومها الجديد “كاريزما” الذي يلقى نجاحاً كبيرا حاليا.
#نجوى_كرم تشرق في #المغرب والحناحر تصدح باسمها وتردد أغنياتها..
@najwakaram #نجوى_كرم_في_المغربhttps://t.co/ec3vb6z7QH pic.twitter.com/bEsYAaxm2m
— Bila Rakaba (@BilaRakaba) July 9, 2023
وكانت نجوى قد أشارت قبل أيام إلى حفلها في المغرب عبر منشور لها على حسابها بانستغرام.
وظهرت في الصور التي نشرتها وهي تقف في أرضية مدرج المطار على باب طائرة، مشيرة في تعليقها أنها مسافرة إلى المغرب.
وشاركها الحفل الفنان ماجد المهندس، وظهرت نجوى كرم برفقته في مؤتمر صحفي بالمغرب قبل الحفل.
وظهر ماجد ونجوى في المؤتمر رفقة الرئيس التنفيذي لشركة مومنتس إيڤنتس عمر الدهماني.
حصرياً من المؤتمر الصحفي لقاء ما بين مع حفظ الالقاب #نجوى_كرم #ماجد_المهندس والرئيس التنفيذي لشركة مومنتس إيڤنتس عمر الدهماني .
كونوا عل الليلة لتعيشوا اجواء حفلتهما في #الدارالبيضاء في #المغرب @najwakaram @majidalmohandis @FaikHassan @iemarati_1
#imadhawarinews 🪬 pic.twitter.com/NZ2R7veXJ5
— imadhawari (@imadhawari) July 8, 2023
وأمس، السبت، أعلنت الجهة المنظمة للحفل في المغرب، نفاذ جميع تذاكر حفل ماجد المهندس والفنانة نجوى كرم.